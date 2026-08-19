Tập đoàn hàng đầu Singapore muốn mở rộng đầu tư tại thành phố giàu nhất Việt Nam

Theo Cổng thông tin điện tử TP.HCM, chiều 18/8, lãnh đạo UBND TP.HCM đã tiếp và làm việc với ông Louis Lim, Giám đốc Điều hành Khối Bất động sản, Tập đoàn Keppel cùng đoàn công tác của Tập đoàn Keppel (Singapore).

Tại buổi làm việc, ông Louis Lim cho biết Keppel đến nay đã đầu tư khoảng 4 tỷ USD vào các dự án tại Việt Nam, chủ yếu tập trung vào bất động sản chất lượng cao, hướng đến tiêu chuẩn thông minh và phát triển bền vững.

Keppel mong muốn tiếp tục mở rộng các dự án đầu tư mới tại Việt Nam, đồng thời đẩy nhanh tiến độ triển khai các dự án đang thực hiện tại TP.HCM, trong đó có Saigon Centre, Saigon Sports City và một số dự án khác.

Đại diện Keppel cũng mong muốn tiếp tục nhận được sự hướng dẫn, chỉ đạo và hỗ trợ từ lãnh đạo TP.HCM trong quá trình triển khai các dự án, nhất là những vấn đề liên quan đến thủ tục đầu tư.

Ông Louis Lim kỳ vọng Keppel có thể phát huy kinh nghiệm và năng lực trong các lĩnh vực bất động sản, hạ tầng, công nghệ và năng lượng để đóng góp vào quá trình xây dựng, phát triển TP.HCM.

Tập đoàn cũng mong muốn tiếp tục đồng hành cùng Thành phố trong giai đoạn phát triển mới thông qua các dự án chất lượng cao, ứng dụng công nghệ, đáp ứng các tiêu chí xanh và bền vững.

Một góc TP.HCM.

Về phía TP.HCM, đại diện Sở Khoa học và Công nghệ cho biết Thành phố đang định hướng trở thành trung tâm đổi mới sáng tạo, công nghệ và kinh tế số hàng đầu khu vực.

Để hiện thực hóa mục tiêu này, TP.HCM mong muốn Keppel nghiên cứu, mở rộng đầu tư các trung tâm dữ liệu thế hệ mới; đồng thời phối hợp với các doanh nghiệp công nghệ và cơ quan quản lý của Thành phố để nghiên cứu, thử nghiệm các mô hình phù hợp.

Đại diện các sở, ngành của TP.HCM cũng trao đổi với đoàn công tác về định hướng hợp tác, đầu tư trong những lĩnh vực Thành phố đang ưu tiên, gồm khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi năng lượng, phát triển đô thị và kinh tế số.

Phát biểu tại buổi tiếp, lãnh đạo UBND TP.HCM đánh giá cao sự hiện diện và những đóng góp của Keppel tại Việt Nam trong thời gian qua.

Lãnh đạo UBND TP.HCM cho biết Thành phố đang bước vào giai đoạn phát triển mới, hướng tới trở thành trung tâm kinh tế, tài chính, khoa học - công nghệ và đổi mới sáng tạo của khu vực Đông Nam Á. Thành phố đặc biệt ưu tiên chuyển đổi mô hình tăng trưởng theo hướng kinh tế số, kinh tế xanh, phát triển đô thị thông minh và bền vững.

Theo lãnh đạo UBND TP.HCM, các dự án bất động sản thương mại và nhà ở của Keppel như Saigon Centre cùng các dự án đô thị tại khu vực TP. Thủ Đức cũ và Nam Sài Gòn đã góp phần tạo diện mạo đô thị hiện đại, văn minh cho Thành phố.

Đối với các đề xuất của Keppel trong lĩnh vực công nghệ, khởi nghiệp, chuyển đổi năng lượng và phát triển đô thị, lãnh đạo TP.HCM đánh giá cao và khẳng định Thành phố sẽ tạo điều kiện thuận lợi để Tập đoàn triển khai các dự án phù hợp với định hướng phát triển của Việt Nam và TP.HCM.