‏Tầm nhìn Panorama 360 độ độc bản: Khi ban công tổ hợp The Fest thành "hàng ghế VIP"‏

‏Đặc quyền "hàng ghế VIP" giữa "trái tim giải trí" Nam Nha Trang‏

‏Tổ hợp căn hộ The Fest tọa lạc tại vị trí "giao lộ thịnh vượng" sầm uất bậc nhất phân khu Festival Island, đại đô thị ‏ ‏Charmora City‏ ‏. Với thiết kế được chắp bút bởi đơn vị quốc tế Broadway Malyan, ba tòa tháp sở hữu tầm nhìn panorama 360 độ độc bản: một mặt ôm trọn dòng Quán Trường êm đềm cùng nhịp sống phồn hoa của phố biển Nha Trang, mặt còn lại hướng trực diện ra hồ trung tâm rộng 7,3ha, nơi được quy hoạch thành sân khấu nước hoành tráng.‏

‏Từ tọa độ đắt giá này, ban công của mỗi căn hộ nghiễm nhiên trở thành "hàng ghế VIP" thu trọn mọi tinh hoa giải trí. Đó dự kiến là những show thực cảnh triệu đô kết hợp công nghệ trình diễn đa phương tiện, những pha nhào lộn thể thao nước Jetski, Flyboard mãn nhãn, và đặc biệt là những bản giao hưởng pháo hoa rực rỡ thắp sáng bầu trời mỗi tối.‏

‏Đánh giá về sức hút của "ban công khán đài" The Fest, bà Nguyễn Thạch Băng - Phó Tổng Giám đốc Kinh doanh SmartRealtors & Partners nhận định: ‏ ‏"Tầm nhìn trực diện ra sân khấu thực cảnh và không gian pháo hoa là điểm nhấn đắt giá ‏ ‏bậc ‏ ‏nhất của The Fest. Yếu tố này không chỉ thu hút mạnh mẽ lượng lớn du khách mà còn biến mỗi căn hộ thành một 'second home' lý tưởng, đáp ứng trọn vẹn nhu cầu nghỉ dưỡng của giới tinh hoa."‏

‏Không dừng lại ở đó, bức tranh tận hưởng tại The Fest còn được tô điểm bởi hệ sinh thái trải nghiệm đa sắc màu. Chỉ vài bước chân từ sảnh thang máy, du khách sẽ hòa nhịp vào bầu không khí hội hè bất tận tại các tuyến phố ẩm thực F&B 24/7 và chợ đêm VUI-Fest sầm uất, hay chìm đắm trong những màn trình diễn tại hồ trung tâm.

‏The Fest sở hữu vị trí đắt giá tại tâm điểm Festival Island, Charmora City.

‏‏Đối lập với sự nhộn nhịp bên ngoài, không gian nội khu mở ra một "ốc đảo" tĩnh tại với khuôn viên cụm bể bơi rộng 1.400m², vườn dạo bộ cùng clubhouse mang thiết kế sảnh lobby sang trọng. Bên cạnh đó, tiện ích tắm khoáng nóng Onsen tích hợp ngay trong nội khu The Fest cũng mang đến không gian chăm sóc sức khỏe và thư giãn riêng tư cho du khách. Tất cả tạo nên một chuẩn mực đa trải nghiệm: vừa "cháy" hết mình cùng lễ hội, vừa nghỉ dưỡng thư thái chuẩn resort.‏

‏Tiềm năng kinh doanh lưu trú bứt phá nhờ "ban công khán đài"‏

‏Không chỉ định hình phong cách nghỉ dưỡng, đặc quyền quan sát toàn cảnh các chương trình biểu diễn nghệ thuật từ ban công căn hộ còn là bảo chứng vững chắc cho tiềm năng kinh doanh lưu trú. Thực tế, bất động sản kề cận không gian sự kiện luôn duy trì tỷ suất lấp đầy vượt trội. Điển hình như Vivid Sydney 2025 - một trong những lễ hội âm nhạc, ánh sáng lớn‏ ‏ bậc‏ ‏ nhất "xứ sở chuột túi". Chỉ trong hai đêm đầu, chương trình đã thu hút gần 200.000 lượt người tham gia, kéo tỷ lệ lấp đầy khách sạn tại thành phố chạm mức 89,1% - cao‏ ‏ bậc‏ ‏ nhất so với cùng kỳ kể từ 2019.‏

‏Tọa độ ngắm pháo hoa trực diện tại DIFF luôn ghi nhận công suất phòng đạt 95-98%.

‏‏Tại Việt Nam, Lễ hội Pháo hoa Quốc tế Đà Nẵng (DIFF) 2026 cũng tạo hiệu ứng tương tự khi đưa công suất lưu trú toàn thành phố chạm ngưỡng 85% trong gần hai tháng diễn ra sự kiện. Đáng chú ý, ở các tọa độ ngắm pháo hoa thuộc phường Hải Châu, Sơn Trà hay Ngũ Hành Sơn, tỷ lệ lấp đầy luôn duy trì ở mức 95-98%, đẩy giá thuê phòng tăng 10-15%.‏

‏Chiếu theo những số liệu thực tế đó, hệ sinh thái giải trí đêm cùng những màn pháo hoa thắp sáng bầu trời Nam Nha Trang 365 ngày/năm hứa hẹn biến Festival Island thành "thỏi nam châm" hút khách. Hưởng lợi từ nguồn cầu lưu trú dồi dào này, The Fest sở hữu tiềm năng sinh lời hấp dẫn. Với 100% quỹ căn thương mại dịch vụ (TMDV) pháp lý rõ ràng, tổ hợp được thiết kế tối ưu cho mô hình kinh doanh Airbnb và homestay.‏

‏Du khách dễ dàng trải nghiệm không khí lễ hội tại chợ đêm VUI-Fest và phố ẩm thực 24/7 sôi động.‏

‏Về cơ cấu sản phẩm, dự án cung cấp giỏ hàng phong phú từ studio, 1 phòng ngủ+ đến 2 phòng ngủ. Trong đó, dòng căn studio chiếm đến 60% quỹ căn, giúp nhà đầu tư dễ dàng xoay vòng vốn và tối ưu hóa hiệu quả vận hành. Cơ cấu sản phẩm đa dạng cũng biến The Fest thành trạm dừng chân lý tưởng, đón đầu xu hướng làm việc kết hợp nghỉ dưỡng (workation) và nhu cầu trú đông của tệp khách quốc tế, đặc biệt là du khách Hàn Quốc hay Âu - Mỹ.‏

‏Sở hữu những lợi thế trên, bức tranh sinh lời tại The Fest trở nên vô cùng khả quan với doanh thu cho thuê dự kiến từ 18 - 38 triệu đồng/tháng tùy diện tích, mang lại tỷ suất lợi nhuận 20 - 40% trong 2 năm đầu. Để tối ưu bài toán, chủ đầu tư đã thiết kế 3 giải pháp thanh toán linh hoạt. Cụ thể, với căn studio 2,4 tỷ đồng, nhà đầu tư có thể chủ động lựa chọn sử dụng đòn bẩy tài chính với vốn ban đầu chỉ 870 triệu đồng; áp dụng gói Sun Early Key giãn tiến độ 55 tháng với 1,6 tỷ đồng; hoặc thanh toán sớm để hưởng chiết khấu 22,5%, đưa tổng chi phí hoàn thiện (gồm nội thất cơ bản) xuống mức chưa đến 2 tỷ đồng.‏

‏Căn hộ The Fest được thiết kế tối ưu công năng cho mô hình kinh doanh Airbnb và homestay.‏

‏Phân tích bài toán tài chính của dự án, chị Văn Minh Thi (nhà đầu tư đến từ TP.HCM) cho biết: "Một sản phẩm Studio vừa có thể cho thuê khai thác dòng tiền tốt, vừa sở hữu nhiều tiện ích đặc quyền như ngắm pháo hoa và tắm khoáng nóng, lại có mức giá vừa tầm giúp tôi dễ dàng quyết định đầu tư. Đặc biệt, phương án giãn tiến độ Sun Early Key lên đến 55 tháng rất phù hợp ở thời điểm hiện tại."‏

‏Sự xuất hiện của tổ hợp căn hộ ‏ ‏The Fest‏ ‏ đang thiết lập một chuẩn mực nghỉ dưỡng - đầu tư mới tại "downtown không ngủ" Nam Nha Trang. Việc sở hữu tầm nhìn panorama ra tâm điểm giải trí không chỉ đem đến đặc quyền tận hưởng, mà còn là bảo chứng vững chắc cho một tài sản sinh dòng tiền bền vững. Cùng với lực đẩy từ "trái tim giải trí" Festival Island, The Fest chính là lời giải hoàn hảo cho bài toán "giá trị kép": vừa kiến tạo trải nghiệm nghỉ dưỡng đa dạng, vừa đem đến cơ hội sinh lời vượt trội trong chu kỳ tăng trưởng mới.‏

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