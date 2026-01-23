Mặt bằng lãi suất biến động, Bcons vẫn đồng hành hỗ trợ khách hàng

Sở hữu nhà dễ dàng khi mỗi tháng chỉ cần chuẩn bị 1% giá trị căn hộ

Hướng đến nhóm khách hàng trẻ an cư lâu dài, nên bên cạnh việc đầu tư chất lượng sản phẩm và tiện ích phong phú, Tập đoàn Bcons đặc biệt chú trọng xây dựng chính sách hỗ trợ tạo điều kiện cho khách hàng tiếp cận sản phẩm.

Theo đó, đáp ứng cho bài toán tài chính của khách hàng trẻ, Bcons Center City xây dựng lộ trình sở hữu rất linh hoạt, lấy khả năng chi trả thực tế của người mua làm trung tâm. Các phương thức thanh toán tại Bcons Center City được thiết kế dựa trên sự thấu hiểu sâu sắc về đặc điểm tài chính của nhóm khách hàng trẻ và người mua nhà lần đầu.

Một trong những lợi thế đáng chú ý là khoảng thời gian kéo dài từ khi chọn căn chỉ cần chuẩn bị trước 5% và đợi đến khi ký hợp đồng mua bán, dự kiến đến tháng 7 năm 2026 mới tiếp tục thực hiện nghĩa vụ tài chính các đợt tiếp theo. Lộ trình này giúp khách hàng có thêm thời gian tích lũy tài chính mà không phải đối mặt với áp lực thanh toán dồn dập ngay từ ban đầu, cũng như tính toán giảm tổng tiền phải vay.

Bcons Center City một trong những địa chỉ để khách hàng trẻ chọn lựa nơi an cư

Đối với khách hàng trẻ có dòng tiền thu nhập ổn định, ngại vay cũng dễ dàng tiếp cận sản phẩm, bởi các đợt chi trả được thiết kế với tỷ lệ nhỏ, phân bổ hợp lý trong suốt quá trình xây dựng, qua đó khách mua chủ động kế hoạch tài chính dài hạn. Bình quân mỗi tháng, khách hàng chỉ cần chuẩn bị khoảng 1% giá trị căn hộ. Mức chi trả này được xem là "nhẹ nhàng" và phù hợp với thu nhập của các gia đình trẻ hoặc người mua nhà lần đầu.

Chia sẻ nỗi lo bằng việc chia nhỏ đợt vay, giảm áp lực gánh nợ

Đặc biệt, chính sách hỗ trợ lãi suất và ân hạn nợ gốc đến thời điểm bàn giao vẫn được thực hiện là thêm cơ sở để người trẻ an tâm chọn sản phẩm căn hộ Bcons Center City vay mua. Như vậy, chỉ cần chuẩn bị khoản chi trả 5% đợt đầu chọn căn và thêm từ 10% - 15% để ký hợp đồng mua bán dự kiến trong tháng 7 năm 2026, phần còn lại sẽ được các ngân hàng giải ngân theo nhu cầu vay thực tế của từng khách hàng vào từng thời điểm chi trả theo lịch thanh toán cho chủ đầu tư. Phương thức này giúp giảm đáng kể áp lực vay vốn trong giai đoạn đầu, từ đó người mua nhà cũng đỡ lo lắng về các khoản nợ.

Có thể thấy rằng, thiết kế phương thức thanh toán linh hoạt như vậy không chỉ thuận lợi cho người an cư mà còn là bài toán khả thi với các nhà đầu tư. Đại diện đơn vị phân phối sản phẩm Bcons Center City đã phân tích rằng, các chính sách chi trả linh hoạt không chỉ tạo điều kiện để khách hàng dễ dàng sở hữu căn hộ, mà còn nâng cao khả năng sinh lời dài hạn, điều này càng quan trọng hơn khi dự án tọa lạc tại khu vực có nhiều yếu tố mở ra cơ hội sinh lời từ hạ tầng ngày càng hoàn thiện và khả năng kết nối cao.

Bcons Center City tạo không gian an cư đáp ứng nhu cầu sống tiện nghi

Với tổng giá trung bình 2,8 tỷ đồng/căn 2 phòng ngủ, 2 wc, tương ứng khoảng 55 triệu đồng/m², Bcons Center City đang mở ra cơ hội an cư cho người trẻ tại TP.HCM. Mức giá Bcons Center City được có khả năng tạo ra dư địa tăng trưởng rõ ràng nhờ vị trí thụ hưởng được tác động tích cực từ hệ thống hạ tầng khu vực đang được đầu tư mạnh.

Không chỉ tọa lạc tại mặt tiền đường D11 sẽ mở rộng lên 17m, giao với trục đường Thống Nhất lộ giới 32m kết nối giữa Quốc lộ 1K và Xa lộ Hà Nội, Metro số 1 Bến Thành Suối Tiên, tại phường Đông Hòa, TP.HCM, Bcons Center City còn kết nối nhanh chóng đến đường Mỹ Phước – Tân Vạn và Vành đai 3.

Đặc biệt, trong bán kính từ 100m đến 3km của dự án là hệ thống tiện ích hiện hữu gồm Bến xe Miền Đông mới, Làng Đại học Quốc gia TP.HCM, trung tâm thương mại Bcons City Mall Bệnh viện Quốc tế Hoàn Mỹ, nhà ga tàu lửa Bắc Nam…

Đồng thời, cư dân Bcons Center City không phải đi đâu xa, ngay trong nội khu đã tiếp cận ngay chuỗi tiện ích 74 hạng mục với trung tâm thương mại 7 tầng quy mô 48.000 m2, công viên quảng trường nội khu tích hợp từ sân chơi trẻ em, hồ bơi, khu BQQ, cảnh quan đa tầng, đài phun nước đa sắc màu, vườn yoga,… trải rộng trên diện tích 8.000m2.

Sự kết hợp giữa chính sách hỗ trợ linh hoạt, mức giá hợp lý, không gian sống chất lương cao và lợi thế sinh lợi từ hạ tầng đang giúp Bcons Center City trở thành lựa chọn đáng cân nhắc cho cả nhu cầu an cư lẫn đầu tư tại khu Đông TP.HCM. Không chỉ vậy, lựa chọn Bcons Center City còn an tâm bởi tiến độ thi công được Tập đoàn Bcons cam kết đảm bảo, theo kế hoạch vào quý 4/2027 sẽ bàn giao nhà.