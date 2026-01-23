Thanh Hóa chốt phương án xử lý dự án từng do FLC của cựu Chủ tịch Trịnh Văn Quyết đầu tư

Thông tin từ Văn phòng UBND tỉnh Thanh Hóa, ông Lê Quang Hùng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã ký quyết định phê duyệt phương án xử lý các công trình thuộc dự án không gian du lịch ven biển phía Đông đường Hồ Xuân Hương, khu vực thành phố Sầm Sơn cũ (nay là phường Sầm Sơn).

Cụ thể, gồm 14 Hubway (công trình bar – cà phê), hệ thống khu tắm tráng nước ngọt, khu vui chơi trẻ em, hạ tầng kỹ thuật và các chòi quan sát dọc bãi biển Sầm Sơn. Theo quyết định, tổng giá trị tài sản gần 60 tỷ đồng, trong đó riêng các Hubway, khu tắm tráng và khu vui chơi trẻ em chiếm gần 40 tỷ đồng.

Về hiện trạng, các công trình đã xuống cấp rõ rệt, nhiều hạng mục cửa bị hỏng khóa, gãy bản lề; sơn bong tróc, bám bẩn; gạch lát nền xuống cấp, trám vá nhiều chỗ; nhà vệ sinh hư hỏng nghiêm trọng…

UBND tỉnh giao UBND phường Sầm Sơn hạch toán tăng tài sản và tổ chức quản lý, sử dụng theo đúng quy định. Sở Tài chính được giao chủ trì, phối hợp với các sở, ngành liên quan hướng dẫn việc tiếp nhận, quản lý và khai thác tài sản công đúng pháp luật.

Trước đó vào giữa tháng 12/2025, Chủ tịch UBND phường Sầm Sơn Trịnh Tiến Dũng cho biết địa phương đã có tờ trình gửi UBND tỉnh Thanh Hóa, đề xuất phương án tháo gỡ vướng mắc cho dự án không gian du lịch ven biển phía Đông đường Hồ Xuân Hương.

Theo đó, phường kiến nghị tổ chức đấu giá công khai để lựa chọn nhà đầu tư hoặc nhà thầu đủ năng lực khai thác hệ thống Hubway và các khu tắm tráng, nhằm chuyên nghiệp hóa dịch vụ và tối ưu nguồn thu ngân sách.

Trường hợp không lựa chọn được nhà đầu tư thông qua đấu giá, phương án dự phòng là sử dụng vốn đầu tư công để sửa chữa, nâng cấp toàn diện các hạng mục trước mùa du lịch năm 2026. Sau khi hoàn tất, các công trình sẽ được giao cho Trung tâm Cung ứng dịch vụ công phường Sầm Sơn trực tiếp quản lý, vận hành và khai thác.

Được biết, các hạng mục này từng được FLC vận hành trong giai đoạn 2019 - 2021. Tuy nhiên đến đầu tháng 12/2022, doanh nghiệp có văn bản đề nghị chấm dứt hợp đồng BOT và bàn giao toàn bộ công trình cho chính quyền thành phố Sầm Sơn theo hình thức không hoàn vốn.



