Nam Hà Nội có thêm trung tâm thương mại, sân bay quốc tế, tăng lợi thế cho Sun Urban City

‏Hạ tầng giao thông bứt tốc, thương mại - dịch vụ đón đà phát triển‏

‏Cửa ngõ Nam Thủ đô đang chứng kiến một vòng xoáy phát triển mới khi hạ tầng giao thông liên tục được nâng cấp, kéo theo sự xuất hiện của những công trình thương mại - dịch vụ quy mô lớn. ‏

‏Trục Quốc lộ 1 từ Vành đai 1 đến nút giao Cầu Giẽ dự kiến được mở rộng hơn 36 km, lên quy mô 16 làn xe, tổng vốn gần 162.000 tỷ đồng. Cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ cũng được đề xuất mở rộng từ 6 lên 10-12 làn xe. Trong quy hoạch phát triển quốc gia, trục giao thông này được xác định là hành lang kinh tế chủ đạo kết nối Hà Nội với các tỉnh phía Nam và vùng duyên hải, tập trung phát triển công nghiệp hỗ trợ, logistics và vận tải đa phương thức. Trong khi đó, Vành đai 5 - Vùng Thủ đô dài khoảng 349 km sẽ kết nối ‏ ‏Ninh Bình‏ ‏ với 6 tỉnh, thành phố khác, mở rộng mạng lưới liên kết với các trung tâm kinh tế, du lịch.‏

‏Ở tầm nhìn dài hạn, hạ tầng giao thông còn được bổ sung thêm một mảnh ghép đáng chú ý khi cái tên Ninh Bình xuất hiện trong danh mục quy hoạch cảng hàng không quốc tế đến năm 2030, mở thêm kỳ vọng về khả năng kết nối với các đô thị trong nước và quốc tế. ‏

‏Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức cơ sở Ninh Bình kế cận đô thị Sun Urban City. Ảnh: Ánh Dương

‏Hạ tầng giao thông không - thủy - bộ đồng loạt gia tăng năng lực, lợi thế của cửa ngõ Nam Thủ đô không chỉ nằm ở việc đi nhanh hơn, mà còn ở khả năng tiếp cận một thị trường rộng hơn, thu hút nguồn lực đầu tư. Động thái khởi công Trung tâm thương mại Aeon Phủ Lý ngày 8/8/2026 là một dấu hiệu đáng chú ý. Công trình dự kiến bổ sung một điểm đến mua sắm hiện đại cho khu vực ngay trong năm 2027. ‏

‏Cùng với Khu đô thị Đại học Nam Cao đang triển khai, hai bệnh viện tuyến trung ương là Bệnh viện Bạch Mai và Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức tại Ninh Bình đã đi vào hoạt động ổn định. Song song với đó, hệ thống công viên và không gian vui chơi, giải trí thuộc đại đô thị ‏ ‏Sun Urban City‏ ‏ đang bổ sung thêm những điểm đến mới, góp phần đa dạng hóa trải nghiệm và nâng cao chất lượng sống cho cộng đồng cư dân. ‏

‏Dòng cư dân mới tìm về đô thị cửa ngõ‏

‏Các chức năng thiết yếu của một đô thị hiện đại đang dần được bổ sung, tạo ra thay đổi đáng kể trong diện mạo khu vực. Cửa ngõ Nam Thủ đô gia tăng sức hấp dẫn đối với những người tìm kiếm nơi sinh sống, học tập và làm việc lâu dài. ‏

‏Đô thị nghỉ dưỡng Sun Urban City đông đúc cư dân. Ảnh: Ánh Dương

‏‏Bài toán di chuyển vốn từng là mối bận tâm khi lựa chọn nơi an cư mới của anh Hữu Trung (Phú Xuyên, Hà Nội), bởi đặc thù công việc thường xuyên phải đi công tác. Tuy nhiên, sau 6 tháng chuyển về sinh sống tại Sun Urban City, anh nhận thấy mọi thứ như được giải tỏa. Nằm ngay cạnh nút giao Phú Thứ trên tuyến cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ, Quốc lộ 1A, từ nơi ở mới, anh Trung có thể dễ dàng kết nối với Hà Nội cũng như các tỉnh phía Bắc và miền Trung. ‏

‏Đặc biệt khi Vành đai 5 Vùng Thủ đô và tuyến đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam trong tương lai hoàn thiện, từ Sun Urban City, những cư dân như anh Trung di chuyển về Hà Nội càng thuận tiện hơn với thời gian rút ngắn đáng kể. ‏

‏Cư dân và du khách thích thú tham gia hoạt động trải nghiệm tổ chức tại Sun Urban City. Ảnh: Ánh Dương

‏‏Không chỉ giải bài toán đi lại, với anh Trung, một điều khác khiến cuộc sống tại nơi ở mới trở nên cân bằng hơn là việc được nghỉ ngơi ngay sau giờ làm việc. ‏ ‏"Buổi sáng đi làm, buổi chiều về thì ở ngay khu đô thị có các công viên giải trí. Mình ở khu căn hộ Art Residence, lúc nào stress là mình có thể ra ngay công viên lễ hội ngồi cà phê và ngắm cảnh, cuối tuần còn có pháo hoa và nhạc nước, cảm thấy rất thư giãn",‏ ‏ anh nói.‏

‏Sự hiện diện của Sun Urban City thời gian qua cũng đang mở ra thêm dư địa cho thị trường đầu tư và cho thuê ‏ ‏bất động sản khu vực Nam Hà Nội‏ ‏. Ghi nhận trên thị trường cho thấy, những căn hộ mới bàn giao Art Residnece đang có mức tỷ suất cho thuê tương đối hấp dẫn, ước tính khoảng 5-7%/ năm. ‏

‏Theo ông Nguyễn Trường Giang, Giám đốc Dự án Công ty Bất động sản Vhomes, từ đầu năm đến nay, giao dịch bất động sản tại Sun Urban City tương đối ổn định. Đáng chú ý, thị trường cho thuê gần đây ghi nhận nhu cầu gia tăng từ nhóm chuyên gia, cán bộ, nhân viên y tế, khi các bệnh viện tuyến đầu đi vào hoạt động. ‏

‏Các tòa căn hộ cao tầng Park Residence thi công ấn tượng. Ảnh: Ánh Dương

‏Mới đây, khảo sát tâm lý người tiêu dùng bất động sản quý II/2026 của Batdongsan.com.vn cũng phản ánh xu hướng này. Gần 70% người mua tiêu dùng lựa chọn bất động sản vùng ven hoặc các khu vực đang phát triển trong chiến lược tìm kiếm bất động sản 3-5 năm tới để đổi lấy không gian sống tốt hơn, mức chi tiêu phù hợp hơn và kết nối hạ tầng tốt. ‏

‏Với khu vực cửa ngõ Nam Thủ đô, các động lực tăng trưởng đang đồng thời hội tụ, tạo dư địa cho những đô thị mới có hệ tiện ích đồng bộ như Sun Urban City: vừa khai thác dòng tiền từ nhu cầu ở thực, vừa đón đầu tiềm năng gia tăng giá trong dài hạn. Cùng với đó, tiến độ hoàn thiện thực tế của dự án tiếp tục bổ sung thêm cơ sở cho triển vọng này. Trong tháng 8/2026, 15 tòa căn hộ Park Residence tại Sun Urban City sẽ đồng loạt cất nóc và dự kiến bàn giao vào quý I/2027.‏