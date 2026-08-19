Doanh nghiệp của tỷ phú Phạm Nhật Vượng đang cho xây và nghiên cứu từ tháp đôi cao nhất thế giới đến công trình lấn biển hướng tới Top 10 toàn cầu

Thời gian qua, hệ sinh thái của tỷ phú Phạm Nhật Vượng đã ghi dấu ấn thông qua nhiều công trình mang tính biểu tượng trên khắp cả nước, từ Landmark 81 - tòa nhà cao nhất Việt Nam đã đi vào hoạt động, đến các dự án siêu tháp 99 tầng, 108 tầng đang được đề xuất và triển khai.

Đáng chú ý, nhiều dự án không chỉ hướng đến việc chinh phục những kỷ lục mới về chiều cao mà còn được kỳ vọng trở thành các trung tâm tài chính, thương mại, dịch vụ và đổi mới sáng tạo, góp phần định hình diện mạo đô thị Việt Nam trong tương lai.

Mới đây, liên danh gồm Tập đoàn Vingroup, CTCP Đầu tư Xây dựng Thái Sơn và CTCP Đầu tư và Phát triển Thương mại Long Hải đã tiến hành lấy ý kiến tham vấn trong quá trình thực hiện đánh giá tác động môi trường đối với dự án Khu đô thị thông minh - sinh thái tại các xã Tàm Xá, Vĩnh Ngọc, Xuân Canh (nay thuộc xã Vĩnh Thanh và xã Đông Anh, Hà Nội).

Đây là dự án đầu tư mới có quy mô khoảng 268 ha, với tổng vốn đầu tư sơ bộ gần 21.300 tỷ đồng.

Điểm nhấn đáng chú ý nhất của dự án là tòa tháp dịch vụ cao 108 tầng, được định vị là hạt nhân không gian của toàn bộ khu đô thị.

Theo kế hoạch, dự án dự kiến khởi công từ quý IV/2026. Trong đó, giai đoạn san nền và xây dựng hạ tầng kỹ thuật sẽ được triển khai từ quý IV/2026 đến quý III/2027; các công trình trên đất sẽ được xây dựng từ quý IV/2027 đến quý III/2029. Toàn bộ dự án dự kiến hoàn thành và đưa vào sử dụng vào quý IV/2034.

Điểm nhấn Khu đô thị thông minh - sinh thái tại các xã Tàm Xá, Vĩnh Ngọc, Xuân Canh là tòa tháp dịch vụ cao 108 tầng (ảnh: ĐTM).

Không chỉ phát triển công trình siêu cao tầng tại khu vực ven sông Hồng, dấu ấn của hệ sinh thái Vingroup còn xuất hiện tại một trong những khu đất được đánh giá là đắc địa bậc nhất Thủ đô.

Ngày 8/7/2026, liên danh gồm CTCP Du lịch Kim Liên, CTCP Thaiholdings và CTCP Đầu tư Xây dựng Thái Sơn - doanh nghiệp thuộc hệ sinh thái Vingroup - đã đề xuất UBND TP Hà Nội xem xét phê duyệt quy hoạch và cho phép lập dự án đầu tư Hanoi Twin Towers 99.

Dự án được nghiên cứu tại khu đất số 5-7 Đào Duy Anh với kỳ vọng trở thành một biểu tượng kiến trúc mới của Hà Nội.

Theo đề xuất, dự án có tổng vốn đầu tư từ 3-3,5 tỷ USD, được xây dựng trên diện tích 34.936 m². Công trình có chiều cao dự kiến 568 m, gồm 99 tầng nổi và 6 tầng hầm.

Nếu được triển khai, Hanoi Twin Towers 99 sẽ vượt qua Petronas Twin Towers của Malaysia (452 m) để trở thành tòa tháp đôi cao nhất thế giới , đồng thời trở thành công trình cao thứ 6 toàn cầu.

Không dừng lại ở đó, liên danh nhà đầu tư còn đặt mục tiêu xác lập thêm 5 kỷ lục thế giới khác, gồm: tháp đôi cao nhất thế giới, hai sân đỗ trực thăng ở độ cao lớn nhất thế giới, đại sảnh trên không lớn nhất thế giới, vườn nhiệt đới ở độ cao lớn nhất thế giới và bảo tàng nghệ thuật kỹ thuật số ở độ cao lớn nhất thế giới.

Theo kế hoạch, dự án sẽ khởi công vào ngày 2/9/2026 và dự kiến hoàn thành vào quý III - IV/2030.

Công trình có tổng diện tích sàn xây dựng khoảng 880.000 m², mật độ xây dựng khoảng 35%, được định hướng trở thành tổ hợp đa chức năng với hàng loạt hạng mục như trung tâm hội nghị quốc tế, trung tâm biểu diễn nghệ thuật, casino, trung tâm thương mại, văn phòng hạng A, khách sạn 6 sao và khu nhà ở cao cấp.

Nếu được triển khai, Hanoi Twin Towers 99 sẽ trở thành tòa tháp đôi cao nhất thế giới.

Quảng Ninh cũng là địa phương đang được Vingroup đặt nhiều kỳ vọng thông qua dự án Khu đô thị phức hợp Hạ Long Xanh (Vinhomes Global Gate Hạ Long).

Một trong những điểm nhấn nổi bật của dự án là Tòa tháp văn phòng Wonder Tower 45 tầng hiện đại hàng đầu Châu Á.

Theo định hướng phát triển, Wonder Tower hướng tới việc thu hút cộng đồng doanh nghiệp công nghệ, startup và các tập đoàn quốc tế, qua đó hình thành một trung tâm đổi mới sáng tạo mới tại khu vực phía Bắc.

Điểm khác biệt của công trình nằm ở việc tích hợp công nghệ vào quá trình vận hành. Tòa tháp được định hướng ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) và Internet vạn vật (IoT) nhằm tối ưu hóa hệ thống an ninh và quản lý giao thông nội bộ.

Bên cạnh đó, công trình cũng được phát triển theo mô hình văn phòng xanh, ưu tiên sử dụng năng lượng sạch và vật liệu thân thiện với môi trường.

Tòa tháp văn phòng Wonder Tower 45 tầng hiện đại hàng đầu Châu Á là một trong những điểm nhấn nổi bật của dự án Vinhomes Global Gate Hạ Long.

Tại TP.HCM, Vingroup cũng đang phát triển một dự án có quy mô đặc biệt. Tại Khu đô thị lấn biển Cần Giờ rộng 2.870 ha, được khởi công vào tháng 4/2025, tòa tháp 108 tầng được xem là hạng mục nổi bật nhất của toàn bộ dự án.

Công trình nằm tại mũi Hải Đăng thuộc phân khu C rộng 318 ha, được định hướng trở thành trung tâm thương mại, tài chính, dịch vụ và cảng biển của đại đô thị.

Theo kế hoạch được công bố, tòa tháp 108 tầng Vinhomes Green Paradise sẽ trở thành công trình cao nhất Việt Nam, đồng thời hướng tới mục tiêu lọt vào nhóm 10 tòa nhà cao nhất thế giới.

Đây cũng là lần đầu tiên Việt Nam nghiên cứu xây dựng một công trình siêu cao tầng trên nền đất lấn biển - một thách thức lớn về kỹ thuật, kết cấu và xử lý nền móng.

Theo thiết kế, công trình sẽ tích hợp nhiều chức năng trong cùng một không gian thẳng đứng, bao gồm khu thương mại, văn phòng hạng A, khách sạn 6 sao và các căn hộ penthouse cao cấp.

Điểm nhấn về kiến trúc nằm ở hệ thống mặt dựng bằng kính phản quang có khả năng thay đổi màu sắc theo ánh sáng tự nhiên. Trong khi đó, hệ thống chiếu sáng LED được lập trình để tạo ra những màn trình diễn ánh sáng vào ban đêm, biến công trình trở thành biểu tượng mới của khu vực.

Toà tháp chọc trời 108 tầng tại siêu đô thị lấn biển Cần Giờ sẽ thuộc nhóm 10 công trình cao nhất thế giới.

Trước khi những dự án 99 tầng hay 108 tầng được đề xuất cùng việc triển khai đồng loạt các toà nhà biểu tượng, Vingroup đã tạo nên dấu ấn đặc biệt với Landmark 81 - công trình từng đưa Việt Nam lên bản đồ các tòa nhà chọc trời của thế giới.

Tọa lạc tại trung tâm khu đô thị Vinhomes Central Park (TP.HCM), Landmark 81 cao 461,2 m, gồm 81 tầng và có tổng vốn đầu tư khoảng 1,4 tỷ USD.

Landmark 81 là tòa nhà cao nhất Việt Nam ở thời điểm hoàn thành và cũng là công trình đầu tiên của Việt Nam lọt vào nhóm những tòa nhà cao nhất thế giới.

Để hoàn thành phần thô của dự án, đơn vị thi công đã sử dụng hơn 170.000 m³ bê tông và 52.000 tấn thép, trong đó có khoảng 4.000 tấn thép hình S460.

Công trình do Mace (Anh) đảm nhiệm vai trò tư vấn quản lý và giám sát. Hàng nghìn kỹ sư, chuyên gia và công nhân đã làm việc liên tục 3 ca để đảm bảo tiến độ, thậm chí có những thời điểm phải thức trắng đêm để thực hiện các đợt đổ bê tông lên tới 10.000 m³.