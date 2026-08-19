Thi công ngày đêm đưa các dự án chống ngập úng về đích

Xác định ngập úng là một trong năm “điểm nghẽn” cần ưu tiên tháo gỡ, thành phố Hà Nội triển khai đồng bộ 12 dự án chống ngập khẩn cấp. Đến nay, thành phố đã hoàn thành 5 công trình, dự án khẩn cấp giai đoạn 1; 4 dự án đã hoàn thành hạng mục chính và đang hoàn thiện các hạng mục phụ trợ; 1 dự án thực hiện công tác thanh thải; 2 dự án khẩn cấp triển khai đợt 2.

Ngay sau buổi làm việc của Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Trọng Đông đốc thúc tiến độ 12 dự án trên, các đơn vị liên quan, chủ đầu tư, nhà thầu đang tích cực thi công. Yêu cầu đặt ra rất rõ: Hoàn thành các công trình đúng tính chất cấp bách, mục tiêu trong năm 2027, phải khắc phục triệt để tình trạng ngập úng cục bộ khi mùa mưa đến.

Toàn cảnh thi công trên tuyến đường Võ Chí Công. Ảnh: Đỗ Bắc

Thi công xuyên đêm trên tuyến Võ Chí Công

Dự án cải tạo kênh Thụy Phương là công trình trọng điểm nhằm bổ cập nước sông Hồng cho sông Tô Lịch và cải thiện môi trường, tăng năng lực tiêu thoát nước của thành phố. Dự án có tổng chiều dài khoảng 7,6km, gồm hơn 3,5km kênh hở từ Trạm bơm Thụy Phương đến đường Phạm Văn Đồng và 4km cống ngầm chạy dọc các tuyến Võ Chí Công, Hoàng Minh Thảo.

Khi hoàn thành, dự án được kỳ vọng sẽ giải quyết căn bản tình trạng úng ngập tại hàng loạt khu đô thị lớn, như: Resco, Ecohome, Đoàn Ngoại giao, Tây Hồ Tây, Ciputra cùng khu dân cư lân cận.

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình hạ tầng kỹ thuật và nông nghiệp thành phố cho biết, đến thời điểm này, dự án đã hoàn thành thi công ép cừ, hoàn thành công tác bê tông đối với cống hộp đoạn 1, 2, 3, cống ngầm chuyển tiếp, cống qua đê, bể xả, bể hút, sàn gia cố, nhà trạm; đã bổ cập nước về sông Tô Lịch. Hiện đang hoàn thiện thi công cảnh quan xung quanh.

Máy móc, thiết bị thực hiện công đoạn thảm bê tông nhựa mặt đường. Ảnh: Đỗ Bắc

Theo ghi nhận, trên công trường tuyến đường Võ Chí Công, hàng chục công nhân, kỹ sư cùng máy móc, thiết bị được huy động để hoàn thiện công đoạn thảm bê tông nhựa mặt đường - một trong những hạng mục cuối cùng trước khi dự án hoàn tất và khôi phục toàn bộ hạ tầng giao thông.

Chiều đường từ cầu Bưởi đi cầu Nhật Tân đã cơ bản hoàn thành thảm nhựa, chỉ còn khoảng 90m vuốt nối. Ở chiều ngược lại, tuyến từ hướng cầu Nhật Tân đến cầu Bưởi đã thảm được 460/1.170m, phần còn lại được các mũi thi công tăng ca, làm việc liên tục để bảo đảm tiến độ.

Song song với việc thảm mặt đường, các đơn vị cũng khẩn trương hoàn trả hệ thống cây xanh, vỉa hè và cảnh quan trên các tuyến Võ Chí Công, Hoàng Minh Thảo. Dự kiến toàn bộ công tác hoàn trả sẽ hoàn thành trong tháng 8-2026.

Thời gian thi công được bố trí từ 21h đến 5h sáng hôm sau nhằm hạn chế ảnh hưởng đến giao thông. Ảnh: Đỗ Bắc

Ông Ngô Quốc Khánh, cán bộ kỹ thuật hiện trường, Công ty Đầu tư Thương mại và Dịch vụ Hoàn Mỹ cho biết, nhà thầu đã tập trung cao độ, huy động tối đa máy móc và nhân lực để thi công. Thời gian thi công được bố trí từ 21h đến 5h sáng hôm sau nhằm hạn chế ảnh hưởng đến giao thông. Công ty thường xuyên phối hợp với tư vấn giám sát và Ban Quản lý dự án tổ chức nghiệm thu hằng ngày, kiểm soát chặt chẽ chất lượng thi công, bảo đảm công trình đạt yêu cầu về kỹ thuật cũng như mỹ quan.

Ông Nguyễn Huy Hải, Phó Trưởng phòng Quản lý dự án hạ tầng cấp thoát nước, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình hạ tầng kỹ thuật và nông nghiệp thành phố Hà Nội khẳng định, mặc dù thi công trong khung giờ đêm, rạng sáng nhưng Ban Quản lý dự án đã chỉ đạo nhà thầu triển khai các mũi thi công, phấn đấu hoàn thành theo kế hoạch. Các đơn vị thực hiện theo phương châm thi công cuốn chiếu, hoàn thiện đến đâu, thu dọn hiện trường đến đó, bảo đảm an toàn cho người dân và các phương tiện lưu thông.

Ngày 31-8 cơ bản hoàn thành dự án kênh La Khê

Ở phía Tây Thủ đô, Dự án tuyến kênh La Khê cũng đang bước vào giai đoạn nước rút. Dự án nằm trên địa bàn các xã, phường: An Khánh, Hà Đông, Dương Nội với tổng cộng 12 gói thầu. Sau thời gian thi công, khối lượng xây dựng tuyến kênh đã đạt khoảng 90%, tạo tiền đề bảo đảm khả năng tiêu úng cho khu vực trong mùa mưa năm 2026.

Dự án tuyến kênh La Khê đang bước vào giai đoạn nước rút. Ảnh: Đỗ Bắc

Theo thiết kế, sau khi hoàn thành, kênh La Khê có khả năng dẫn lưu lượng khoảng 120m³/giây, kết hợp với Trạm bơm Yên Nghĩa để tiêu thoát nước cho khoảng 6.300ha. Các nhà thầu đang tập trung thi công xây dựng tuyến đường giao thông hai bên bờ kênh, lắp đặt các cửa xả nước và hoàn thiện cầu vượt kênh.

Đại diện nhà thầu, ông Nguyễn Anh Tuấn, điều hành thi công Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng Đại An chia sẻ, nhà thầu đã tập trung nhân lực và máy móc, tập trung triển khai thi công ba ca, bốn kíp để đảm bảo tiến độ chủ đầu tư đã đề ra, đồng thời đảm bảo chất lượng công trình.

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình hạ tầng kỹ thuật và nông nghiệp thành phố thường xuyên kiểm tra hiện trường, chỉ đạo các đơn vị tập trung hoàn thành các hạng mục còn lại.

Khối lượng xây dựng tuyến kênh đã đạt khoảng 90%. Ảnh: Đỗ Bắc

Ông Văn Tùng Giang, Phó Trưởng phòng Quản lý dự án thuỷ lợi, Ban Quản lý Dự án đầu tư xây dựng công trình hạ tầng kỹ thuật và nông nghiệp thành phố Hà Nội cho hay: “Thực hiện chỉ đạo của Thành ủy, UBND thành phố Hà Nội, chúng tôi đã chỉ đạo đơn vị thi công thực hiện nạo vét toàn bộ lòng kênh, bảo đảm phục vụ tiêu thoát úng ngập qua kênh La Khê, đưa nước vận hành cho phố Minh Nghĩa. Cùng với đó đang triển khai thi công hạng mục đáy kênh, nếu thời tiết thuận lợi, đến ngày 31-8 sẽ cơ bản hoàn thành”.

Với tiến độ đang được đẩy nhanh, mục tiêu không chỉ là hoàn thành công trình đúng kế hoạch mà còn sớm đưa các dự án phát huy hiệu quả. Điều đó khẳng định sự chỉ đạo sát sao, quyết liệt, đúng đắn của thành phố và những kết quả bước đầu này sẽ là cơ sở vững chắc để Hà Nội tiếp tục giải quyết căn cơ vấn đề thoát nước, hướng tới mục tiêu xóa bỏ hoàn toàn các điểm ngập úng cục bộ.