Từ ngày mai, sân bay Liên Khương được khai thác trở lại

Sau thời gian dừng khai thác để thực hiện dự án sửa chữa, đường cất hạ cánh, đường lăn, đường lăn tại Cảng hàng không Quốc tế Liên Khương khai thác trở lại từ 00h01’ ngày 19/8.

Cục Hàng không Việt Nam yêu cầu Cảng hàng không Quốc tế Liên Khương có trách nhiệm tổ chức quản lý, khai thác đường cất hạ cánh, đường lăn bảo đảm an toàn hàng không và chất lượng dịch vụ, đáp ứng các tiêu chuẩn khai thác theo quy định. Đồng thời tổ chức thực hiện bảo trì công trình theo quy định.

Cảng hàng không Quốc tế Liên Khương khai thác trở lại từ ngày 19/8/2026.

Cục cũng yêu cầu Tổng công ty Quản lý bay Việt Nam có trách nhiệm thông báo tin tức hàng không trong nước và quốc tế phù hợp theo quy định hiện hành. Đồng thời chỉ đạo Công ty Quản lý bay miền Nam tổ chức điều hành bay bảo đảm an toàn, điều hoà, hiệu quả.

Bên cạnh đó, Cục Hàng không Việt Nam yêu cầu Cảng vụ hàng không miền Nam kiểm tra, giám sát hoạt động khai thác của Cảng hàng không quốc tế Liên Khương bảo đảm an toàn cho hoạt động bay theo chức năng, nhiệm vụ và quy định của pháp luật.

Việc hoàn thành dự án và đưa Cảng hàng không quốc tế Liên Khương trở lại khai thác sẽ khôi phục hoạt động hàng không tại cửa ngõ hàng không quan trọng của Lâm Đồng và vùng Tây Nguyên, đáp ứng nhu cầu đi lại của người dân, du khách và phục vụ hoạt động phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Ngay sau khi hoạt động trở lại, mạng đường bay kết nối đến sân bay quốc tế Liên Khương sẽ từng bước được khôi phục với tần suất khoảng 36 - 40 chuyến bay mỗi ngày, phục vụ khoảng 6.800 lượt hành khách/ngày và ước đạt khoảng 816.000 lượt khách trong 4 tháng cuối năm 2026.

Trước đó, ngày 4/3, cơ quan chức năng chính thức đóng cửa sân bay Liên Khương để khởi công dự án sửa chữa, nâng cấp đường băng. Sau gần 20 năm khai thác liên tục, hệ thống đường lăn, đường băng sân bay Liên Khương xuống cấp, cần nâng cấp sửa chữa. Dự án Sửa chữa đường cất hạ cánh, đường lăn do ACV làm chủ đầu tư, được triển khai tại xã Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng.

Đây là công trình giao thông hàng không cấp I với tổng mức đầu tư 1.032 tỷ đồng. Quy mô xây dựng bao gồm sửa chữa toàn bộ đường cất hạ cánh, đường lăn, dải bảo hiểm đầu và hệ thống hạ tầng kỹ thuật, thiết bị đảm bảo hoạt động bay.