VietinBank Tower hơn 10.000 tỷ “nóng” chuyện đổi chủ, tổ hợp Sunshine Empire ngay gần kề gây chú ý với quy mô gấp 2,5 lần

Thị trường BĐS Hà Nội đang dõi theo một thương vụ được xem là đáng chú ý bậc nhất năm 2026: VietinBank Tower - dự án có tổng mức đầu tư hơn 10.000 tỷ đồng, gồm hai toà tháp có diện tích sử dụng khoảng 300.000m2 chuẩn bị có chủ mới sau gần 16 năm dang dở.

Ngay đối diện Vietinbank Tower, Sunshine Group đang nắm giữ tổ hợp Sunshine Empire khoảng 5ha, bao gồm 5 tòa tháp cao từ 35 - 47 tầng cùng tổng diện tích sàn xây dựng gần 700.000m2, tương đương quy mô sử dụng gấp gần 2,5 lần dự án của Vietinbank.

Được biết, tại khu vực Ciputra, Sunshine Group là cái tên được chú ý. Doanh nghiệp này nổi tiếng với hàng loạt thương vụ M&A lớn cùng năng lực tiếp quản, tái cấu trúc nhiều dự án dang dở thành các tổ hợp hạng sang và Branded Residences dẫn đầu thị trường.

Sunshine Empire - trụ sở tương lai của Sunshine Group và cũng là khu phức hợp đa năng lớn bậc nhất Hà Nội với 5 tòa tháp cao từ 35 - 47 tầng cùng tổng diện tích sàn xây dựng 700.000m2.

Nếu VietinBank Tower được quy hoạch như một tổ hợp văn phòng, khách sạn, căn hộ dịch vụ, thì Sunshine Empire dự kiến sẽ là khu phức hợp đa năng lớn bậc nhất Hà Nội, một trong những hạt nhân cho chiến lược công nghệ của Sunshine Group.

Sunshine Empire sẽ có trung tâm tài chính hiện đại; trung tâm R&D chuyên về AI; khách sạn 6 sao, văn phòng thế hệ mới cùng tổ hợp nghỉ dưỡng giải trí 5 sao – hướng tới hình thành một trung tâm tài chính công nghệ biểu tượng của Thủ đô, điểm đến của cộng đồng doanh nghiệp, chuyên gia trong và ngoài nước.

Sunshine Empire hướng tới hình thành một trung tâm tài chính công nghệ biểu tượng của Thủ đô, điểm đến của cộng đồng doanh nghiệp, chuyên gia trong và ngoài nước.

Tuy nhiên, đây mới chỉ là một lát cắt trong “vành đai” dự án quy mô lớn của Sunshine Group tại Ciputra - Tây Hồ Tây. Trước đó, Tập đoàn này đã đưa vào vận hành ổn định Sunshine Riverside, Sunshine City và Sunshine Golden River; đồng thời tiếp tục mở rộng hiện diện với loạt dự án cao cấp, hàng hiệu quy mô lớn.

Nổi bật là Noble Crystal Tay Ho WorldHotels Residences với 5 tòa tháp 40 tầng và gần 1.000 căn hộ hàng hiệu; Noble Palace Tay Ho với gần 500 dinh thự, shop villas, sẵn sàng bàn giao từ quý 3/2026 cùng sổ đỏ lâu dài.

Sunshine River Park - tổ hợp căn hộ cao cấp 25 tầng nổi cùng 3 tầng hầm; và đặc biệt NobleX West Lake Ha Noi – tổ hợp Branded Residences quy mô bậc nhất Thủ đô với 12 tòa tháp cao 40 tầng trên quỹ đất gần 6ha trên trục Võ Chí Công, đối diện Lotte Mall West Lake. Dự án dự kiến sẽ được Sunshine Group đầu tư vượt trội về thiết kế và tiện ích để trở thành một biểu tượng siêu sang theo chuẩn quốc tế, dẫn đầu phân khúc BĐS hàng hiệu tại Việt Nam.

Noble Palace Tay Ho - tổ hợp dinh thự và shop villas cao cấp đã sẵn sàng bàn giao từ Q3/2026 kèm sổ đỏ lâu dài.

Mới đây nhất, một đơn vị trong hệ sinh thái của Sunshine Group là CTCP Phát triển Sunshine Homes cũng đã chi gần 2.300 tỷ đồng để thâu tóm lô đất ký hiệu K1-HH2 diện tích 11.483m2 thuộc Starlake - Khu đô thị Tây Hồ Tây, phường Xuân Đỉnh, tiếp tục mở rộng quỹ đất tại một trong những tọa độ đắt giá bậc nhất Hà Nội.

Được biết, riêng tại khu vực Ciputra, tổng mức đầu tư mà Sunshine Group đã và đang rót vào chuỗi dự án kể trên bao gồm giá trị chuyển nhượng, thuế đất đã ước tính lên tới 100.000 tỷ đồng.

Noble West Lake Ha Noi - tổ hợp hàng hiệu quy mô bậc nhất Hà Nội với 12 tòa tháp cao 40 tầng, dự kiến sẽ được đầu tư vượt trội về thiết kế và tiện ích để trở thành một biểu tượng siêu sang dẫn đầu phân khúc BĐS hàng hiệu tại Việt Nam.

Sở hữu danh mục dự án top đầu, Sunshine hiện cũng đang đứng thứ hai trong số những doanh nghiệp BĐS nộp ngân sách lớn nhất Việt Nam, với khoảng 24.000 tỷ đồng thực nộp trong 2025, chỉ sau Vingroup (Theo công bố của hệ thống vinh danh Vietnam Largest Taxpayers – VNTAX).

Trong năm 2026, Tập đoàn này tiếp tục duy trì quy mô đóng góp lớn với gần 17.000 tỷ đồng chỉ trong 6 tháng đầu năm, nâng tổng số nộp ngân sách từ 2025 đến hết tháng 6/2026 lên gần 41.000 tỷ đồng.