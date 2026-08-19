Hơn 73 triệu thửa đất đã lên dữ liệu quốc gia

Theo báo cáo của Bộ Nông nghiệp và Môi trường, đến ngày 30/7/2026, cả nước đã đồng bộ lên hệ thống dữ liệu đất đai quốc gia hơn 73,1 triệu thửa đất trong tổng số hơn 100,6 triệu thửa đất, đạt gần 73% khối lượng cần thực hiện.

Đây được xem là bước tiến quan trọng trong quá trình xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai thống nhất trên phạm vi toàn quốc, phục vụ công tác quản lý nhà nước, giải quyết thủ tục hành chính và thúc đẩy chuyển đổi số trong lĩnh vực đất đai.

Cả nước đã đồng bộ lên hệ thống dữ liệu đất đai quốc gia hơn 73,1 triệu thửa đất trong tổng số hơn 100,6 triệu thửa đất, đạt gần 73% khối lượng cần thực hiện.

Trong số hơn 73,1 triệu thửa đất đã được đồng bộ, gần 38,6 triệu thửa đã đáp ứng tiêu chí “đúng - đủ - sạch - sống”, sẵn sàng phục vụ giải quyết thủ tục hành chính cho người dân và doanh nghiệp. Khoảng 34,5 triệu thửa đất còn lại đang tiếp tục được làm giàu, làm sạch và đối khớp, bổ sung thông tin để hoàn thiện dữ liệu.

Bên cạnh đó, hiện vẫn còn khoảng 27,5 triệu thửa đất chưa được xây dựng cơ sở dữ liệu.

Việc đẩy nhanh tiến độ xây dựng và hoàn thiện cơ sở dữ liệu đất đai cũng là một trong những nhiệm vụ trọng tâm được Chính phủ đặt ra tại Nghị quyết số 229/NQ-CP về thực hiện Nghị quyết số 21-NQ/TW ngày 28/7/2026 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV về định hướng sửa đổi Luật Đất đai và các luật có liên quan.

Theo đó, Chính phủ xác định mục tiêu đổi mới căn bản phương thức quản lý nhà nước về đất đai theo hướng hiện đại, công khai, minh bạch và dựa trên dữ liệu số. Hệ thống quản lý đất đai sẽ được xây dựng thống nhất từ Trung ương đến địa phương, gắn với đẩy mạnh phân cấp, phân quyền, tăng cường kiểm tra, giám sát và kiểm soát quyền lực. Đồng thời, tạo thuận lợi tối đa cho người dân, doanh nghiệp trong tiếp cận đất đai và thực hiện thủ tục hành chính.

Một trong những mục tiêu quan trọng là đến hết năm 2027 cơ bản hoàn thành Hệ thống thông tin quốc gia và cơ sở dữ liệu quốc gia về đất đai.

Để đạt mục tiêu này, các bộ, ngành và địa phương được yêu cầu tiếp tục rà soát, đơn giản hóa thủ tục hành chính liên quan đến quy hoạch, thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất, xác định giá đất, đăng ký đất đai và cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Việc cắt giảm các khâu trung gian, loại bỏ quy định không còn phù hợp được kỳ vọng sẽ giúp rút ngắn thời gian xử lý hồ sơ và giảm chi phí tuân thủ cho người dân, doanh nghiệp.

Theo kế hoạch, Hệ thống thông tin quốc gia về đất đai sẽ được xây dựng theo hướng tập trung, thống nhất, đồng bộ và hiện đại; bảo đảm kết nối, liên thông với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư cùng các cơ sở dữ liệu chuyên ngành như quy hoạch, thuế, công chứng, ngân hàng và bất động sản.

Dữ liệu đất đai sẽ được cập nhật thường xuyên, bảo đảm yêu cầu “đúng, đủ, sạch, sống, thống nhất, dùng chung”, nhằm phục vụ công tác quản lý nhà nước, hoạch định chính sách và cung cấp dịch vụ công.

Chính phủ cũng yêu cầu ưu tiên bố trí nguồn lực để đảm bảo đến hết năm 2027 cơ bản hoàn thành công tác đo đạc lập bản đồ địa chính, lập hồ sơ địa chính và xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai.

Cùng với đó, ứng dụng mạnh mẽ khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, trí tuệ nhân tạo trong công tác quản lý đất đai.