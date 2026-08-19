Chỉ ít ngày nữa, đại học rộng nhất Việt Nam sẽ đón hơn 17.000 sinh viên, kết nối trực tiếp với trung tâm Hà Nội với 2 tuyến metro

Để chuẩn bị cho năm học mới, Đại học Quốc gia Hà Nội đang hoàn thiện những hạng mục cuối cùng tại Khu đô thị Đại học. Nhà trường tập trung chỉnh trang cảnh quan, bổ sung hệ thống biển chỉ dẫn, tổng vệ sinh khuôn viên, đồng thời rà soát các phương án tổ chức giao thông, y tế, ký túc xá và các dịch vụ phục vụ sinh viên.

Theo yêu cầu của lãnh đạo trường, công tác tổng vệ sinh được hoàn thành trước ngày 16/8, cùng với việc hoàn thiện các hạng mục còn lại trước thời điểm sinh viên nhập học.

Cùng với hệ thống giảng đường, nhiều công trình phục vụ nghiên cứu, học tập và điều hành cũng đang được hoàn thiện. Trong đó có Trung tâm Thư viện và Tri thức số rộng khoảng 2 ha, dự kiến phục vụ từ 30.000-50.000 sinh viên, giảng viên và nhà nghiên cứu; Viện - Trung tâm nghiên cứu VNC2; Trung tâm Thực hành Kỹ thuật Công nghệ theo định hướng công nghệ 4.0 và Tòa nhà Trung tâm điều hành Đại học Quốc gia Hà Nội.

Tòa nhà Trung tâm điều hành Đại học Quốc gia Hà Nội đang dần hoàn thiện.

Hệ thống ký túc xá cũng tiếp tục được mở rộng nhằm đáp ứng nhu cầu chỗ ở khi số lượng sinh viên tăng nhanh. Khu ký túc xá B-C với hơn 2.300 chỗ đã đi vào hoạt động từ năm 2025 và hiện phục vụ hơn 2.000 sinh viên học tập tại Hòa Lạc.

Song song với đó, mạng lưới giao thông nội khu được đầu tư đồng bộ, kết nối các khu giảng đường, trung tâm nghiên cứu, ký túc xá và khu dịch vụ trên toàn khuôn viên rộng hơn 1.100 ha. Đại học Quốc gia Hà Nội cũng đang tiếp tục hoàn thiện phương án phân luồng giao thông, bổ sung biển chỉ dẫn và bố trí các khu vực đón sinh viên nhằm hạn chế tình trạng ùn tắc, lúng túng khi lượng người học tăng mạnh trong dịp đầu năm học.

Tại các giảng đường, cơ sở vật chất đang được hoàn thiện theo hướng hiện đại, thuận tiện và đáp ứng quy mô đào tạo ngày càng tăng tại Hòa Lạc. Các phòng học rộng, cơ sở khang trang, được trang bị điều hòa, quạt và thiết bị phục vụ dạy – học đầy đủ; một số hạng mục tiếp tục được bổ sung, hoàn thiện để bảo đảm điều kiện tốt nhất khi sinh viên chính thức học tập.

Hệ thống dịch vụ phục vụ sinh viên cũng từng bước được hoàn thiện. Tại khu ký túc xá B, C đã có các dịch vụ như photocopy, giặt sấy, nhà xe và sạc xe điện. Bên cạnh đó, các tiện ích như ATM, ngân hàng, bưu điện, in ấn - văn phòng phẩm, sửa xe, khu ăn uống và quán cà phê được bố trí tại nhiều vị trí trong Khu đô thị Đại học.

Về kết nối giao thông, hiện có 6 tuyến xe buýt (71, 74, 88, 107, E06TC và E07TC) kết nối Hòa Lạc với khu vực nội đô; đồng thời xe buýt nội khu và hệ thống xe đạp điện hỗ trợ sinh viên di chuyển giữa các khu vực trong khuôn viên.

Cùng với hệ thống công trình, hạ tầng giao thông trong khu đô thị đại học cũng đang dần hoàn thiện.

Việc hàng chục nghìn sinh viên chuyển lên Hòa Lạc được kỳ vọng sẽ tạo động lực mới cho thị trường dịch vụ và bất động sản khu vực phía Tây Hà Nội. Nhu cầu về nhà trọ, căn hộ cho thuê, ăn uống, các dịch vụ phục vụ sinh viên dự kiến tăng mạnh, qua đó thúc đẩy hoạt động kinh doanh và giá trị bất động sản tại Hòa Lạc cũng như các khu vực lân cận.

Hiện nay, khu vực này kết nối với trung tâm Hà Nội chủ yếu thông qua Đại lộ Thăng Long. Bên cạnh đó, khu vực này cũng được hưởng lợi từ các dự án như Vành đai 4 và Quốc lộ 21 đang được đầu tư, nâng cấp.

Đáng chú ý, theo quy hoạch giao thông Thủ đô, khu vực Hòa Lạc sẽ được kết nối trực tiếp với trung tâm Hà Nội bằng hai tuyến đường sắt đô thị, gồm Metro số 5 (Văn Cao - Hòa Lạc) và Metro số 8 (Hòa Lạc - Dương Xá). Khi hoàn thành, hai tuyến metro này sẽ rút ngắn thời gian di chuyển, tăng khả năng kết nối giữa khu đô thị đại học với khu vực nội đô và các cực phát triển phía Tây.

Năm 2026, Đại học Quốc gia Hà Nội dự kiến tuyển sinh 22.060 sinh viên đại học chính quy thông qua 12 trường thành viên và đơn vị trực thuộc với 190 ngành đào tạo. Cùng với việc liên tục hoàn thiện các công trình mới và hạ tầng giao thông ngày càng đồng bộ, khu đô thị đại học tại Hòa Lạc đang từng bước hiện thực hóa mục tiêu trở thành trung tâm đào tạo, nghiên cứu và đổi mới sáng tạo hàng đầu Việt Nam.