Thang máy vách đá 288m "đổi đời" học sinh vùng xa: Cứ 5 giây đi được 1m, cabin có sức chứa 81 người

Một chiếc thang máy kính khổng lồ cao 288 mét mang tên Phù Diêu (Fuyao Ladder) vừa được đưa vào vận hành tại Hẻm núi lớn Nizhuhe, tỉnh Vân Nam, Trung Quốc, giúp trẻ em sống dưới đáy hẻm núi rút ngắn hành trình đến trường từ hơn 3 tiếng xuống chỉ còn khoảng nửa giờ, Interesting Engineering thông tin ngày 17/8.

Thang máy Phù Diêu đã thay đổi cuộc sống của trẻ em sống ở làng Nizhuhe hẻo lánh dưới đáy vực. Từ nhiều thế hệ nay, trẻ em phải leo núi 3 tiếng đồng hồ để đến trường nội trú và trở về nhà.

Quan trọng hơn, các em học sinh đều có thể đến trường đúng giờ mà không cần phải leo vách đá trước 9 giờ sáng, góp phần giúp học sinh dễ dàng tiếp cận giáo dục hơn – đây có lẽ là khía cạnh ấn tượng nhất của công trình chinh phục vách đá này.

Thang máy bằng kính tại hẻm núi Nizhuhe Grand Canyon của Trung Quốc. Ảnh gốc: Nhân dân Nhật báo/Mạng X

Trường Tiểu học Quán Trại nằm ở độ cao khoảng 1.650 mét so với mực nước biển, trong khi ngôi làng Nizhuhe nằm sâu hơn 500 mét dưới miệng hẻm núi, nên trước đây khoảng 20 em nhỏ trong vùng phải đi theo những con đường mòn dốc đứng và nguy hiểm, thậm chí nhiều em phải ở nội trú tại trường vì quãng đường quá xa và vất vả.

Fuyao hoạt động song song với thang máy Thanh Vân (Qingyun Ladder) cao 268 mét, vốn đã khai trương từ năm 2022, tạo thành một cặp trục kính - thép gắn liền vào vách đá.

Về mặt tên gọi, "Thanh Vân" trong tiếng Trung mang hàm ý "vươn lên mây xanh" hay "hướng tới cơ hội", còn "Phù Diêu" gợi hình ảnh một cơn lốc cuốn vật gì đó bay lên cao.

Hành trình trọn vẹn của học sinh và du khách bắt đầu bằng xe buýt đưa đến chân thang máy, sau đó đi thang máy lên, rồi tiếp tục bằng cáp treo trong khoảng 30 phút để hoàn tất chuyến đi.

Fuyao di chuyển với tốc độ khoảng 5m/giây, nên chỉ mất chừng 50 giây để đưa hành khách từ tầng dưới lên tầng trên; mỗi cabin có thể chở tới 81 người, gần gấp ba lần sức chứa của thang máy trước đó. Khi kết hợp cả hai thang máy, hệ thống có thể vận chuyển khoảng 1.200 lượt khách mỗi giờ.

Người dân địa phương và học sinh được miễn phí sử dụng qua một tuyến đường riêng, tách biệt hoàn toàn với dòng khách du lịch.

Vượt qua muôn khó khăn về địa hình, thời tiết: Hoàn thành công trình vì trẻ em

Công trình do công ty Ningbo Hongda Elevator phát triển trong khuôn khổ dự án du lịch Nizhuhe bắt đầu từ năm 2017.

Ảnh: Yunnan Net

Quá trình thi công gặp không ít khó khăn do không gian làm việc chật hẹp, độ ẩm cùng sương mù thường xuyên, cũng như yêu cầu kiểm tra định kỳ nghiêm ngặt đối với kết cấu thép.

Hệ thống được trang bị nguồn điện dự phòng và thiết bị dự trữ để đảm bảo an toàn, đồng thời đã trải qua các đợt kiểm định độc lập trước khi mở cửa phục vụ công chúng.

Kể từ khi Fuyao đi vào hoạt động, lượng khách du lịch đến hẻm núi mỗi ngày đã tăng vọt từ khoảng 4.000 lên 15.000 người, giúp giảm tình trạng quá tải đồng thời mở ra thêm nhiều cơ hội việc làm cho người dân địa phương trong các lĩnh vực vận tải, hướng dẫn viên và dịch vụ lưu trú.

Đối với các gia đình sống dưới đáy hẻm núi, thay đổi lớn nhất vẫn là hành trình đến trường của con em họ: Từ việc phải đi bộ nhiều giờ trên những con đường mòn dốc đứng, giờ đây các em chỉ mất chưa đầy một phút để lên đến tầng trên bằng thang máy trước khi tiếp tục bằng cáp treo, giúp cha mẹ cũng "nhẹ gánh" hơn rất nhiều trong việc đưa đón con cái hằng ngày.

Thang máy Bách Long của Trung Quốc. Ảnh: Internet

Trung Quốc vẫn giữ kỷ lục Guinness thế giới về thang máy ngoài trời cao nhất, đó là thang máy Bách Long nổi tiếng, di chuyển lên xuống vách đá ở độ cao 326m trong khoảng một phút rưỡi.

Tham khảo: IE