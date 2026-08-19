Hà Nội phân luồng từ xa phục vụ người dân đi lại dịp Quốc khánh 2-9

Theo phương án, đối với phương tiện từ Hà Nội đi các tỉnh phía Nam như Hưng Yên, Ninh Bình, Thanh Hóa, ngoài hướng trung tâm Hà Nội - nút giao Pháp Vân - Cầu Giẽ - cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ, người dân có thể lựa chọn Quốc lộ 1 cũ qua Giải Phóng - Ngọc Hồi; Quốc lộ 6 - Ba La - đường 21B - Quốc lộ 38; hoặc Quốc lộ 6 - Xuân Mai - đường Hồ Chí Minh - đường 21B.

Ở chiều từ các tỉnh phía Nam về Hà Nội, Sở Xây dựng hướng dẫn các phương tiện chủ động phân tán lưu lượng, giảm tải cho cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ và nút giao Pháp Vân. Từ nút giao Liêm Tuyền có thể đi đường tỉnh 494 - Quốc lộ 21B - Quốc lộ 6; từ nút giao Vực Vòng có thể đi Quốc lộ 38 - Quốc lộ 21B - Quốc lộ 6 hoặc Quốc lộ 38 - cầu Yên Lệnh - Quốc lộ 39A - đường tỉnh 379 - Vành đai 3.

Với các phương tiện đi các tỉnh phía Đông Bắc, có thể lựa chọn Vành đai 3 - cầu Thanh Trì - cao tốc Hà Nội - Bắc Giang; cầu Nhật Tân - Võ Nguyên Giáp - Quốc lộ 18; hoặc cầu Chương Dương - Nguyễn Văn Cừ - Hà Huy Tập - Ngô Gia Tự - cầu Đuống.

Đối với hướng đi các tỉnh phía Bắc, phương tiện có thể qua cầu Thăng Long - Võ Văn Kiệt - Quốc lộ 2 để vào cao tốc Hà Nội - Lào Cai; hoặc lựa chọn Quốc lộ 3, Quốc lộ 32. Các tuyến phía Tây Bắc có thể đi Đại lộ Thăng Long - Tản Lĩnh - Yên Bài - cao tốc Hòa Lạc - Hòa Bình; Quốc lộ 6 qua Xuân Mai hoặc Quốc lộ 32.

Đối với hướng đi các tỉnh phía Đông như Quảng Ninh, Hải Phòng, phương tiện có thể đi Cổ Linh - Vành đai 3 - cao tốc Hà Nội - Hải Phòng; đường tỉnh 379 hoặc Quốc lộ 5 cũ.

Sở Xây dựng yêu cầu các bến xe, doanh nghiệp vận tải nắm bắt phương án phân luồng từ xa, chủ động điều chỉnh lộ trình, tránh dồn phương tiện về các cửa ngõ. Công an thành phố phối hợp với Cục CSGT và các lực lượng liên quan tổ chức hướng dẫn, điều tiết giao thông; các địa phương bố trí lực lượng phối hợp tại những tuyến có nguy cơ ùn tắc.

Sở Xây dựng cũng đề nghị các tỉnh, thành phố lân cận phối hợp thông tin, hướng dẫn phương tiện lựa chọn hành trình phù hợp, qua đó giảm áp lực giao thông trên các tuyến cửa ngõ Thủ đô trong những ngày cao điểm.