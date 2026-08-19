Công bố phương án đấu giá lô đất hơn 1ha ở Thủ Thiêm, giá khởi điểm gần 3.000 tỷ đồng

Ảnh minh họa: CTTĐT TP.HCM

UBND TP.HCM đã ban hành Quyết định phê duyệt Phương án đấu giá quyền sử dụng đất đối với lô đất 1.K3.5.HH (trước đây là lô đất 3-12) thuộc Khu đô thị mới Thủ Thiêm, phường An Khánh, TP.HCM.

Theo đó, UBND TP giao Sở Nông nghiệp và Môi trường, Trung tâm Phát triển Quỹ đất TP và các cơ quan, đơn vị có liên quan tổ chức thực hiện các bước tiếp theo đúng quy định pháp luật.

Cụ thể, lô đất có diện tích 10.059,7m2, thuộc một phần thửa số 2, tờ bản đồ số 64 phường An Khánh, Quận 2 (nay là phường An Khánh, TP.HCM).

Loại đất: Đất hỗn hợp nhóm nhà ở và dịch vụ quy hoạch; trong đó, chức năng ở 95%, chức năng dịch vụ 5% (theo Quyết định số 8248/QĐ-UBND ngày 15/6/2025 của UBND TP Thủ Đức về phê duyệt Đồ án quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 Phân khu số 1, TP.Thủ Đức).

Về quy hoạch xây dựng, tổng diện tích lô đất: 1,00 ha; chức năng quy hoạch sử dụng đất: Đất hỗn hợp nhóm nhà ở và dịch vụ quy hoạch; tầng cao tối đa: 25 tầng; chiều cao tối đa: 100m; Hệ số sử dụng đất tối đa: 8,95 lần; quy mô dân số tối đa: 3.420 người.

Hình thức Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất thông qua đấu giá quyền sử dụng đất. Thời hạn sử dụng đất là 50 năm, kể từ ngày Chủ tịch UBND TP ban hành Quyết định giao đất cho người trúng đấu giá.

Dự kiến thời gian tổ chức thực hiện đấu giá vào tháng 9/2026; giá khởi điểm lô đất khoảng 2.967.611.500.000 đồng.

Tổ chức tham gia đấu giá quyền sử dụng đất phải có đủ các điều kiện theo quy định tại khoản 1 Điều 55 Nghị định số 102/2024/NĐ-CP được sửa đổi bởi điểm a khoản 6 Điều 13 Nghị định số 49/2026/NĐ-CP ngày 31/01/2026 của Chính phủ.

Cá nhân, tổ chức tham gia đấu giá phải nộp tiền đặt trước theo quy định của pháp luật về đấu giá tài sản.

Trước đó, UBND TP.HCM vừa ban hành Quyết định phê duyệt Phương án đấu giá quyền sử dụng đất đối với lô đất 1.K3.4.HH (trước đây là lô đất 3-5) thuộc Khu đô thị mới Thủ Thiêm.

Lô đất thuộc một phần thửa số 15, tờ bản đồ số 64 phường An Khánh, quận 2 (nay là phường An Khánh, TP.HCM), có diện tích 6.446m2; giá khởi điểm lô đất dự kiến hơn 1.900 tỷ đồng.

Đây là lô đất hỗn hợp nhóm nhà ở và dịch vụ quy hoạch; tầng cao tối đa 6 tầng. Chiều cao tối đa là 24m; hệ số sử dụng đất tối đa 2,33 lần; quy mô dân số tối đa 608 người.