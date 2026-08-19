‏Khối đế thương mại hưởng lợi từ xu hướng sống "all-in-one", đề cao tiện lợi‏

‏Khi "tiện lợi" trở thành tiêu chuẩn sống‏

‏Khảo sát của Euromonitor International xác định "Convenience" - sự tiện lợi là một trong những xu hướng tăng trưởng hàng đầu trong 10 xu hướng tiêu dùng toàn cầu. Salsify (Mỹ) cũng nhận định "kinh tế tiện lợi" đang định hình lại thị trường, khi người tiêu dùng ngày càng kỳ vọng có thể tiếp cận sản phẩm, dịch vụ theo cách nhanh chóng và thuận tiện.‏

‏Tại Việt Nam, xu hướng này thể hiện rõ ở tầng lớp trí thức, nhân sự văn phòng và các gia đình trẻ đô thị - nhóm ngày càng ưu tiên lối sống "all-in-one", nơi chỉ cần bước ra khỏi cửa nhà là có thể tiếp cận từ quán cà phê, nhà hàng, siêu thị mini, phòng gym, spa, đến trường học, bệnh viện… trong bán kính vài bước chân. Sự dịch chuyển này cũng thay đổi tiêu chuẩn lựa chọn nơi an cư. Bên cạnh diện tích hay vị trí, cư dân ngày càng coi trọng hệ sinh thái tiện ích và khả năng đáp ứng nhanh các nhu cầu thường nhật ngay tại nơi ở.‏

‏Hệ sinh thái tiện ích trọn vẹn trở thành tiêu chuẩn an cư mới. Ảnh: Sun Property.‏

‏Chính nhu cầu được trải nghiệm nhiều dịch vụ mà không cần di chuyển xa đang mở ra dư địa cho mô hình shophouse khối đế tại các tổ hợp căn hộ. Khi cộng đồng cư dân hình thành, nhu cầu về F&B, bán lẻ, chăm sóc sức khỏe, làm đẹp, giáo dục, thể thao và các dịch vụ thiết yếu cũng gia tăng. Thực tế, nhiều nghiên cứu cho thấy các không gian thương mại gắn với khu dân cư luôn có lợi thế khai thác vượt trội. Theo nghiên cứu từ Đại học George Washington (Mỹ), giá thuê mặt bằng bán lẻ tại các khu vực có thể đi bộ cao hơn tới 75% so với khu vực phụ thuộc ô tô, đồng thời tỷ lệ lấp đầy và hấp thụ tốt hơn. Khách hàng có xu hướng chi tiêu nhiều hơn tới 15%.‏

‏Đặc biệt, tại những khu đô thị và tổ hợp căn hộ mới, khi tầng lớp cư dân có lối sống hiện đại chiếm đa số thì mỗi nhu cầu thường nhật của cư dân, từ bữa ăn, buổi tập luyện đến nhu cầu chăm sóc sức khỏe hay mua sắm thiết yếu, đều trở thành một "điểm chạm" thương mại, góp phần gia tăng hiệu quả khai thác dịch vụ.‏

‏Những lợi thế này lý giải sức hút của shophouse khối đế tại các tổ hợp căn hộ cao cấp: vừa sở hữu tệp khách hàng hiện hữu ngay trong cộng đồng cư dân, vừa có khả năng kinh doanh tạo dòng tiền thực, qua đó gia tăng giá trị tài sản.‏

‏"‏ ‏Tâm điểm‏ ‏" đầu tư Nam trung tâm Đà Nẵng‏

‏Cộng đồng cư dân tương lai với nhu cầu tiêu dùng thực đảm bảo dòng tiền bền vững cho shophouse khối đế. Ảnh: Ánh Dương.‏

‏Bắt nhịp xu hướng "kinh tế tiện lợi" cùng nhu cầu thực tế của thị trường, 150 shophouse khối đế tại các tổ hợp căn hộ Spana Tower, Cora Tower và S-Light Tower được phát triển để hoàn thiện hệ sinh thái tiện ích "all-in-one" do Sun Group phát triển ở Nam trung tâm‏ ‏ Đà Nẵng‏ ‏. ‏

‏​Với số lượng hữu hạn chỉ chiếm khoảng 5% tổng sản phẩm toàn dự án (50 căn tại Spana Tower, 62 căn tại ‏ ‏Cora Tower‏ ‏ và 38 căn tại S-Light Tower), các shophouse khối đế sở hữu lợi thế thương mại hấp dẫn: đón trọn dòng khách nội khu tương lai tại các tòa tháp căn hộ. Tệp khách hàng đều đặn, có thói quen chi tiêu thường xuyên này sẽ hình thành nguồn doanh thu ổn định và sinh lời hấp dẫn.‏

‏Thiết kế mặt kính lớn và trần cao 7m giúp shophouse dễ dàng tùy biến cho nhiều mô hình kinh doanh. Ảnh minh hoạ: Sun Property.‏

‏​Bên cạnh đó, để tối ưu hóa bài toán kinh doanh, Sun Group chú trọng thiết kế đa năng cho dòng sản phẩm. Các shophouse đều sở hữu mặt kính lớn tạo độ mở cho mặt tiền, cùng chiều cao trần lên tới 7m, cho phép dễ dàng phân chia thành 2 tầng riêng biệt, khai thác linh hoạt công năng. Cùng với hệ thống kỹ thuật đạt chuẩn sẵn sàng vận hành ngay khi bàn giao, chủ sở hữu có thể tùy biến không gian thành vô vàn mô hình kinh doanh: F&B, siêu thị mini, spa, gym, phòng khám, hair salon, văn phòng hay trường mầm non…‏

‏Chiến lược bố trí mặt bằng của chủ đầu tư còn tạo ra lợi thế khai thác "kép". Sự phân bổ cân bằng giữa các căn hướng mặt đường lớn tại Hòa Xuân như Nguyễn Phước Lan, Nguyễn Đình Thi, 29/3… và các căn hướng nội khu giúp dự án cùng lúc khai thác hai tệp khách: dòng khách vãng lai bên ngoài và cộng đồng cư dân chi tiêu ổn định bên trong. ​Cả 3 tổ hợp căn hộ đều tọa lạc tại những vị trí ‏ ‏trung tâm‏ ‏ bậc nhất, kề cận lõi trung tâm Đà Nẵng và chỉ mất khoảng 10 phút để di chuyển đến cầu Rồng, biển Mỹ Khê hay sân bay quốc tế. Nơi đây không chỉ quy tụ giới trí thức, chuyên gia, dân nhập cư chuộng lối sống tiện lợi, mà còn là tọa độ trung chuyển của khách du lịch trên hành trình khám phá Ngũ Hành Sơn, Hội An hay Mỹ Sơn.‏

‏Vị trí cách sân bay quốc tế 10 phút di chuyển giúp bộ ba tổ hợp căn hộ Sun Group thu hút tệp khách du lịch và giới trí thức, chuyên gia nước ngoài đến Đà Nẵng. Ảnh: Ánh Dương.‏

‏​Việc tận dụng vị trí ‏ ‏sáng giá‏ ‏, tích hợp trong quần thể "all-in-one" và sở hữu thiết kế linh hoạt đã tạo nên lợi thế vững chắc cho các shophouse khối đế. Mô hình này đảm bảo hoạt động kinh doanh ổn định, không phụ thuộc mùa du lịch và hưởng lợi nhờ tỷ lệ lấp đầy cư dân tại dự án tối ưu hơn các khu vực thưa dân cư. Với chính sách bán hàng linh hoạt như giãn tiến độ thanh toán 48 tháng, hỗ trợ lãi suất 24 tháng…, đây là thời điểm "chín muồi" để xuống tiền sở hữu dòng BĐS sinh lời bền vững tại trung tâm phát triển mới của Đà Nẵng.‏

‏"Khi tiêu chuẩn BĐS thương mại không chỉ dừng ở việc "tìm một vị trí có nhiều người qua lại mà phải là nơi khách hàng đã hiện hữu và quay trở lại mỗi ngày", thì shophouse khối đế sở hữu lâu dài tại Spana, Cora và S-Light Tower sẽ là lựa chọn của nhà đầu tư", đại diện Công ty Nhật Khang Realty nhấn mạnh.



