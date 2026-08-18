Tại sao Thái Nguyên hủy kết quả vụ đấu giá khách sạn 14 tầng?

Ngày 18/8, Thi hành án dân sự tỉnh Thái Nguyên đã thông tin về việc hủy hợp đồng mua bán tài sản đấu giá là Khách sạn River của Công ty TNHH Huy Hùng (số 417 Quang Trung, phường Quyết Thắng, tỉnh Thái Nguyên). Đây cũng là lần đầu tiên Thi hành án dân sự tỉnh này hủy hợp đồng mua bán tài sản đấu giá.

Thi hành án dân sự tỉnh Thái Nguyên cho biết, ngày 31/7 Chấp hành viên Thi hành án dân sự tỉnh Thái Nguyên tổ chức cưỡng chế giao khách sạn River cho người mua trúng đấu giá là ông Đinh Xuân Hải (SN 1967, trú tại ở Hà Nội).

Tuy nhiên, sau khi nhận đủ tài sản, vì nhiều lý do ông Đinh Xuân Hải đã có đơn đề nghị hủy hợp đồng mua tài sản đấu giá gửi Thi hành án dân sự tỉnh Thái Nguyên. Ông Hải tự nguyện chịu mọi chi phí phát sinh từ việc xử lý tài sản trúng đấu giá.

Khách sạn River, số 417 Quang Trung, phường Quyết Thắng, tỉnh Thái Nguyên

Đại diện Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam - Chi nhánh Nam Thăng Long (người được thi hành án) cũng thống nhất với đề nghị hủy hợp đồng mua bán tài sản đấu giá của ông Đinh Xuân Hải. Đồng thời, đề nghị tiếp tục thẩm định giá, bán đấu giá lại tài sản, kê biên bổ sung các tài sản khác của doanh nghiệp để đảm bảo thu hồi tiền gốc và lãi cho ngân hàng.

Căn cứ khoản 1, Điều 85 Luật Thi hành án dân sự năm 2025 và khoản 1, Điều 72 Luật Đấu giá tài sản năm 2024, Chấp hành viên đã hủy hợp đồng mua bán tài sản với ông Đinh Xuân Hải.

Hiện nay, Chấp hành viên Thi hành án dân sự tỉnh Thái Nguyên đang hoàn tất thủ tục liên quan đến việc hủy hợp đồng mua bán tài sản đấu giá và tiếp tục xử lý các tài sản khác của doanh nghiệp theo quy định.

Trao đổi với Báo Tiền Phong, ông Trần Bình, Phó trưởng Thi hành án dân sự tỉnh Thái Nguyên cho biết, đây là lần đầu tiên Thi hành án dân sự tỉnh hủy hợp đồng mua bán tài sản đấu giá. Tuy nhiên, trong vụ việc này, việc hủy kết quả đấu giá không phải do sai phạm của các đơn vị liên quan, mà do các bên thỏa thuận theo quy định pháp luật.

Doanh nghiệp đề nghị làm rõ nhiều nội dung

Liên quan đến vụ việc trên, trước đó bà Nguyễn Thị Bạch Đằng, Giám đốc Công ty TNHH Khách sạn Du lịch Huy Hùng đã có đơn gửi các cơ quan chức năng đề nghị làm rõ quá trình đấu giá tài sản thi hành án.

Bà Bạch Đằng cho biết, trước đây doanh nghiệp vay vốn của Ngân hàng để kinh doanh. Tài sản thế chấp là Khách sạn River, được ngân hàng định giá hơn 70 tỷ đồng. Do doanh nghiệp kinh doanh không hiệu quả dẫn đến mất khả năng trả nợ, ngân hàng đã khởi kiện để thu hồi tài sản. Sau đó, Thi hành án dân sự tỉnh Thái Nguyên đã tổ chức thi hành bản án.

Bà Nguyễn Thị Bạch Đằng cho rằng, quá trình tổ chức thi hành án có nhiều vấn đề chưa được làm rõ. Ví như, chấp hành viên vi phạm thủ tục tống đạt, làm sai lệch hồ sơ; không công khai minh bạch chứng thư thẩm định giá và biên bản kê biên tài sản, có dấu hiệu bất minh trong việc thẩm định giá tài sản; có dấu hiệu “quân xanh, quân đỏ” khi đấu giá...

Dù vậy, thời điểm đó phía Thi hành án dân sự Thái Nguyên đã phát đi thông tin báo chí, khẳng định quá trình tổ chức cưỡng chế thi hành án đối với khách sạn trên là đúng quy định.