Chuyển động mới tại Dự án Khu dân cư sinh thái An Hòa

UBND TP.HCM đã ban hành Quyết định về việc cho phép Công ty CP Tập đoàn R&L (Tập đoàn R&L) chuyển mục đích sử dụng 95.596,3 m2 đất nuôi trồng thủy sản, kết hợp sử dụng 80,0 m2 đất ở hiện hữu thuộc quyền sử dụng hợp pháp của công ty, để thực hiện Dự án Khu dân cư sinh thái An Hòa.

Dự án này đã được chấp thuận chủ trương đầu tư đồng thời chấp thuận nhà đầu tư tại Quyết định số 2075/QĐ-UBND ngày 27/6/2025 của UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu (nay là TP.HCM).

Tổng diện tích đất thực hiện dự án là 95.676,3 m2, gồm: Đất ở tại nông thôn 44.120,8 m2; đất xây dựng cơ sở giáo dục và đào tạo 1.780,5 m2; đất có mặt nước chuyên dùng 7.373,8 m2; đất khu vui chơi giải trí công cộng 22.400,8 m2; đất công trình giao thông 19.440,1 m2; đất công trình xử lý chất thải 560,3 m2.

Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất đối với diện tích 44.120,8 m2 đất ở tại nông thôn theo quy định. Công ty chỉ được thực hiện các quyền của người sử dụng đất sau khi hoàn thành đầy đủ nghĩa vụ tài chính theo thông báo của cơ quan Thuế và theo quy định của pháp luật. Đối với diện tích 1.780,5 m2 đất xây dựng cơ sở giáo dục và đào tạo, Nhà nước cho thuê đất trả tiền hằng năm theo quy định tại khoản 3 Điều 120 Luật Đất đai năm 2024.

Nhà nước giao đất không thu tiền sử dụng đất đối với diện tích đất có mặt nước chuyên dùng; diện tích đất khu vui chơi giải trí công cộng; diện tích đất công trình giao thông và diện tích đất công trình xử lý chất thải.

Sau khi hoàn thành đầu tư, nghiệm thu theo quy định, Tập đoàn R&L có trách nhiệm bàn giao toàn bộ hạ tầng giao thông, cây xanh, mặt nước, hạ tầng kỹ thuật cho cơ quan được UBND TP giao quản lý; chịu trách nhiệm bảo trì, bảo hành công trình cho đến thời điểm hoàn tất việc bàn giao.

Việc giao đất, cho thuê đất không thông qua đấu giá quyền sử dụng đất, không đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư được thực hiện trên cơ sở nhà đầu tư đã có quyền sử dụng đất hợp pháp và đáp ứng đầy đủ điều kiện quy định.

Ảnh minh họa: CTTĐT TP.HCM

Các Sở, ngành liên quan xác định giá đất để tính tiền sử dụng đất phải nộp; cấp và trao Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất;.... cho Tập đoàn R&L sau khi hoàn thành nghĩa vụ tài chính theo quy định; chịu trách nhiệm trước UBND TP về tính chính xác, đầy đủ của hồ sơ, điều kiện chuyển mục đích sử dụng đất và căn cứ pháp lý tham mưu; bảo đảm dự án đáp ứng đầy đủ điều kiện chuyển mục đích sử dụng đất.

Theo dõi việc sử dụng đất sau khi được phép chuyển mục đích; kiểm tra tiến độ đầu tư, việc sử dụng đất đúng mục đích, đúng quy hoạch được duyệt; tham mưu xử lý, thu hồi đất theo quy định đối với trường hợp chậm đưa đất vào sử dụng, sử dụng đất sai mục đích hoặc vi phạm pháp luật về đất đai....

UBND xã Long Điền thực hiện chức năng quản lý nhà nước về đất đai, xây dựng, quy hoạch; kịp thời xử lý vi phạm (nếu có) theo quy định của pháp luật; phối hợp Sở Xây dựng hướng dẫn và quản lý việc đầu tư hạ tầng kỹ thuật theo quy định.

UBND TP.HCM yêu cầu Tập đoàn R&L thực hiện nghĩa vụ tài chính về tiền sử dụng đất, tiền thuê đất và các khoản thuế khác (nếu có) khi được chuyển mục đích sử dụng đất; thực hiện nghĩa vụ tài chính bổ sung khi điều chỉnh quy hoạch dự án.

Bảo đảm năng lực tài chính và nguồn vốn đầu tư để thực hiện dự án đúng tiến độ; quản lý, sử dụng đất đúng mục đích, đúng tiến độ, đúng quy hoạch được duyệt; thực hiện đầu tư xây dựng theo quy hoạch được duyệt và các quy định của pháp luật về đầu tư, xây dựng, đất đai, nhà ở, kinh doanh bất động sản và pháp luật khác có liên quan.

Bàn giao hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội cho cơ quan nhà nước có thẩm quyền quản lý theo quy định sau khi hoàn thành xây dựng, nghiệm thu; không được phân lô, chuyển nhượng, huy động vốn, kinh doanh bất động sản khi chưa đáp ứng đầy đủ điều kiện theo quy định của pháp luật về đất đai, đầu tư, nhà ở và kinh doanh bất động sản;...

Về Tập đoàn R&L, doanh nghiệp này được thành lập vào tháng 11/2020, trụ sở chính tại Tòa nhà Newhouse, khu Xa La, phường Hà Đông, Hà Nội); đăng ký ngành nghề kinh doanh chính là Kinh doanh bất động sản.

Thời điểm thành lập, Tập đoàn R&L có vốn điều lệ 200 tỷ đồng, cổ đông sáng lập gồm: Đặng Thị Như Trang 90%, Nguyễn Quốc Tuấn 5% và Lê Văn Cường 5%.

Tháng 7/2023, doanh nghiệp điều chỉnh vốn từ 200 tỷ đồng về còn 20 tỷ đồng và lại tăng lên 220 tỷ đồng vào tháng 4/2024; cơ cấu cổ đông không được tiết lộ, 100% là nguồn vốn tư nhân trong nước.

Hiện, ông Lê Văn Cường (SN 1992) đang đảm nhiệm vị trí Tổng Giám đốc, Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp này.

Ngoài ra, ông Cường cũng đang đứng tên tại Công ty CP Đầu tư Bất động sản Luxury Việt Nam (Bất động sản Luxury Việt Nam); Công ty CP Quốc tế Los Angeles (Công ty Quốc tế Los Angeles).

Bất động sản Luxury Việt Nam được thành lập vào tháng 10/2020, hoạt động chính trong lĩnh vực Kinh doanh bất động sản. Vốn điều lệ ban đầu là 200 tỷ đồng; trong đó, ông Lê Văn Cường góp 180 tỷ đồng, tương ứng 90% vốn. 10% còn lại chia đều cho 2 cổ đông Phạm Thanh Nhàn và Nguyễn Thị Tuyết Mai.

Sau nhiều lần điều chỉnh, đến tháng 5/2025, doanh nghiệp có vốn điều lệ 50 tỷ đồng.

Còn tại Công ty Quốc tế Los Angeles, doanh nghiệp bất động sản này mới được thành lập từ tháng 3/2025, với vốn điều lệ 6 tỷ đồng; trong đó, ông Vũ Văn Bình là cổ đông sáng lập góp tới 90% vốn.

Ông Bình được biết đến là Tổng Giám đốc, người đại diện theo pháp luật của Công ty CP Đầu tư và Phát triển Udic Hoàng Mai; Công ty TNHH Neat Solution.