Từng gây sốt với mức giá từ hơn 10 triệu đồng/m2, chung cư giá rẻ đình đám một thời ở Hà Nội hiện ra sao sau hơn một thập kỷ sử dụng?

Từng được xem là những dự án chung cư thương mại giá rẻ hiếm hoi tại Hà Nội, Đại Thanh, Kim Văn - Kim Lũ hay HH Linh Đàm từng tạo “cơn sốt” trên thị trường với mức giá chỉ khoảng 10-15 triệu đồng/m2. Sau hơn một thập kỷ, mặt bằng giá tại các dự án này đã tăng mạnh, có nơi đã tăng gấp 4 lần.

Khu đô thị Đại Thanh

Khu đô thị Đại Thanh nằm tại khu vực huyện Thanh Trì cũ, Hà Nội, từng là một trong những dự án chung cư thương mại giá rẻ nổi bật tại khu vực phía Nam Thủ đô.

Dự án gồm 6 tòa chung cư cao tầng cùng khu biệt thự, liền kề, do Xí nghiệp Xây dựng Tư nhân số 1 Lai Châu (nay là Doanh nghiệp Tư nhân Xây dựng số 1 tỉnh Điện Biên) làm chủ đầu tư.

Năm 2012, dự án mở bán hàng nghìn căn hộ qua nhiều đợt. Trong hai đợt đầu, Đại Thanh đã gây chú ý khi đưa ra mức giá khoảng 13-15 triệu đồng/m2, thấp hơn đáng kể so với mặt bằng chung của thị trường Hà Nội thời điểm đó.

Đến tháng 10/2012, dự án tiếp tục gây bất ngờ khi chủ đầu tư công bố mức giá hạ còn 10 triệu đồng/m2 cho một số căn hộ. Thời điểm đó, mức giá này thậm chí được đánh giá là thấp hơn nhiều dự án nhà ở dành cho người thu nhập thấp.

Khu đô thị Đại Thanh đang rơi vào tình trạng xuống cấp nghiêm trọng.

Sau khoảng 14 năm, bức tranh giá tại Đại Thanh đã thay đổi đáng kể. Theo dữ liệu được tổng hợp từ các tin đăng trên batdongsan.com, giá căn hộ tại dự án hiện phổ biến quanh mức 45-50 triệu đồng/m2, gấp 3,8 lần so với thời điểm mở bán.

Dù vậy, ﻿dự án giờ đây đang rơi vào tình trạng xuống cấp nghiêm trọng với hàng loạt sự cố thang máy, khiến cuộc sống của hàng nghìn cư dân bị đảo lộn.

Vào đầu năm 2025, thang máy chở hàng (PL5) tại Chung cư CT8A Đại Thanh bị kẹt giữa tầng 1 và tầng 2 suốt 45 phút, "nhốt" khoảng 20 người, trong không gian chật hẹp, ngột ngạt. Sự cố này không chỉ gây hoảng loạn mà còn làm dấy lên nỗi lo về an toàn cho cư dân sinh sống tại đây nói riêng và cư dân tại những căn chung cư xuống cấp nói chung.

Khu đô thị Kim Văn - Kim Lũ

Một cái tên khác từng gây chú ý trên thị trường chung cư giá rẻ Hà Nội là Khu đô thị Kim Văn - Kim Lũ, nằm tại khu vực quận Hoàng Mai cũ.

Khi mở bán từ khoảng năm 2013, các căn hộ tại đây được chào bán với mức giá quanh 15,6 triệu đồng/m2. Đây từng được xem là mức giá khá thấp trong bối cảnh giá nhà ở Hà Nội khi đó liên tục tăng và nguồn cung căn hộ vừa túi tiền không nhiều.

Sau hơn một thập kỷ, mặt bằng giá tại khu đô thị này đã thay đổi hoàn toàn. Hiện nay, theo khảo sát trên batdongsan.com, giá bán phổ biến 55-60 triệu đồng/m2.

Theo thông tin rao bán, một căn hộ 54m2 gồm 2 ngủ, 2 vệ sinh tại tòa CT12A - Kim Văn Kim Lũ đang rao bán 3,3 tỷ đồng, tương đương với khoảng 60 triệu đồng/m2. Một căn chung cư khác ở tòa CT12 có diện tích 40m2 được rao bán 2,3 tỷ đồng.

Sau hơn một thập kỷ, mặt bằng giá tại Khu đô thị Kim Văn Kim Lũ đã thay đổi hoàn toàn.

Khu tổ hợp HH Linh Đàm

Tổ hợp HH Linh Đàm gồm 12 tòa nhà cao khoảng 36-41 tầng, được xây dựng trên bán đảo Linh Đàm.

Năm 2015, hàng nghìn căn hộ tại tổ hợp này được mở bán với mức giá khoảng 15 -17 triệu đồng/m2. Mức giá này từng tạo sức hút lớn trong bối cảnh căn hộ thương mại tại Hà Nội đã bắt đầu thiết lập mặt bằng giá cao hơn đáng kể.

Các căn hộ có diện tích tương đối nhỏ, phù hợp với khả năng tài chính của nhiều hộ gia đình trẻ. Một số tài liệu bán hàng thời điểm đó cho thấy giá căn hộ được phân theo tầng, dao động từ khoảng 13-15,5 triệu đồng/m2.

Khảo sát trên batdongsan.com cho thấy, giá bán phổ biến của dự án hiện vào khoảng 40 triệu đồng/m2, phần lớn các căn hộ tại đây đều chưa được cấp sổ đỏ.

Mặc dù giá bán đã tăng cao, song cư dân khu chung cư HH Linh Đàm đã phải sống trong nơm nớp lo sợ khi thang máy thường xuyên bị kẹt, rơi từ nhiều năm trước vào giờ cao điểm đông dân cư, học sinh, trẻ em đi lại.

Những sự cố này không chỉ gây bất tiện mà còn đe dọa trực tiếp đến tính mạng cư dân, đặt ra câu hỏi lớn về chất lượng sống tại các khu chung cư cũ.

Tổ hợp HH Linh Đàm gồm 12 tòa nhà cao khoảng 36-41 tầng, được xây dựng trên bán đảo Linh Đàm.

Điểm chung của Đại Thanh, Kim Văn - Kim Lũ và HH Linh Đàm là đều từng xuất hiện trong giai đoạn thị trường Hà Nội khan hiếm nguồn cung căn hộ có mức giá phù hợp với đại bộ phận người mua.

Khoảng một thập kỷ trước, việc sở hữu một căn hộ với giá 10-15 triệu đồng/m2 được xem là cơ hội hiếm trên thị trường. Những dự án này vì thế nhanh chóng thu hút người mua ở thực lẫn giới đầu tư, tạo nên những đợt “sốt” ngay tại thời điểm mở bán.