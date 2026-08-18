TPHCM nghiên cứu huy động nguồn lực từ quỹ đất gắn với phát triển hạ tầng giao thông

Sáng 18-8, đồng chí Võ Văn Minh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TPHCM, Phó Trưởng Ban Nghiên cứu phát triển TPHCM, chủ trì buổi làm việc với Tiểu ban Phát triển kinh tế (thuộc Ban Nghiên cứu phát triển TPHCM), nghe báo cáo tình hình triển khai các nhiệm vụ và định hướng nghiên cứu, tham mưu trong thời gian tới.

Theo đồng chí Võ Văn Minh, công việc của Tiểu ban Phát triển kinh tế đang được triển khai chủ động, bám kế hoạch và sát yêu cầu thực tế của thành phố. HĐND TPHCM dự kiến sẽ ban hành khối lượng lớn văn bản quy phạm pháp luật để cụ thể hóa các chủ trương, cơ chế, chính sách phát triển thành phố. Vì vậy, hoạt động nghiên cứu, tham mưu cần đi trước một bước, bảo đảm các đề xuất có cơ sở thực tiễn, tính khả thi và có thể đưa vào các nghị quyết, chính sách của thành phố.

Đồng chí Võ Văn Minh đề nghị từ quý 3, Tiểu ban Kinh tế duy trì chế độ họp định kỳ, có thể 1-2 tuần/lần, nhằm rà soát tiến độ, kịp thời phát hiện những vấn đề cần nghiên cứu, đồng thời tăng cường phối hợp với các sở, ngành liên quan.

Tại buổi làm việc, các đại biểu đề cập đến nhiều vấn đề liên quan đến phát triển kinh tế của thành phố. Trong đó, hiện các khu vực có tiềm năng phát triển đô thị thường là quỹ đất của các doanh nghiệp nhỏ lẻ hoặc từ các khu công nghiệp, cụm công nghiệp và khu chế xuất. Thành phố đang tính toán lộ trình chuyển đổi các quỹ đất này thành những khu đô thị, không gian cây xanh hoặc dự án nhà ở xã hội để nâng cao hiệu quả sử dụng đất nhưng chưa cụ thể về cơ chế, chính sách thúc đẩy quá trình chuyển đổi.

Từ ý kiến này, đồng chí Võ Văn Minh đề nghị Tiểu ban Phát triển kinh tế xây dựng chuyên đề riêng, tập trung đề xuất cơ chế hỗ trợ doanh nghiệp di dời, chuyển đổi công năng các khu vực sản xuất hiện hữu. Việc nghiên cứu cần có sự phối hợp của các sở, ngành để xây dựng phương án phù hợp với điều kiện thực tế và yêu cầu phát triển của thành phố.

Đồng chí cũng yêu cầu, Tiểu ban Phát triển kinh tế nghiên cứu, tham mưu khung điều kiện, tiêu chí đối với các loại hình kinh tế mới như kinh tế số, kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn, kinh tế chia sẻ và kinh tế sáng tạo. Tiểu ban cũng cần tập trung nghiên cứu cơ chế chuyển đổi công năng các khu đất trong khu công nghiệp, khu chế xuất, bao gồm tháo gỡ các vấn đề về quy hoạch, xác định lộ trình chuyển đổi và chính sách hỗ trợ hạ tầng, tạo điều kiện hình thành quỹ đất sạch cho các dự án mới.

Chủ tịch HĐND TPHCM đề nghị Tiểu ban Phát triển kinh tế nghiên cứu các giải pháp huy động nguồn lực từ quỹ đất gắn với phát triển hạ tầng giao thông, trong đó có các khu vực dọc đường sắt, đường vành đai, cao tốc và các khu vực phát triển theo mô hình TOD.

Đối với những vấn đề lớn như phát triển không gian ngầm, khu đô thị mới hoặc chuyển đổi công năng các khu công nghiệp, cần chuẩn bị kỹ cơ sở pháp lý; đồng thời phối hợp chặt chẽ với các sở, ngành tham mưu chính sách.

Đối với các tờ trình, đề án lớn, cần lấy ý kiến chuyên gia, nhà khoa học và các đối tượng chịu tác động để nâng chất lượng chính sách. Đồng chí cũng nhấn mạnh, vai trò của Ban Nghiên cứu phát triển TPHCM và các tiểu ban là nghiên cứu, phản biện, bổ sung những luận cứ cần thiết để các cơ quan có thẩm quyền xem xét, quyết định.

Đồng chí Võ Văn Minh yêu cầu Tiểu ban Phát triển kinh tế chủ động phối hợp với các sở, ngành, chia sẻ thông tin và hồ sơ phục vụ nghiên cứu; đồng thời đề nghị HĐND và các cơ quan liên quan mời thành viên Tiểu ban tham gia các cuộc họp chuyên môn phù hợp để kịp thời đóng góp ý kiến. Đối với những vấn đề có quy mô lớn, Tiểu ban cần tổ chức hội thảo, mời chuyên gia có kinh nghiệm tham gia; đồng thời tăng cường trao đổi với các cơ quan Trung ương, viện nghiên cứu để tham khảo kinh nghiệm, cách làm phù hợp.

