Một ngày ở quần thể nghỉ dưỡng quốc tế Alphora Muong Hoa: Thức giấc giữa rừng nguyên sinh, lắng nghe tiếng suối và ngắm ruộng bậc thang từ hiên nhà

Khi thiên nhiên bước vào nhịp sống

Tại Alphora Muong Hoa, du khách có thể ngắm ruộng bậc thang ngay từ hiên nhà.

Buổi sáng tại Alphora Mường Hoa bắt đầu bằng những thanh âm vốn có của thung lũng. Tiếng nước chảy, tiếng lá xào xạc trong gió, tiếng chim vọng từ những tán rừng xa. Ngoài hiên nhà, ruộng bậc thang trải theo triền núi, còn vương lớp sương mỏng đặc trưng của Sa Pa.

Không cần một hành trình dài để tìm đến thiên nhiên, bởi rừng, suối và ruộng bậc thang đã hiện diện ngay trong không gian của quần thể. Từ nơi lưu trú, du khách có thể bước vào những cung đường giữa rừng vầu, men theo những con suối tự nhiên, cảm nhận không khí se lạnh và những chuyển động rất khẽ của núi rừng Tây Bắc. Có những khoảng dừng chân nơi tầm mắt mở ra trước những tầng ruộng nối tiếp nhau trên sườn núi; cũng có những đoạn đường mà thanh âm rõ nhất chỉ còn là tiếng nước và tiếng lá dưới bước chân.

Thung lũng Mường Hoa biến đổi cảnh sắc theo từng nhịp thời gian.

Khi chiều buông xuống, Mường Hoa lại hiện lên với một sắc thái khác. Ánh sáng cuối ngày trải trên những triền ruộng, len qua rừng cây và phủ xuống thung lũng. Cảnh quan thay đổi theo từng thời điểm, để ngay cả khi không rời khỏi nơi lưu trú, các du khách vẫn có thể cảm nhận một Mường Hoa chuyển mình từ sớm mai đến hoàng hôn. Ở đây, thiên nhiên không chỉ nằm ngoài khung cửa để thưởng ngoạn. Thiên nhiên bước vào chính nhịp sống nghỉ dưỡng, trở thành một phần của trải nghiệm thường nhật.

Cảm nhận Mường Hoa từ những giá trị bản địa

Nếu cảnh quan là điều đầu tiên khiến người ta rung động trước Mường Hoa, thì văn hóa bản địa lại làm nên chiều sâu và sức hấp dẫn riêng của vùng đất. Thung lũng Mường Hoa là nơi nhiều cộng đồng dân tộc cùng sinh sống qua nhiều thế hệ, trong đó có H’Mông, Dao Đỏ, Tày, Giáy, Xa Phó và Kinh. Những nếp sống, trang phục, ẩm thực, lễ hội và tri thức bản địa được bồi đắp qua thời gian đã tạo nên một vùng đất không chỉ đẹp bởi thiên nhiên, mà còn giàu chiều sâu văn hóa.

Tại Alphora Muong Hoa, những giá trị ấy được đưa vào hành trình trải nghiệm theo cách gần gũi. Những không gian trải nghiệm văn hóa được định hướng kiến tạo để đưa du khách đến gần hơn với câu chuyện về con người và đời sống vùng cao. Từ những sắc màu trên trang phục truyền thống, các câu chuyện được lưu truyền qua nhiều thế hệ đến những phong tục đã gắn bó với vùng đất, Mường Hoa dần hiện lên không chỉ như một thắng cảnh để chiêm ngưỡng, mà như một vùng văn hóa để khám phá.

Và trong hành trình khám phá ấy, ẩm thực là một trong những cách gần gũi nhất để cảm nhận bản sắc của vùng đất. Từ những nguyên liệu, hương vị đặc trưng của vùng cao đến sự giao thoa với tinh hoa ẩm thực từ nhiều nền văn hóa, trải nghiệm ấy được tiếp nối tại Làng Ẩm thực Quốc tế - nơi hương vị bản địa gặp gỡ những sắc màu ẩm thực đa dạng, mở thêm một cách để du khách khám phá và cảm nhận Mường Hoa.

Làng Ẩm thực Quốc tế - 31 Shophouse nằm ngay vị trí “cửa ngõ” của Quần thể, đón đầu ﻿﻿tiềm năng kinh doanh sinh lời bền vững.

Alphora Muong Hoa hướng tới một hành trình nghỉ dưỡng gắn kết với chính vùng đất nơi quần thể hiện diện. Ở đó, Mường Hoa không chỉ được nhìn ngắm qua cảnh sắc, mà còn được khám phá qua văn hóa, thưởng thức qua hương vị và lưu lại trong những trải nghiệm của mỗi du khách.

Nâng tầm trải nghiệm Mường Hoa bằng chuẩn mực quốc tế

Thiên nhiên và văn hóa tạo nên bản sắc của một điểm đến. Nhưng để những giá trị ấy trở thành một hành trình nghỉ dưỡng trọn vẹn, trải nghiệm còn cần được hoàn thiện bởi chất lượng dịch vụ, không gian lưu trú và những tiêu chuẩn vận hành tương xứng. Đó cũng là lớp giá trị khác biệt mà Alphora Muong Hoa đang kiến tạo.

Quần thể nghỉ dưỡng quốc tế đa thương hiệu lớn bậc nhất Châu Á Alphora Muong Hoa là một sản phẩm của Tập đoàn Alphanam. Quần thể cùng lúc quy tụ ba tập đoàn quản lý khách sạn hàng đầu thế giới: Marriott International, IHG Hotels & Resorts, Accor Group. Sự hiện diện của những thương hiệu quốc tế tại Alphora Muong Hoa được đặt trong một mối liên kết với vùng đất, nơi những chuẩn mực toàn cầu gặp gỡ và giao thoa cùng các giá trị bản địa của Mường Hoa.

The Residences at InterContinental Sapa Resort gồm 79 biệt thự nằm trong quần thể Alphora Muong Hoa có tầm nhìn ôm trọn thung lũng Mường Hoa.

Sau hành trình giữa rừng, bên suối hay khám phá văn hóa vùng cao, trải nghiệm được tiếp nối trong những không gian lưu trú chỉn chu, dịch vụ chăm sóc sức khỏe, ẩm thực và hệ tiện ích đa dạng. Những tiêu chuẩn dịch vụ quốc tế hiện diện phía sau từng điểm chạm, để du khách có thể tận hưởng thiên nhiên nguyên bản mà vẫn được chăm sóc theo những chuẩn mực đã được kiểm chứng trên toàn cầu.

Và có lẽ, giá trị của một ngày tại Alphora Muong Hoa không nằm ở việc đã đi qua bao nhiêu điểm đến hay trải nghiệm bao nhiêu hoạt động. Đó là cảm giác được sống trọn vẹn giữa Mường Hoa - thức giấc trước ruộng bậc thang, bước giữa rừng, lắng nghe tiếng suối, chạm vào những lớp văn hóa bản địa và khép lại một ngày trong sự chăm sóc chỉn chu của những chuẩn mực nghỉ dưỡng quốc tế.