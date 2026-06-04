Khi đô thị công nghiệp bước sang thế hệ mới: Mangala Complex chính thức ra mắt tại Bắc Ninh

Dự án hướng đến cộng đồng chuyên gia, kỹ sư và lực lượng lao động tri thức đang làm việc tại các trung tâm công nghiệp trọng điểm.

Trước đó, lễ khởi công dự án đã được tổ chức với sự tham dự của lãnh đạo tỉnh Bắc Ninh cùng đại diện các sở, ban, ngành địa phương.

Sự kiện không chỉ đánh dấu bước khởi đầu của một dự án mới, mà còn cho thấy kỳ vọng của địa phương vào một mô hình phát triển đô thị công nghiệp hiện đại, đồng bộ và phù hợp với xu hướng dịch chuyển đầu tư hiện nay.

Mô hình Industrial Hub Living bù đắp khoảng trống thiếu hụt

Trong nhiều năm qua, quá trình phát triển công nghiệp tại Việt Nam diễn ra với tốc độ nhanh, nhưng hạ tầng sống dành cho đội ngũ chuyên gia và lao động chất lượng cao vẫn chưa thực sự theo kịp.

Phần lớn các khu công nghiệp mới chỉ đáp ứng bài toán sản xuất, trong khi nhu cầu về một môi trường sống hoàn chỉnh, nơi cư dân có thể làm việc, nghỉ ngơi, kết nối và tận hưởng các tiện ích thiết yếu ngay trong cùng một không gian, vẫn còn là khoảng trống lớn.

Mangala Complex được phát triển để lấp đầy trực tiếp khoảng trống đó.

Dự án tiên phong theo mô hình Industrial Hub Living, xu hướng đô thị đang phát triển mạnh tại nhiều trung tâm công nghiệp quốc tế, nơi không gian sống, thương mại, dịch vụ và giải trí được tích hợp đồng bộ ngay liền kề khu sản xuất.

Thay vì tách rời nơi làm việc và nơi sinh sống, mô hình này hướng tới việc hình thành một cộng đồng vận hành khép kín, giúp tối ưu thời gian di chuyển, nâng cao chất lượng sống và tạo ra môi trường phù hợp với lực lượng chuyên gia toàn cầu.

Không chỉ dừng ở khái niệm "nhà ở gần khu công nghiệp", Mangala Complex được định vị như một tổ hợp đô thị phục vụ trọn vẹn nhu cầu sống của cộng đồng cư dân tri thức thế hệ mới, từ lưu trú, thương mại, chăm sóc sức khỏe, giải trí đến vận hành kinh doanh dịch vụ.

Đáng chú ý, Mangala Complex còn được định hướng phát triển theo mô hình đô thị vận hành 24/7, nơi các hoạt động thương mại, dịch vụ, ẩm thực và giải trí có thể diễn ra liên tục, đáp ứng nhịp sống đặc thù của cộng đồng chuyên gia và lao động quốc tế tại các khu công nghiệp. Đây cũng là nền tảng để hình thành một hệ sinh thái kinh tế đêm sôi động, yếu tố đang ngày càng được xem là "mảnh ghép" quan trọng trong quá trình phát triển các đô thị công nghiệp thế hệ mới.

Tổng quan dự án:

Tên dự án: Mangala Complex (Dự án đầu tư xây dựng nhà ở hỗn hợp và khu thương mại dịch vụ Song Khê – Nội Hoàng)

Chủ đầu tư: Abey Holdings

Đơn vị phát triển dự án: Mangala

Vị trí: Quốc lộ 17, KCN Song Khê - Nội Hoàng, phường Tiền Phong, tỉnh Bắc Ninh

Tổng diện tích: khoảng 2,12 ha

Quy mô: 727 sản phẩm

Loại hình phát triển: 667 căn hộ cao tầng và 60 shophouse thương mại hai mặt tiền

Lý do chọn Bắc Ninh để phát triển dự án

Lựa chọn Bắc Ninh là điểm đặt nền móng đầu tiên, Mangala Complex hưởng lợi trực tiếp từ vị trí trung tâm của vùng kinh tế trọng điểm phía Bắc, nơi hội tụ các cực tăng trưởng lớn gồm Hà Nội, Hải Phòng, Quảng Ninh và Bắc Ninh.

Không chỉ là thủ phủ công nghiệp điện tử và công nghệ cao, Bắc Ninh còn đang trở thành điểm đến của cộng đồng chuyên gia quốc tế ngày càng gia tăng cùng làn sóng FDI liên tục mở rộng.

Bối cảnh này kéo theo nhu cầu rất lớn về nhà ở chất lượng cao, dịch vụ lưu trú và hệ sinh thái thương mại phục vụ cộng đồng cư dân làm việc trong các khu công nghiệp.

Từ Mangala Complex, cư dân có thể kết nối nhanh tới các tuyến giao thông huyết mạch như cao tốc Hà Nội - Bắc Giang, Quốc lộ 1A, Quốc lộ 18 và Vành đai 4 vùng Thủ đô. Dự án đồng thời hưởng lợi từ hệ thống logistics đường thủy kết nối qua sông Đuống, sông Cầu và các cảng nội địa trong khu vực, cùng khả năng tiếp cận sân bay Nội Bài chỉ trong khoảng 30–45 phút di chuyển.

Bên cạnh lợi thế vị trí, dự án được phát triển theo định hướng "all-in-one", tích hợp đầy đủ không gian ở, thương mại và dịch vụ trong cùng một tổ hợp.

Đây được xem là yếu tố quan trọng đối với cộng đồng chuyên gia và kỹ sư đang làm việc tại các khu công nghiệp, khi nhu cầu về một môi trường sống tiện nghi và vận hành đồng bộ ngày càng trở nên rõ nét.

Một trong những điểm nhấn đáng chú ý của Mangala Complex là cấu trúc sản phẩm thương mại hiếm có trên thị trường hiện nay.

Toàn bộ 60 căn Mangala Shop Building tại dự án đều sở hữu thiết kế hai mặt tiền, gia tăng khả năng khai thác kinh doanh và tối ưu công năng sử dụng. Chủ sở hữu có thể linh hoạt vừa vận hành thương mại, vừa khai thác lưu trú hoặc kết hợp ở thực trong cùng một sản phẩm.

Song song với đó, dự án cũng được quy hoạch và hoàn thiện pháp lý theo định hướng phục vụ đa dạng loại hình kinh doanh dịch vụ như chăm sóc sức khỏe, nhà hàng, giải trí và lưu trú. Trong bối cảnh thị trường ngày càng đặt nặng yếu tố pháp lý và khả năng khai thác thực tế, đây được xem là lợi thế đáng chú ý của dự án.

Với quy mô giới hạn chỉ 727 sản phẩm trên quỹ đất hơn 2 ha, Mangala Complex được kỳ vọng sẽ đón đầu nhu cầu gia tăng mạnh mẽ của cộng đồng chuyên gia và lao động chất lượng cao tại Bắc Ninh trong giai đoạn tới, đặc biệt khi các khu công nghiệp quanh khu vực tiếp tục mở rộng quy mô và thu hút thêm dòng vốn đầu tư quốc tế.

Đại diện Mangala cho biết: "Chúng tôi không phát triển Mangala Complex như một dự án nhà ở đơn thuần cạnh khu công nghiệp. Mục tiêu của dự án là kiến tạo một cộng đồng sống hiện đại dành cho lực lượng chuyên gia và lao động tri thức. Các cư dân có thể làm việc, sinh sống và tận hưởng đầy đủ các tiện ích trong cùng một hệ sinh thái. Industrial Hub Living không chỉ là một mô hình phát triển đô thị mới, mà còn là lời giải cho nhu cầu thực tế đang ngày càng rõ nét tại các trung tâm công nghiệp của Việt Nam.

Sự xuất hiện của Mangala Complex được xem là bước đi mở đầu cho xu hướng phát triển đô thị gắn với công nghiệp thế hệ mới. Xu hướng này cho thấy bài toán tăng trưởng kinh tế không chỉ dừng ở hạ tầng sản xuất, mà còn mở rộng sang chất lượng sống và khả năng hình thành cộng đồng cư dân bền vững quanh các trung tâm công nghiệp.