Sau hơn 1 năm thi công, đại công trình 22.000 tỷ đồng có thể đón 50 triệu khách mỗi năm do Sun Group đầu tư đang triển khai ra sao?

Công trường Nhà ga T2 - Cảng hàng không quốc tế Phú Quốc đang bước vào giai đoạn hoàn thiện mặt ngoài, trong đó hạng mục mặt dựng được đẩy nhanh tiến độ nhằm tạo điều kiện cho các công việc hoàn thiện bên trong đồng loạt tăng tốc.

Hiện các nhà thầu phụ trách hạng mục mặt dựng đã huy động hàng chục kỹ sư, công nhân cùng nhiều thiết bị để triển khai thi công. Trong đó, Công ty TNHH Sinh Nam Façade đang tổ chức nhiều mũi thi công song song đối với hệ façade nhôm kính bao quanh công trình.

Do đặc thù khí hậu biển đảo, hệ mặt dựng của dự án phải đáp ứng những yêu cầu khắt khe về khả năng chịu lực, tải trọng gió và độ bền. Vì vậy, hơn 9.500 tấm kính hộp thuộc hệ Unitized được sử dụng tại dự án đều phải đáp ứng các tiêu chuẩn kỹ thuật cao để thích nghi với điều kiện môi trường biển tại Phú Quốc.

Mỗi tấm kính có kích thước khoảng 2 x 3 m, nặng trung bình từ 400-500 kg. Đây không chỉ là vật liệu hoàn thiện kiến trúc mà còn đóng vai trò là lớp bao che, trực tiếp bảo vệ không gian bên trong nhà ga trước tác động của mưa, gió và độ ẩm từ môi trường bên ngoài.

Trong giai đoạn đầu, năng suất lắp đặt đạt khoảng 20 tấm/ngày. Khi mặt bằng, thiết bị và nhân lực được đồng bộ, con số này đã tăng lên 30-40 tấm/ngày và tiếp tục được tối ưu để đáp ứng tiến độ đề ra.

Hiện nhà thầu duy trì khoảng 50-60 nhân sự tại công trường, được tổ chức thành nhiều mũi thi công. Phần lớn lực lượng này là các kỹ thuật viên và công nhân lành nghề, từng tham gia triển khai các hệ mặt dựng phức tạp tại nhiều dự án cao tầng ở Hà Nội và TP.HCM.

Tuy nhiên, thời tiết Phú Quốc đang bước vào mùa mưa bão, tạo ra nhiều thách thức đối với công tác tổ chức thi công. Các đơn vị phải tận dụng tối đa những khoảng thời gian thời tiết thuận lợi, đồng thời phối hợp chặt chẽ với ban quản lý dự án để hạn chế ảnh hưởng đến tiến độ chung.

Theo các đơn vị thi công, việc khép kín hệ mặt dựng là mắt xích quan trọng trong tổng tiến độ chung của dự án. Sau khi hệ kính được hoàn thiện, không gian bên trong nhà ga sẽ được bảo vệ trước mưa, gió và hơi ẩm, tạo điều kiện để các hạng mục nội thất, cơ điện và lắp đặt thiết bị đồng loạt tăng tốc.

Hơn 9.500 tấm kính Unitized chỉ là một phần trong tổng thể công trình có diện tích sàn hơn 387.790 m2. Bên cạnh đó, hệ kết cấu thép với khối lượng hơn 27.000 tấn cũng đang được triển khai và đã hoàn thành phần lớn khối lượng chính.

Trong khi đó, hệ mái rộng khoảng 120.000 m2 vẫn đang được thi công khẩn trương. Trong giai đoạn cao điểm, hàng nghìn mét vuông mái được hoàn thiện mỗi ngày nhằm từng bước khép kín công trình và chuẩn bị cho các giai đoạn thi công tiếp theo.

Để đáp ứng tiến độ, công trường hiện huy động khoảng 6.500 kỹ sư, công nhân và cán bộ kỹ thuật, tổ chức thi công liên tục theo mô hình ba ca, bốn kíp và có thể tiếp tục tăng cường nhân lực trong thời gian tới.

Các hạng mục được chia thành nhiều khu vực thi công độc lập theo từng phân khu, từng ca làm việc, đồng thời liên tục điều chỉnh nguồn lực phù hợp với tiến độ thực tế. Các bộ phận phải phối hợp chặt chẽ để bảo đảm toàn bộ công trường vận hành như một dây chuyền thống nhất.

Ngoài nguồn nhân lực quy mô lớn, công trường còn bố trí 4 cần cẩu có sức nâng 800 tấn và 4 cần cẩu có sức nâng 650 tấn để phục vụ việc lắp dựng kết cấu thép và nâng hạ các cấu kiện có tải trọng lớn.

Các thiết bị này hoạt động liên tục cả ngày lẫn đêm. Đặc biệt, nhiều cấu kiện thép siêu trường, siêu trọng được lắp đặt ở độ cao khoảng 46 m, đòi hỏi quá trình thi công phải được kiểm soát với độ chính xác đến từng milimet.

Từ nay đến cuối tháng 10, việc hoàn thiện hệ mặt dựng và hệ mái tiếp tục là hai nhiệm vụ trọng tâm của công trường. Việc hoàn thành đúng tiến độ hai hạng mục này sẽ tạo tiền đề để đẩy nhanh toàn bộ công tác hoàn thiện nội thất, cơ điện và lắp đặt thiết bị.

Nhà ga T2 là hạng mục trọng điểm thuộc dự án mở rộng Cảng hàng không quốc tế Phú Quốc nhằm phục vụ Tuần lễ Cấp cao APEC 2027. Dự án được triển khai theo hình thức PPP, do Tập đoàn Sun Group làm chủ đầu tư, với tổng mức đầu tư lên tới 22.000 tỷ đồng.﻿

Khởi công từ tháng 7/2025, dự án hiện đã hoàn thành khoảng 95% khối lượng kết cấu bê tông và 70% phần mái thép. Theo kế hoạch, công trình sẽ vận hành thử vào tháng 4/2027.

Trong giai đoạn 1, nhà ga được đầu tư với công suất 24 triệu hành khách mỗi năm và hướng tới quy mô 50 triệu hành khách mỗi năm trong dài hạn. Hình hài của công trình mang biểu tượng "Phượng Hoàng Lửa" cũng đang dần hiện rõ sau từng ngày thi công.