Phía Đông Hà Nội và cuộc định giá lại của bất động sản hạng sang

Trong chuyển động đó, The Magnolia được phát triển bởi MIK Group sở hữu những chuẩn mực riêng cho không gian sống hạng sang phía Đông Hà Nội.

Từ khoảng trống nguồn cung đến một tọa độ sống mới phía Đông

Sự phát triển của một khu vực bất động sản thường đi cùng với quá trình mở rộng hạ tầng. Tại Hà Nội, sông Hồng từng tạo nên khoảng cách tương đối rõ giữa khu vực trung tâm và phía Đông. Nhưng khi mạng lưới cầu qua sông ngày càng được mở rộng, khoảng cách này đang dần được rút ngắn.

Bên cạnh những cây cầu hiện hữu, các công trình như cầu Tứ Liên, Trần Hưng Đạo, Ngọc Hồi khi hoàn thiện sẽ tiếp tục gia tăng năng lực kết nối giữa hai bờ sông Hồng, mở thêm hướng di chuyển từ phía Đông vào khu vực trung tâm. Cùng với sự phát triển của các trục giao thông liên vùng, Long Biên đang có thêm điều kiện để tham gia sâu hơn vào nhịp phát triển chung của Thủ đô .

Trong khi đó, nguồn cung căn hộ cao cấp tại Hà Nội đang dồi dào nhưng phân bố không đều. Theo dữ liệu CBRE Việt Nam công bố tháng 7/2026, nửa đầu năm nay thị trường ghi nhận 16.600 căn hộ mở bán mới, mức cao nhất của giai đoạn nửa đầu năm kể từ 2020, trong đó phân khúc trên 120 triệu đồng mỗi mét vuông chiếm 35% tổng nguồn cung mới. Đáng chú ý, hơn 3.000 căn thuộc phân khúc này đến từ các dự án tập trung tại Thanh Xuân, Tây Hồ và Đông Anh. Số lượng tăng lên, nhưng lựa chọn cho người mua ở phía Đông thì chưa tăng tương ứng.

Khi khoảng cách địa lý dần được thu hẹp, những lợi thế từng nằm ngoài bán kính ưu tiên của người mua cao cấp bắt đầu được nhìn nhận lại. Giá trị của một vị trí lúc này không đơn thuần nằm ở số kilomet tới trung tâm, mà còn ở chất lượng môi trường sống, mức độ riêng tư và khả năng duy trì những giá trị ấy trong dài hạn.

Đây cũng là khoảng trống mà các dự án cao cấp mới tại Long Biên đang hướng tới. Thay vì chạy theo quy mô xây dựng, bài toán đặt ra là làm thế nào khai thác được quỹ đất ven sông nhưng vẫn giữ được mật độ vừa phải, tạo tầm nhìn rộng và một môi trường sống đủ riêng tư. The Magnolia, dự án được MIK Group phát triển lựa chọn cách tiếp cận này.

Tổ hợp cảnh quan xanh và tiện ích đặc quyền kiến tạo nhịp sống tràn đầy năng lượng tại The Magnolia

Trên quỹ đất 2,29 ha, mật độ xây dựng của dự án dừng ở mức 37,62%, trong khi 4.580 m2 được dành cho cảnh quan. Trong một khung hình đẹp, khoảng trống chưa bao giờ là phần thừa. Phần diện tích không xây dựng ở đây cũng vậy, nó không phải khoảng cách giữa các khối nhà, mà là điều kiện để mỗi ô cửa đều mở ra một tầm nhìn không bị chắn.

The Magnolia và cách định nghĩa sự riêng tư bằng không gian

Nếu vị trí tạo nên nền tảng, thiết kế là cách The Magnolia chuyển lợi thế đó thành trải nghiệm sống. Cấu trúc tháp chữ Y do Benoy thiết kế mở ra ba hướng cảnh quan về sông Hồng, sông Đuống và trung tâm thành phố, giúp các căn hộ sở hữu tầm nhìn khoáng đạt và hạn chế tình trạng căn đối diện căn. Toàn bộ căn hộ và phòng ngủ đều đón ánh sáng tự nhiên, gia tăng độ thoáng và mức riêng tư cho từng không gian.

Tinh thần này tiếp tục được thể hiện trong bộ sưu tập đặc biệt gồm 86 căn Signature Residences và 79 căn Limited Residences.

Dòng sản phẩm Signature Residences tập trung vào những không gian sống có dấu ấn riêng, với các sản phẩm Sky 4BR, Duplex 3BR-L và Duplex 4BR-M. Các căn được tổ chức theo hướng mở rộng trải nghiệm bên trong, với không gian sinh hoạt lớn, hệ bếp chuyên biệt ba thành phần và tầm nhìn hướng ra cảnh quan mặt nước. Kiến trúc vì thế không dừng ở câu chuyện diện tích, mà trở thành cách tổ chức không gian theo nhịp sống của từng chủ nhân.

Trong khi đó, Limited Residences nhấn mạnh hơn vào tính giới hạn. Các loại hình như Garden Townhouse, Duplex 4BR-L hay Duplex Penthouse được bổ sung những khoảng không có khả năng cá nhân hóa cao như phòng đa năng, logia lớn, tạo dư địa để mỗi gia đình định hình không gian theo nhu cầu riêng.

Sự riêng tư tại The Magnolia cũng được cụ thể hóa bằng cách tổ chức giao thông. Khoảng 90% căn hộ toàn dự án có thang máy riêng, phần diện tích này không tính vào diện tích căn hộ. Thay vì đi qua nhiều lớp không gian chung, cư dân có thể duy trì một hành trình tiếp cận riêng biệt hơn từ khi trở về bắt đầu từ Grand Arrival Court, tiếp nối qua sảnh Pavilion, Super Car Stage và hệ thống tiếp cận riêng. Đây là cách dự án đưa khái niệm cao cấp ra khỏi phạm vi vật liệu hay diện tích để hiện diện trong chính hành trình sử dụng hàng ngày.

Để hiện thực hóa những tiêu chuẩn này, The Magnolia quy tụ ba đối tác quốc tế ở từng lĩnh vực: Benoy đảm nhiệm thiết kế kiến trúc, Studio HBA thiết kế nội thất và Turner International đồng hành trong quản lý dự án. Sự tham gia của các đơn vị chuyên môn góp phần đảm bảo tính nhất quán từ tổng thể quy hoạch đến từng chi tiết trong trải nghiệm của cư dân.

Khi những cây cầu mới lần lượt nối hai bờ sông Hồng, khoảng cách địa lý sẽ không còn là câu chuyện của phía Đông. Câu chuyện còn lại thuộc về từng dự án: giữ được gì trên quỹ đất của mình và loại bỏ được gì. Tại The Magnolia, câu trả lời của MIK Group nằm ở một mật độ xây dựng chừng mực, một bộ sưu tập giới hạn và những khoảng trống được giữ lại có chủ đích.