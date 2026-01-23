Hồng Sơn (Hà Nội): quyết tâm giải pháp đảm bảo trật tự đô thị

Để lập lại trật tự đô thị, trật tự công cộng UBND xã Hồng Sơn đã tổ chức hội nghị thống nhất kế hoạch giải tỏa các trường hợp vi phạm hành lang an toàn giao thông, lấn chiếm lòng đường, vỉa hè, mái che, mái vẩy; bảo đảm trật tự an toàn giao thông, trật tự đô thị, trật tự công cộng và vệ sinh môi trường .

Lực lượng chức năng tháo dỡ biển quảng cáo vi phạm hành lang an toàn giao thông. Ảnh: T.L

Tại hội nghị, lãnh đạo UBND xã đã quán triệt kế hoạch tập trung xử lý dứt điểm các vi phạm hành lang an toàn giao thông trên các trục tuyến trọng điể m. Trong đó, t rọng tâm là giải tỏa lều quán, mái che, mái vẩy, biển quảng cáo, điểm kinh doanh, rửa xe, tập kết vật liệu, rác thải lấn chiếm vỉa hè, lòng đường; phát quang cây cối che khuất tầm nhìn, trả lại không gian giao thông thông thoáng, an toàn.

Hội nghị thống nhất kế hoạch giải tỏa các trường hợp vi phạm hành lang an toàn giao thông, lấn chiếm lòng đường. Ảnh: T.L

“C ác cơ quan, đơn vị, thôn xóm tiếp tục làm tốt công tác tuyên truyền, đa dạng hóa hình thức thông tin trên hệ thống loa truyền thanh, Trang Thông tin điện tử xã, mạng xã hội và các nhóm Zalo cộng đồng; phát huy vai trò của Mặt trận, đoàn thể trong vận động nhân dân tự giác chấp hành, coi đây là tiêu chí quan trọng trong xây dựng nếp sống văn minh đô thị ”, ông Đặng Minh Đức, Phó Chủ tịch UBND xã nhấn mạnh.

Đặc biệt để công tác giải phóng “điểm nghẽn” về trật tự đô thị, trật tự công cộng được triển khai hiệu quả, ông Đặng Minh Đức yêu cầu các tổ công tác thực hiện nhiệm vụ theo phương châm “rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm”, kiên quyết xử lý các trường hợp cố tình vi phạm, đồng thời duy trì kiểm tra thường xuyên để ngăn chặn tái lấn chiếm.

“ Việc lập lại trật tự hành lang giao thông không chỉ là giải pháp tình thế mà là nhiệm vụ lâu dài, góp phần hình thành ý thức chấp hành pháp luật, xây dựng xã Hồng Sơn kỷ cương, an toàn, sạch đẹp, đáp ứng yêu cầu phát triển trong giai đoạn mới ”, ông Đặng Minh Đức khẳng định .

Ngay sau hội nghị, Ban Chỉ đạo 197 xã Hồng Sơn đã triển khai “Ra quân xử lý vi phạm về trật tự an toàn giao thông, trật tự đô thị, trật tự công cộng, vệ sinh môi trường, bảo đảm trật tự, kỷ cương, văn minh đô thị” trên địa bàn.

Với phương châm "không có vùng cấm, không có ngoại lệ", các trường hợp vi phạm đều được nhắc nhở, yêu cầu khắc phục ngay tại chỗ; những trường hợp cố tình không chấp hành sẽ bị lập biên bản, xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật. Quá trình tổ chức thực hiện bảo đảm công khai, minh bạch, đúng thẩm quyền, nhận được sự đồng tình, ủng hộ của đông đảo nhân dân trên địa bàn. Thông qua quá trình tuyên truyền và xử lý kiên quyết, nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật của người dân từng bước được nâng lên. Nhiều hộ kinh doanh tự giác tháo dỡ mái che, biển quảng cáo lắp đặt sai quy định, sắp xếp lại hàng hóa gọn gàng, trả lại không gian thông thoáng cho lòng đường, vỉa hè. Diện mạo đô thị tại các tuyến đường trọng điểm của xã Hồng Sơn từng bước chuyển biến rõ nét, trật tự hơn, sạch đẹp hơn.