Khởi tố đối tượng làm giả ‘sổ đỏ’ để bán tài sản chung với vợ cũ

23-01-2026 - 10:59 AM | Bất động sản

Chu Văn Lưu đã lên mạng đặt làm “sổ đỏ” giả nhằm bán thửa đất là tài sản chung với vợ cũ trong khi người này không đồng ý chuyển nhượng, qua đó chiếm đoạt tổng số tiền 740 triệu đồng của người mua.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hà Tĩnh vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam đối tượng Chu Văn Lưu (SN 1988, trú tại xã Kỳ Xuân, tỉnh Hà Tĩnh) để điều tra về các hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và “Sử dụng tài liệu giả của cơ quan, tổ chức”.

Theo kết quả điều tra ban đầu, vào đầu năm 2022, Chu Văn Lưu thỏa thuận chuyển nhượng một thửa đất có diện tích 700m² tại xã Kỳ Văn cho vợ chồng anh Trần Q.A. và chị Nguyễn T.T.M. với giá 740 triệu đồng. Do tin tưởng, vợ chồng anh A. đã đưa trước 100 triệu đồng để Lưu tất toán khoản vay ngân hàng nhằm rút Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (GCNQSDĐ), sau đó tiếp tục giao thêm 600 triệu đồng. Tổng số tiền các bị hại đã giao là 700 triệu đồng, trong khi thủ tục sang tên vẫn chưa hoàn tất.

Nghi can Lưu (góc trái) nghe cảnh sát đọc lệnh khởi tố.

Khi hai bên tiến hành làm thủ tục công chứng tại UBND xã, sự việc phát sinh vướng mắc do thửa đất là tài sản chung của Chu Văn Lưu và vợ cũ. Theo quy định pháp luật, việc chuyển nhượng bắt buộc phải có sự đồng ý và chữ ký của cả hai người. Tuy nhiên, vợ cũ của Lưu không đồng ý bán đất, khiến giao dịch không thể thực hiện.

Thay vì hoàn trả lại tiền cho bên mua, Chu Văn Lưu đã nảy sinh ý định chiếm đoạt toàn bộ số tiền. Đối tượng đã lên mạng xã hội đặt làm một GCNQSDĐ giả mang tên vợ chồng anh A., chị M. với chi phí 20 triệu đồng. Sau đó, Lưu giao cuốn “sổ đỏ” giả này cho các bị hại để nhận nốt 40 triệu đồng còn lại theo thỏa thuận.

Đến ngày 29/8/2025, khi vợ chồng anh A., chị M. mang GCNQSDĐ đi thế chấp vay vốn tại Quỹ tín dụng nhân dân thì phát hiện giấy tờ không trùng khớp, không có trong hệ thống dữ liệu đất đai. Nghi ngờ có dấu hiệu vi phạm pháp luật, các bị hại đã trình báo cơ quan chức năng.

Sau quá trình xác minh, thu thập tài liệu, chứng cứ, ngày 20/1/2026, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hà Tĩnh đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Chu Văn Lưu để phục vụ công tác điều tra.

Hoài Nam

Tiền Phong

