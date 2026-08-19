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Cận cảnh 1 hạng mục quan trọng của sân vận động lớn nhất thế giới VinFast - Trống Đồng 135.000 chỗ ngồi vừa hoàn thành, hé lộ thời điểm đi vào hoạt động

| | Bất động sản

VinCons vừa chính thức hoàn thành đổ 5.000m3 bê tông móng Sân vận động VinFast - Trống Đồng sau 3 ngày thi công.

Theo thông tin từ VinCons, Ngày 18/8/2026, đơn vị chính thức hoàn thành đổ 5.000m3 bê tông móng Sân vận động VinFast Trống Đồng, sau 3 ngày thi công liên tục, bắt đầu từ ngày 16/8.

Để hoàn thành khối lượng lớn trong thời gian ngắn, 35 xe bồn cùng hệ thống cần bơm cao và bơm tĩnh đã được huy động, phối hợp liên tục trên công trường.

Hạng mục móng sân vận động VinFast - Trống Đồng hoàn thành sau 3 ngày thi công (Video: VinCons).

Trước đó, Tập đoàn Vingroup vừa công bố quy hoạch Khu liên hợp thể thao quốc tế Hùng Vương (Hùng Vương International Sports Complex) tại Khu đô thị Thể thao Quốc tế Hà Nội, phía nam Thủ đô.

Dự án có quy mô hơn 400ha, được phát triển theo mô hình liên hợp thể thao - văn hóa - giải trí lớn và hiện đại hàng đầu thế giới, nơi hội tụ của các giải thi đấu đỉnh cao và những sự kiện văn hóa nghệ thuật tầm vóc quốc tế.

Đáng chú ý, tâm điểm của toàn bộ tổ hợp là Sân vận động VinFast - Trống Đồng, có diện tích 73,3ha và sức chứa lên tới 135.000 chỗ ngồi, được giới thiệu là sân vận động có sức chứa lớn nhất thế giới.

Trước đó, vào ngày 31/7, Vingroup đã đổi tên sân vận động Trống Đồng thành tên sân vận động VinFast. Tên mới VinFast - Trống Đồng xuất hiện vào sáng 14/8 khi Vingroup công bố quy hoạch Khu liên hợp thể thao quốc tế Hùng Vương tại Khu đô thị Thể thao Quốc tế Hà Nội.

Bao quanh sân vận động trung tâm là hệ thống sân tập và các công trình thể thao chuyên biệt, được quy hoạch theo hướng đáp ứng yêu cầu tổ chức những sự kiện thể thao tầm cỡ Olympic. Trong đó, sân vận động Olympic 40.000 chỗ được thiết kế đạt tiêu chuẩn tổ chức các giải điền kinh thế giới cùng nhiều sự kiện thể thao, văn hóa lớn.

Dự kiến hoàn thành vào tháng 7/2027, VinFast - Trống Đồng được kỳ vọng trở thành một biểu tượng mới của thể thao Việt Nam, đồng thời là địa điểm tổ chức các sự kiện văn hóa, nghệ thuật quy mô lớn.

Thanh Phong

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