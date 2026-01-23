Tổng Giám đốc lừa bán dự án, chiếm đoạt hơn 38 tỷ đồng

Ngày 22/1, Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội đã mở phiên tòa xét xử sơ thẩm và tuyên phạt 7 năm 6 tháng tù đối với bị cáo Nguyễn Quang Thuật (sinh năm 1964, Tổng Giám đốc Công ty cổ phần giáo dục tiên tiến Toàn cầu - Công ty GAV) về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” theo quy định tại Điều 174, Khoản 4, Điểm a - Bộ luật Hình sự.

Theo cáo trạng của Viện Kiểm sát nhân dân thành phố Hà Nội, Công ty cổ phần giáo dục tiên tiến Toàn cầu (Công ty GAV) có trụ sở tại phường Cổ Nhuế 1, quận Bắc Từ Liêm (Hà Nội) do Nguyễn Quang Thuật làm Tổng Giám đốc, người đại diện theo pháp luật. Trong đó, Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu tổng hợp Hà Nội (Geleximco) là cổ đông sáng lập, sở hữu 55% cổ phần (sau đó Geleximco chuyển nhượng lại cổ phần cho người khác).

Công ty cổ phần Đầu tư và xây dựng quốc tế Vigeba (Công ty Vigeba) là chủ đầu tư dự án Khu đô thị Thành phố giao lưu (quận Bắc Từ Liêm cũ, Hà Nội) trong đó có 3 lô đất ký hiệu NT1, TH, THPT. Năm 2014, Công ty Vigeba thỏa thuận để chuyển nhượng đất có hạ tầng kỹ thuật đối với 3 lô đất trên cho Công ty GAV.

Đến năm 2020, Sở Xây dựng Hà Nội rà soát hồ sơ chuyển nhượng một phần dự án tại 3 ô đất nói trên và xác định thời điểm Công ty Vigeba đề nghị chuyển nhượng thì quy định pháp luật không quy định thủ tục chuyển nhượng một phần dự án nên không có cơ sở để xem xét giải quyết đề nghị của nhà đầu tư.

Trong quá trình hợp tác, Công ty GAV chuyển cho Công ty Vigeba tổng số hơn 28 tỷ đồng. Đến tháng 11/2022, Công ty Vigeba có văn bản gửi Công ty GAV thông báo chấm dứt hợp tác và yêu cầu bàn giao lại mặt bằng do việc chuyển nhượng không đủ cơ sở để thực hiện theo quy định pháp luật. Công ty Vigeba khẳng định vẫn đang là chủ đầu tư dự án.

Trước đó, cuối năm 2019, thấy lô đất NT1, TH, THPT vẫn đang bỏ trống, do có quen biết từ trước nên ông V.T.T (Phó Giám đốc Công ty cổ phần Thiết kế xây dựng và kinh doanh Phát triển nhà - Công ty Phát triển nhà) hỏi Thuật mua lại dự án các lô đất trên để xây dựng trường học. Sau khi trao đổi, Thuật đồng ý với phương án chuyển nhượng cổ phần của công ty GAV cho Công ty Phát triển nhà. Thuật nói với ông T. về việc các cổ đông của công ty GAV đã đồng ý chuyển nhượng toàn bộ cổ phần và cho ông T. xem các văn bản mà Thuật gửi cho một số đơn vị thông báo về phương án chuyển nhượng toàn bộ cổ phần của Công ty GAV cho Công ty Phát triển nhà.

Do tin tưởng Thuật nên ngày 23/4/2020, ông T. đại diện Công ty Phát triển nhà (Bên B) ký Văn bản thỏa thuận với Nguyễn Quang Thuật (Bên A) về việc chuyển nhượng Công ty GAV với giá trị chuyển nhượng là hơn 101 tỷ đồng. Theo thỏa thuận, 2 ngày sau khi ký hợp đồng, bên B phải thanh toán cho bên A hơn 38 tỷ đồng.

Đến ngày 27/4/2020, ông T. chuyển hơn 38 tỷ đồng cho Thuật. Sau khi nhận được tiền, Thuật chuyển 30 tỷ đồng đến Công ty cổ phần chứng khoán Tân Việt và rút tiền mặt hơn 8,9 tỷ đồng để chi tiêu cá nhân.

Quá trình điều tra, ngày 4/8/2023, Thuật nộp hơn 35 tỷ đồng; ngày 29/2/2024, Thuật nộp thêm hơn 3,7 tỷ đồng để khắc phục hậu quả, trả lại cho ông V.T.T. Cơ quan điều tra đã quyết định xử lý vật chứng và trao trả toàn bộ số tiền trên cho ông T.