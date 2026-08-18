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Hà Nội: Đường Vành đai 1 đoạn Hoàng Cầu - Voi Phục dự kiến thông xe trước ngày 2/9

| | Bất động sản

Đây là công trình giao thông trọng điểm giúp khép kín trục vành đai huyết mạch của Thủ đô. Việc đưa phần lớn mặt đường tuyến giao thông này vào lưu thông trước ngày 2/9 sẽ giúp giải tỏa áp lực ùn tắc cho khu vực nội đô, tạo điều kiện thuận lợi cho việc hoàn thiện các hạng mục cầu vượt trong thời gian tới.

Nhằm bảo đảm tiến độ đưa tuyến đường vào khai thác, phục vụ người dân trong dịp nghỉ lễ Quốc khánh theo chỉ đạo của Thành phố, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng TP Hà Nội vừa đề xuất phương án tổ chức giao thông linh hoạt theo từng đoạn tuyến Vành đai 1, đoạn Hoàng Cầu – Voi Phục.

Tuyến Vành đai 1 đoạn Hoàng Cầu - Voi Phục đang được đẩy nhanh tiến độ thi công, phấn đấu thông xe kỹ thuật trước ngày 2/9.

Theo phương án đề xuất, đoạn đầu tuyến từ Hoàng Cầu đến nút giao Láng Hạ – Giảng Võ, dài 645m, sẽ được thông xe trên toàn bộ mặt đường hoàn chỉnh rộng 50m. Riêng khu vực rào chắn phục vụ thi công cầu vượt tại nút giao Láng Hạ – Giảng Võ tiếp tục giữ nguyên phương án đi lại như hiện trạng.

Tiếp đó, đoạn từ nút giao Láng Hạ – Giảng Võ đến nút giao Nguyễn Chí Thanh dài 735m sẽ tổ chức cho phương tiện lưu thông ở phía bên trái tuyến với bề rộng mặt đường từ 7 đến 18m. Phần diện tích còn lại tiếp tục quây rào để thi công 2 cầu vượt ở hai đầu nút giao. Tại nút giao Nguyễn Chí Thanh, các phương tiện vẫn đi lại theo luồng tuyến hiện nay.

Đối với đoạn từ nút giao Nguyễn Chí Thanh đến Bệnh viện Phụ sản Hà Nội dài 240m, hướng bên trái tuyến tổ chức giao thông với mặt cắt rộng từ 6 đến 15m, phần còn lại rào chắn thi công cầu vượt. Ở chiều ngược lại bên phải tuyến, xe cộ tiếp tục đi trên đường Đê La Thành cũ do khu vực này còn vướng mắc về mặt bằng.

Ở đoạn cuối tuyến từ Bệnh viện Phụ sản Hà Nội đến Voi Phục dài 355m, các phương tiện sẽ được lưu thông hoàn toàn trên mặt đường mở rộng 50m. Ban Quản lý dự án đã đề nghị Sở Xây dựng Hà Nội phối hợp kiểm tra thực địa để thống nhất phương án phân luồng chi tiết trước khi đưa vào vận hành.

Vành đai 1 đoạn Hoàng Cầu – Voi Phục là công trình giao thông trọng điểm khép kín trục vành đai huyết mạch của Thủ đô. Việc đưa phần lớn mặt đường của tuyến đường vào lưu thông trước ngày 2/9 sẽ giúp giải tỏa áp lực ùn tắc cho khu vực nội đô, tạo điều kiện thuận lợi cho việc hoàn thiện các hạng mục cầu vượt trong thời gian tới.

Theo Phùng Linh

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