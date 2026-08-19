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Thành phố đáng sống bậc nhất Việt Nam "tìm chủ" cho khu đô thị hơn 13.000 tỷ đồng rộng hơn 259 ha

| | Bất động sản

Thành phố đáng sống bậc nhất Việt Nam "tìm chủ" cho khu đô thị hơn 13.000 tỷ đồng rộng hơn 259 ha

Dự án Khu đô thị Đông Nam sườn đồi được chấp thuận chủ trương đầu tư vào tháng 3/2026, có tổng vốn đầu tư gần 13.600 tỷ đồng, thực hiện trên khu đất rộng hơn 259 ha.

Sở Tài chính TP Đà Nẵng vừa thông báo đấu thầu rộng rãi quốc tế để lựa chọn nhà đầu tư thực hiện Khu đô thị Đông Nam sườn đồi tại xã Bà Nà và phường Hòa Khánh. Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà đầu tư dự kiến trong quý III/2026.

Dự án được chấp thuận chủ trương đầu tư vào tháng 3/2026, có tổng vốn đầu tư gần 13.600 tỷ đồng, thực hiện trên khu đất rộng hơn 259 ha. Dự kiến, dự án có quy mô dân số khoảng 37.800 người.

Dự án được đầu tư nhằm hình thành một khu đô thị mới hoàn chỉnh, đồng bộ với hệ thống hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội, cảnh quan cùng các công trình dịch vụ, tiện ích đi kèm. Bên cạnh đó là các sản phẩm nhà ở thương mại, công trình văn phòng, thương mại, dịch vụ, du lịch, lưu trú để bán, cho thuê và cho thuê mua.

Quỹ đất dành cho xây dựng nhà ở gần 88 ha, trong đó đất phát triển nhà ở xã hội chiếm gần 17,6 ha. Dự án dự kiến cung cấp 922 căn nhà ở riêng lẻ, cùng 14.213 căn hộ chung cư.

Bên cạnh hệ thống nhà ở, dự án còn được bố trí nhiều tiện ích phục vụ cư dân như trường học, sân thể thao, nhà tập luyện, nhà sinh hoạt cộng đồng và trung tâm thương mại. Hệ thống công viên, cây xanh đô thị cũng được quy hoạch nhằm hoàn thiện không gian và cảnh quan khu đô thị.

Theo kế hoạch, dự án sẽ bắt đầu xây dựng từ quý IV/2027, hoàn thành và đưa vào vận hành, khai thác từ quý IV/2032. Thời hạn hoạt động của dự án là 50 năm kể từ ngày được giao đất hoặc cho thuê đất.

Phối cảnh phân khu đô thị Sườn đồi thành phố Đà Nẵng.

Trước đó, vào tháng 7/2024, UBND TP Đà Nẵng đã phê duyệt Quy hoạch tỷ lệ 1/2000 phân khu đô thị sinh thái Sườn Đồi với tổng diện tích khoảng 2.832 ha.

Phân khu đô thị Sườn Đồi được tổ chức gồm 11 đơn vị ở, 3 khu chức năng ngoài đơn vị ở và khu vực lõi trung tâm chủ yếu là rừng hiện trạng kết hợp với một nhóm nhà ở và làng xóm hiện hữu.

Về tính chất, đây sẽ là khu đô thị mới ưu tiên phát triển du lịch, thương mại - dịch vụ kết hợp với ở. Không gian xanh và mặt nước được phân bố xung quanh núi Dương Ba Làng, cùng các khu ở tái định cư, khu biệt thự sườn đồi và các tòa nhà cao tầng có hệ số sử dụng đất cao - mật độ xây dựng thấp, nhằm đảm bảo tầm nhìn hướng về những ngọn núi phía Tây.

Khu vực này sẽ tập trung vào phát triển bền vững, hài hòa với cảnh quan thiên nhiên, trải nghiệm cuộc sống đô thị gắn với những không gian công cộng rộng lớn.

Vào năm 2018, Tạp chí du lịch nổi tiếng Live and Invest Overseas (LIO) đã công bố danh sách 10 điểm đến đáng sống ở nước ngoài. Đà Nẵng là điểm đến duy nhất ở Việt Nam lọt vào danh sách này.

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