Liên danh Vingroup muốn xây toà tháp 108 tầng bên bờ sông Hồng

Liên danh Tập đoàn Vingroup, CTCP Đầu tư Xây dựng Thái Sơn và CTCP Đầu tư và Phát triển Thương mại Long Hải đang lấy ý kiến tham vấn trong quá trình thực hiện đánh giá tác động môi trường của dự án “Khu đô thị thông minh – sinh thái tại các xã Tàm Xá, Vĩnh Ngọc, Xuân Canh” (nay thuộc xã Vĩnh Thanh và xã Đông Anh).

Đây là dự án đầu tư mới, có quy mô khoảng 268 ha, trong đó phần lớn diện tích thuộc xã Vĩnh Thanh với khoảng 265 ha, phần còn lại thuộc xã Đông Anh.

Ranh giới dự án được xác định: phía Bắc giáp đê Tả sông Hồng; phía Tây giáp kênh Phương Trạch 1; phía Nam giáp ven sông Hồng và phía Đông giáp khu dân cư xã Đông Anh.

Tổng vốn đầu tư dự án gần 21.300 tỷ đồng. Theo báo cáo, đây là sơ bộ tổng chi phí thực hiện dự án, chưa bao gồm tiền sử dụng đất, tiền thuê đất. Tổng vốn đầu tư cuối cùng sẽ được nhà đầu tư được lựa chọn rà soát theo khối lượng, định mức, đơn giá...

Về cơ cấu sử dụng đất, dự án dành khoảng 93,5 ha cho đất nhà ở, chiếm gần 35% tổng diện tích, gồm nhà ở biệt thự, chung cư và chung cư hỗn hợp. Dự án dự kiến có quy mô dân số khoảng 70.000 người, tương ứng khoảng 19.300 hộ.

Trong đó, khu biệt thự có khoảng 802 căn, cao 3 tầng, quy mô dân số khoảng 3.200 người.

Khu chung cư gồm 17 tòa cao 25-40 tầng, với khoảng 16.690 căn hộ, quy mô dân số khoảng 60.150 người. Khu chung cư hỗn hợp gồm 6 tòa cao 40 tầng, với khoảng 1.852 căn hộ, quy mô dân số khoảng 6.640 người.

Đất công trình hạ tầng xã hội chiếm khoảng 40,7 ha, bố trí các công trình văn hóa, y tế, giáo dục và thể dục thể thao.

Bên cạnh đó, dự án dành khoảng 12,9 ha cho đất công trình dịch vụ; 0,7 ha đất cây xanh chuyên dụng; 1,2 ha đất bãi đỗ xe và 1,8 ha đất công trình hạ tầng kỹ thuật. Đất giao thông chiếm khoảng 85 ha, trong khi đất mặt nước khoảng 32,1 ha.

Phối cảnh dự án (ảnh: ĐTM).

Đáng chú ý, hệ thống điểm nhấn của khu đô thị được tổ chức với tòa tháp dịch vụ 108 tầng làm hạt nhân không gian.

Từ Đại lộ Sông Hồng, các trục giao thông chính, quảng trường trung tâm, công viên sinh thái và các hành lang cảnh quan đều hình thành các hướng nhìn chính về công trình điểm nhấn, tạo sự liên kết giữa kiến trúc, cảnh quan và không gian đô thị.

Từ các tuyến giao thông đối ngoại, cầu Tứ Liên, cầu Nhật Tân và hành lang sông Hồng, công trình này có khả năng nhận diện rõ ràng, góp phần hình thành một điểm nhấn mới cho khu vực phía Bắc Thủ đô.

Về tiến độ, dự án dự kiến hoàn thành giải phóng mặt bằng trong vòng 24 tháng kể từ ngày có Quyết định chấp thuận điều chỉnh chủ trương đầu tư.

Thời gian khởi công và xây dựng các hạng mục công trình dự kiến từ quý IV/2026 đến quý III/2029. Trong đó, san nền và xây dựng hạ tầng kỹ thuật thực hiện từ quý IV/2026 đến quý III/2027; xây dựng các công trình trên đất từ quý IV/2027 đến quý III/2029. Dự án dự kiến hoàn thành, đưa vào sử dụng vào quý IV/2034.

Theo báo cáo, khu vực lập quy hoạch có hướng tiếp cận chính từ trục Đại lộ Sông Hồng và các tuyến đường khu vực theo Quy hoạch phân khu đô thị sông Hồng. Dự án cũng kết nối với cầu Nhật Tân, cầu Tứ Liên và các tuyến đường đối ngoại, tạo điều kiện kết nối với trung tâm Thủ đô, Cảng hàng không quốc tế Nội Bài và các khu vực phát triển phía Bắc sông Hồng.