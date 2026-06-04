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Hà Nội: Diện mạo bất ngờ trên tuyến vành đai 1 Hoàng Cầu - Voi Phục những ngày đầu tháng 6

| | Bất động sản

Những ngày đầu tháng 6, diện mạo dự án Vành đai 1 Hoàng Cầu - Voi Phục liên tục thay đổi khi nhiều đoạn đường đã được hoàn thiện mặt đường, tạo động lực để dự án sớm về đích trong năm 2026.

Video: Dự án Vành đai 1 Hoàng Cầu - Voi Phục chuyển mình từng ngày

Hà Nội: Diện mạo bất ngờ trên tuyến vành đai 1 Hoàng Cầu - Voi Phục những ngày đầu tháng 6- Ảnh 1.

Những ngày đầu tháng 6, dự án Vành đai 1 đoạn Hoàng Cầu - Voi Phục đang được đẩy nhanh tiến độ thi công với nhiều mũi thi công triển khai đồng loạt. Sau khi hoàn tất giải phóng mặt bằng, tuyến đường trọng điểm của Hà Nội đang dần hiện rõ hình hài.

Hà Nội: Diện mạo bất ngờ trên tuyến vành đai 1 Hoàng Cầu - Voi Phục những ngày đầu tháng 6- Ảnh 2.

Dự án Vành đai 1 đoạn Hoàng Cầu – Voi Phục có tổng chiều dài khoảng 2,27 km, mặt cắt ngang rộng 50 m. Tuyến bắt đầu từ nút giao Hoàng Cầu, kết nối với các trục Cát Linh – La Thành – Yên Lãng và kết thúc tại nút giao Voi Phục.

Hà Nội: Diện mạo bất ngờ trên tuyến vành đai 1 Hoàng Cầu - Voi Phục những ngày đầu tháng 6- Ảnh 3.

Ghi nhận tại công trường vào đầu tháng 6, cho thấy diện mạo tuyến đường đang thay đổi rõ rệt từng ngày.

Hà Nội: Diện mạo bất ngờ trên tuyến vành đai 1 Hoàng Cầu - Voi Phục những ngày đầu tháng 6- Ảnh 4.

Đáng chú ý, đoạn tuyến dài khoảng 500 m từ đường Nguyễn Chí Thanh đến đường Thành Công đã được thảm bê tông nhựa, tạo nên diện mạo khang trang và đồng bộ.

Hà Nội: Diện mạo bất ngờ trên tuyến vành đai 1 Hoàng Cầu - Voi Phục những ngày đầu tháng 6- Ảnh 5.

Nếu như trước đây khu vực này chủ yếu là công trường với nền đất, vật liệu xây dựng và các rào chắn thi công, thì nay mặt đường mới đã hiện hữu bằng phẳng, rộng rãi và khang trang hơn hẳn.

Hà Nội: Diện mạo bất ngờ trên tuyến vành đai 1 Hoàng Cầu - Voi Phục những ngày đầu tháng 6- Ảnh 6.

Nhiều người dân đã bắt đầu lưu thông trên đoạn đường mới, cảm nhận rõ sự thay đổi của hạ tầng giao thông khu vực.

Hà Nội: Diện mạo bất ngờ trên tuyến vành đai 1 Hoàng Cầu - Voi Phục những ngày đầu tháng 6- Ảnh 7.

Theo thiết kế, khi hoàn thành, tuyến Vành đai 1 Hoàng Cầu - Voi Phục sẽ có mặt cắt ngang rộng 50 m, góp phần tăng năng lực lưu thông và kết nối các khu vực nội đô.

Hà Nội: Diện mạo bất ngờ trên tuyến vành đai 1 Hoàng Cầu - Voi Phục những ngày đầu tháng 6- Ảnh 8.

Tại nút giao Láng Hạ, nhà thầu đã hoàn thành việc thi công các trụ cầu vượt, tạo tiền đề để triển khai các hạng mục tiếp theo.

Hà Nội: Diện mạo bất ngờ trên tuyến vành đai 1 Hoàng Cầu - Voi Phục những ngày đầu tháng 6- Ảnh 9.

Trên toàn công trường, máy móc, thiết bị và vật liệu xây dựng được huy động tối đa, hoạt động liên tục nhằm bảo đảm tiến độ đề ra.

Hà Nội: Diện mạo bất ngờ trên tuyến vành đai 1 Hoàng Cầu - Voi Phục những ngày đầu tháng 6- Ảnh 10.

Hà Nội: Diện mạo bất ngờ trên tuyến vành đai 1 Hoàng Cầu - Voi Phục những ngày đầu tháng 6- Ảnh 11.

Các tổ, đội công nhân được chia thành nhiều nhóm, triển khai đồng thời nhiều hạng mục từ nền đường, hệ thống thoát nước đến các công trình phụ trợ.

Hà Nội: Diện mạo bất ngờ trên tuyến vành đai 1 Hoàng Cầu - Voi Phục những ngày đầu tháng 6- Ảnh 12.

Tiếng máy móc thi công vang lên suốt ngày đêm cho thấy quyết tâm đẩy nhanh tiến độ của các đơn vị thi công.

Hà Nội: Diện mạo bất ngờ trên tuyến vành đai 1 Hoàng Cầu - Voi Phục những ngày đầu tháng 6- Ảnh 13.

Hà Nội: Diện mạo bất ngờ trên tuyến vành đai 1 Hoàng Cầu - Voi Phục những ngày đầu tháng 6- Ảnh 14.

Hà Nội: Diện mạo bất ngờ trên tuyến vành đai 1 Hoàng Cầu - Voi Phục những ngày đầu tháng 6- Ảnh 15.

Tiếng máy móc thi công vang lên suốt ngày đêm cho thấy quyết tâm đẩy nhanh tiến độ của các đơn vị thi công.

Hà Nội: Diện mạo bất ngờ trên tuyến vành đai 1 Hoàng Cầu - Voi Phục những ngày đầu tháng 6- Ảnh 16.

Sau khi công tác giải phóng mặt bằng tuyến Vành đai 1 hoàn tất, nhiều hộ dân đã bắt đầu sửa chữa, cải tạo nhà ở để ổn định cuộc sống.

Hà Nội: Diện mạo bất ngờ trên tuyến vành đai 1 Hoàng Cầu - Voi Phục những ngày đầu tháng 6- Ảnh 17.

Dự kiến trước ngày 2/9, dự án sẽ hoàn thành toàn bộ nền đường, hoàn thành hai cầu vượt trước ngày 31/12/2026. Dự án được kỳ vọng sẽ góp phần giảm áp lực giao thông cho khu vực trung tâm Hà Nội.

Theo Như Hoàn

Đời sống pháp luật

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