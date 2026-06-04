Hà Nội: Diện mạo bất ngờ trên tuyến vành đai 1 Hoàng Cầu - Voi Phục những ngày đầu tháng 6
Những ngày đầu tháng 6, diện mạo dự án Vành đai 1 Hoàng Cầu - Voi Phục liên tục thay đổi khi nhiều đoạn đường đã được hoàn thiện mặt đường, tạo động lực để dự án sớm về đích trong năm 2026.
Video: Dự án Vành đai 1 Hoàng Cầu - Voi Phục chuyển mình từng ngày
Theo Như Hoàn
Đời sống pháp luật
Theo Đời sống pháp luật
Copy link
Link bài gốc
Lấy link!
https://m.doisongphapluat.nguoiduatin.vn/vanh-dai-1-hoang-cau-voi-phuc-dan-thanh-hinh-nhieu-doan-da-duoc-tham-nhua-a639295.html
CÙNG CHUYÊN MỤC
XEM