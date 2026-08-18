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Nghiên cứu mô hình đội quản lý trật tự đô thị cấp xã theo chính quyền địa phương 2 cấp

| | Bất động sản

Ngày 18-8, Thành ủy TPHCM ban hành Chỉ thị 19-CT/TU về tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý nhà nước về trật tự xây dựng trên địa bàn thành phố.

Chỉ thị 19 yêu cầu các cấp ủy, tổ chức đảng, các địa phương kịp thời chấn chỉnh, xử lý nghiêm tổ chức, cá nhân thiếu trách nhiệm, né tránh, đùn đẩy, buông lỏng quản lý, để phát sinh vi phạm theo tinh thần "không có vùng cấm", "không có ngoại lệ". Kết quả thực hiện nhiệm vụ được xem là căn cứ đánh giá năng lực, trách nhiệm và mức độ hoàn thành nhiệm vụ của tập thể, cá nhân, nhất là người đứng đầu.

Chỉ thị 19 nhấn mạnh, tiếp tục kiện toàn tổ chức bộ máy, bố trí đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, nhất là công chức cấp xã phụ trách quy hoạch, đất đai, xây dựng, trật tự xây dựng, bảo đảm phù hợp yêu cầu nhiệm vụ, năng lực và chuyên môn. Đặc biệt là việc nghiên cứu, đề xuất mô hình đội quản lý trật tự đô thị cấp xã phù hợp mô hình chính quyền địa phương 2 cấp.

Cùng với đó là đẩy mạnh cải cách hành chính, rà soát, cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục trong lĩnh vực quy hoạch, đất đai, xây dựng; đầu tư, hoàn thiện hạ tầng, nền tảng và dữ liệu số; tăng cường kết nối, chia sẻ dữ liệu, cung cấp dịch vụ công trực tuyến và ứng dụng công nghệ trong quản lý nhà nước từ thành phố đến cơ sở.

Chỉ thị 19 nêu rõ các nhiệm vụ tăng cường quản lý quy hoạch, đất đai, xây dựng và trật tự xây dựng; phấn đấu đến cuối năm 2030, thành phố tăng thêm 199.400 căn nhà ở xã hội.

Đồng thời, khẩn trương thực hiện lộ trình di dời nhà ở trên và ven kênh, rạch, nâng chỉ tiêu từ 20.000 lên 40.000 căn; quản lý chặt chẽ hoạt động xây dựng, sửa chữa, cải tạo công trình tại khu vực hành lang bảo vệ kênh, rạch và khu vực thực hiện chỉnh trang, di dời.

Vi phạm trật tự đô thị “di cư” vào ngõ ngách


Theo Văn Minh

Sài Gòn giải phóng

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