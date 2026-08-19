Căn hộ 52m² "lột xác" với giải pháp chứa đồ cho gia chủ

Đó cũng là hướng cải tạo của một căn hộ 52m² tại khu vực Võng Thị (Hà Nội). Thay vì cố gắng giảm số lượng đồ dùng, thiết kế tập trung tổ chức lại hệ thống lưu trữ để đáp ứng thói quen sinh hoạt của gia chủ.

Điểm thay đổi đáng kể nhất là toàn bộ sàn gạch cũ được thay mới bằng gạch khổ lớn tông xám giả terrazzo. Dù chi phí cao hơn so với nhiều phương án khác, lựa chọn này giúp không gian sạch sẽ, dễ vệ sinh và tạo nền trung tính để kết nối các món nội thất có màu sắc, chất liệu khác nhau.

Thay vì sử dụng hàng loạt tủ âm nhằm "giấu" đồ đạc, căn hộ được bố trí nhiều lớp tủ với kích thước, tỷ lệ và màu sắc được tính toán kỹ lưỡng. Nhờ đó, các vật dụng, sách, đồ trang trí hay bộ sưu tập của gia chủ vẫn có thể trưng bày nhưng không tạo cảm giác lộn xộn. Ranh giới giữa không gian lưu trữ và không gian trang trí cũng trở nên mờ hơn.

Một chi tiết tạo điểm nhấn là khu vực phòng thờ. Ban thờ vốn có từ trước được đặt trong hệ tủ thờ mới, giúp không gian thờ cúng trở nên trang trọng và tách biệt hơn với khu sinh hoạt chung. Khi đóng tủ, tổng thể căn hộ vẫn liền mạch; khi mở ra, khu vực này trở thành điểm nhấn nổi bật.

Sau cải tạo, căn hộ nhỏ vẫn giữ được đầy đủ không gian lưu trữ nhưng không tạo cảm giác chật chội. Công trình cho thấy một ngôi nhà nhiều đồ vẫn có thể đẹp và ngăn nắp nếu việc sắp xếp được tính toán ngay từ khâu thiết kế, thay vì chỉ dựa vào việc cắt giảm đồ dùng.