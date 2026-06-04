Thanh Phú Centre Point được vinh danh tại Giải thưởng Quốc gia Bất động sản Việt Nam

Giải thưởng Quốc gia Bất động sản Việt Nam lần thứ II diễn ra trong bối cảnh thị trường đang chuyển mạnh sang giai đoạn phát triển minh bạch, chuyên nghiệp và bền vững. Theo Ban Tổ chức, sau hơn 9 tháng phát động, giải thưởng ghi nhận hơn 200 hồ sơ tham dự từ hơn 70 doanh nghiệp, với quy trình xét chọn nhiều vòng, rà soát độc lập và chấm chung khảo chặt chẽ.

Đặt trong tinh thần đó, hạng mục Top 10 dự án nhà ở thương mại tiềm năng nhất Việt Nam 2026 có ý nghĩa như một "bộ lọc" đối với các dự án đang triển khai. Với Thanh Phú Centre Point, sự ghi nhận tại giải thưởng không chỉ là một dấu mốc thương hiệu, mà còn là sự khẳng định cho định hướng phát triển dài hạn của dự án: kiến tạo một đô thị thương mại tích hợp, có khả năng hình thành nhịp sống, giao thương và giá trị sử dụng thực tại cửa ngõ phía Tây TP.HCM.

Một trong những tiêu chí quan trọng của hạng mục giải thưởng là dự án đang triển khai và có pháp lý minh bạch. Đây cũng là điểm giúp Thanh Phú Centre Point tạo được sự chú ý trong bối cảnh nhà đầu tư ngày càng thận trọng. Các thủ tục đầu tư, quy hoạch, giao đất – cho thuê đất và điều chỉnh hình thức thuê đất của dự án được thể hiện qua các quyết định cụ thể của cơ quan có thẩm quyền. Thông báo khởi công vào tháng 12/2025 và hiện đang đẩy mạnh hoàn thiện hạ tầng, dự án đã thực hiện các bước triển khai quan trọng, góp phần nhanh chóng hình thành một tâm điểm giao thương và nhịp sống mới nơi cửa ngõ phía Tây TP.HCM.

Thanh Phú Centre Point có mật độ xây dựng khoảng 14,41%, ưu tiên phần lớn diện tích cho cảnh quan sinh thái và hệ thống tiện ích cao cấp

Thanh Phú Centre Point: Tâm điểm giao thương mới tại cửa ngõ Tây TP.HCM

Tọa lạc tại xã Bến Lức, tỉnh Tây Ninh, Thanh Phú Centre Point được BIM Land kiến tạo theo mô hình đô thị thương mại tích hợp, với Codinachs Architects (Tây Ban Nha) tư vấn, quy hoạch. Dự án là một hệ sinh thái đô thị đa lớp, nơi không gian sống, thương mại, dịch vụ, giải trí và cộng đồng được tổ chức trong cùng một chỉnh thể.

Hệ thống tiện ích nội khu của Thanh Phú Centre Point được phát triển theo mô hình all-in-one, hướng tới trải nghiệm của một "đô thị 15 phút", nơi các nhu cầu sống, mua sắm, vui chơi, kết nối cộng đồng và kinh doanh diễn ra trong khoảng cách thuận tiện. Các cấu phần trọng điểm gồm Mega Mall 9,5 ha, công viên trung tâm 8 ha, hồ sinh thái 3,8 ha, không gian sự kiện quy mô lớn với sức chứa lên tới 10.000 người, tổ hợp thể thao ngoài trời, show nhạc nước trên hồ trung tâm.

Quảng trường sự kiện 1,2ha, công viên trung tâm 8ha và bể bơi nổi 3.300m² đóng vai trò duy trì nhịp sống, các hoạt động lễ hội và giữ chân dòng người

Sức hút của Thanh Phú Centre Point càng trở nên đáng chú ý khi đặt trong bức tranh quy hoạch mới của Tây Ninh. Trong tháng 5/2026, tỉnh Tây Ninh phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch chung cho nhiều đô thị và xã trọng điểm, trong đó Bến Lức và Tân An được xác định là hai trọng tâm lớn, định hướng phát triển thành đô thị loại II. Tỉnh đang ưu tiên phát triển theo ba trụ cột: công nghiệp - logistics kết nối vùng, đô thị sinh thái - thông minh, nông nghiệp công nghệ cao và du lịch sinh thái. Hạ tầng giao thông được kết nối với các trục lớn như cao tốc TP.HCM - Trung Lương, Vành đai 3, Vành đai 4 và đường sắt TP.HCM - Cần Thơ, hướng tới hình thành một hành lang logistics quan trọng của vùng.

Trong bối cảnh đó, bất động sản tại Bến Lức không chỉ được hỗ trợ bởi câu chuyện hạ tầng, mà còn bởi triển vọng hình thành dân cư, việc làm, thương mại, dịch vụ và nhu cầu an cư thực tế. Đây là nền tảng quan trọng để các dự án có quy hoạch đồng bộ và khả năng vận hành đô thị như Thanh Phú Centre Point trở thành tâm điểm.

Bảo chứng từ năng lực kiến tạo điểm đến của BIM Land

Là thành viên chủ lực của BIM Group, BIM Land theo đuổi tư duy phát triển bất động sản gắn với kiến tạo điểm đến, tích hợp hài hòa giữa quy hoạch, sản phẩm, tiện ích và vận hành. Tại Thanh Phú Centre Point, tư duy này được thể hiện qua cách dự án không chỉ tập trung vào từng sản phẩm riêng lẻ, mà hướng tới hình thành một không gian sống - kinh doanh - trải nghiệm có sức sống lâu dài.

BIM Land hiện sở hữu danh mục phát triển tại nhiều điểm đến chiến lược tại Việt Nam và Lào. Doanh nghiệp cũng hợp tác với nhiều thương hiệu quốc tế trong lĩnh vực khách sạn, vận hành và thương mại bán lẻ, qua đó tích lũy kinh nghiệm phát triển các tổ hợp bất động sản có khả năng tạo lập giá trị điểm đến.

Khu phức hợp nghỉ dưỡng – giải trí Phu Quoc Marina do BIM Land phát triển quy tụ nhiều thương hiệu khách sạn quốc tế hàng đầu như Regent, InterContinental, Sailing Club

Trong chuỗi ghi nhận tại Giải Quốc gia Bất động sản Việt Nam, BIM Land còn ghi dấu mạnh mẽ khi được vinh danh thứ 3 trong Top 10 Nhà phát triển bất động sản hàng đầu Việt Nam 2026 và Khu phức hợp nghỉ dưỡng – giải trí Phu Quoc Marina của nhà kiến tạo được vinh danh thứ 2 trong Top 10 đô thị du lịch, nghỉ dưỡng, giải trí tốt nhất Việt Nam 2026.

"Hattrick" hạng mục giải từ bất động sản nghỉ dưỡng, đô thị ven biển đến đô thị thương mại tích hợp, được Hội đồng giám khảo Giải Quốc gia lựa chọn vinh danh đã cho thấy năng lực phát triển điểm đến theo một tư duy nhất quán của BIM Land: quy hoạch dài hạn, tích hợp tiện ích - vận hành - trải nghiệm và tạo lập giá trị thực cho cộng đồng.