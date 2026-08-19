Van Phuc City - Từ điểm hẹn Tổ Quốc Trong Tim đến điểm đến an cư

Concert Quốc gia lần đầu đến miền Nam tại Van Phuc City

Sau thành công của chương trình năm 2025 tại Sân vận động Quốc gia Mỹ Đình, "Tổ quốc trong tim" tiếp tục hành trình đến với công chúng phía Nam và Van Phuc City chính là địa điểm tổ chức năm nay. "Tổ quốc trong tim" sẽ diễn ra vào 20 giờ ngày 23/8/2026 tại Van Phuc City, phường Hiệp Bình, với hình thức phục vụ khán giả miễn phí.

Nếu mùa đầu tiên gây ấn tượng với hơn 50.000 khán giả tại Mỹ Đình thì chương trình năm nay tiếp tục được đầu tư hơn nữa về nội dung và hình thức thể hiện. Sự kết hợp giữa âm nhạc, công nghệ trình diễn hình ảnh và nghệ thuật đương đại hứa hẹn mang đến một không gian đại nhạc hội hoành tráng, quy tụ nhiều nghệ sĩ tên tuổi, đánh thức niềm tự hào dân tộc.

Giá trị nhận được hơn cả một concert

Việc Van Phuc City là địa điểm đầu tiên tại miền Nam cho "Tổ quốc trong tim" cho thấy khả năng đáp ứng của khu đô thị đáng sống bậc nhất TP.HCM trong việc trở thành không gian cho những hoạt động cộng đồng, văn hóa và giải trí có sức hút lớn.

Trung tâm thương mại 30.000m2 tại Van Phuc City

Bên cạnh việc thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội và văn hóa khu vực, "Tổ quốc trong tim" còn mang đến thêm một điểm đến đáng sống, một điểm hẹn văn hóa, giải trí đáng trải nghiệm bên sông Sài Gòn đến đông đảo công chúng.

Lượng khách đổ về tham dự sự kiện cũng tạo thêm cơ hội cho các hoạt động thương mại, dịch vụ và trải nghiệm tại khu vực. Riêng đối với cư dân tinh hoa tại Van Phuc City, lợi ích dễ nhận thấy nhất chính là khả năng tiếp cận những trải nghiệm hoành tráng quy mô lớn ngay tại nơi mình sinh sống.

Từ điểm hẹn văn hóa đến điểm đến an cư

Sức hút từ sự kiện cũng mở ra một góc nhìn khác về Van Phuc City: một đại đô thị đáng sống với nhiều lớp giá trị từ an cư, thương mại đến vui chơi, giải trí và cộng đồng.

Trong đó, nhà phố tại Van Phuc City đang được chiết khấu lên đến 25% đến hết ngày 31/8/2026 nhân dịp kỷ niệm 31 năm thành lập Van Phuc Group và 50 năm TP.HCM mang tên Bác. Không chỉ hưởng lợi từ chính sách tài chính lên đến 1/4 giá trị tài sản, khách hàng sở hữu nhà phố Van Phuc City còn tiếp cận hệ sinh thái sống đẳng cấp đã hiện hữu tại Van Phuc City.

Căn hộ cao cấp và trung tâm thương mại Diamond Sky

Ở phân khúc cao tầng, Diamond Sky – dự án căn hộ cao cấp và trung tâm thương mại đầu tiên tại Van Phuc City mang đến cho khách hàng lựa chọn an cư và đầu tư hấp dẫn với mức giá chỉ từ 90 triệu đồng/m2. Đặc biệt, Diamond Sky đã hoàn thiện đầy đủ pháp lý theo quy định để sẵn sàng mở bán, giúp khách hàng yên tâm sở hữu.

Từ văn hóa, cộng đồng đến không gian sống, những giá trị nổi bật ấy đang cùng tạo nên sức hút riêng cho Van Phuc City trên bản đồ bất động sản tại TP.HCM.

Van Phuc City (Khu đô thị Vạn Phúc), Quốc lộ 13, Phường Hiệp Bình, TP.HCM

Hotline: 1800 6363

Website: https://khudothivanphuc.com.vn/