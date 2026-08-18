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TPHCM: Gần 50.000 hồ sơ bất động sản được cấp giấy chứng nhận

| | Bất động sản

So với mục tiêu cấp 68.000 giấy chứng nhận cho các hồ sơ bất động sản (gồm nhà, căn hộ, chỗ đậu xe…) trong năm 2026, đến tại thời điểm này, TPHCM đã xử lý cho gần 50.000 hồ sơ, đạt tỷ lệ hơn 73%.

Đó là số liệu vừa được Văn phòng Đăng ký đất đai TPHCM báo cáo về công tác cấp giấy chứng nhận tại các dự án nhà ở trên địa bàn.

Trong số gần 50.000 hồ sơ được cấp giấy chứng nhận, có 13.398 hồ sơ đang chờ người mua nhà thực hiện nghĩa vụ tài chính để hoàn tất thủ tục cấp giấy chứng nhận.

Theo thống kê, tại cơ sở 1 (TPHCM trước đây) có 23.349 căn nhà đã được cấp sổ hồng. Tại cơ sở 2 (tỉnh Bình Dương trước đây) đã cấp sổ hồng cho 6.589 căn nhà và 739 hồ sơ chưa ký sổ do đang chờ người mua nhà đóng lệ phí trước bạ. Tại cơ sở 3 (tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu trước đây) đã cấp sổ hồng cho 610 căn nhà và 90 hồ sơ chưa ký sổ do đang chờ người mua nhà đóng lệ phí trước bạ.

Tổ Công tác 1645 do Giám đốc Sở NN-MT Nguyễn Toàn Thắng làm tổ trưởng, cũng đã tổ chức 115 cuộc họp để tháo gỡ vướng mắc. Qua đó, tháo gỡ khó khăn cho 253 dự án (tương đương hơn 160.766 căn nhà) để triển khai cấp giấy chứng nhận cho người mua nhà.

Làm thủ tục đất đai ở TPHCM không cần phải đến nơi có nhà đất

Theo Trà Giang

Sài Gòn Giải Phóng

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