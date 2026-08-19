Novaland cùng đối tác ngân hàng, nhà thầu đẩy mạnh hoàn thiện Aqua City

Song song đó, các định chế tài chính cam kết tài trợ hơn 20.000 tỷ đồng, đối tác nhà thầu cam kết đồng hành cùng Novaland đẩy mạnh hoàn thiện Aqua City trong giai đoạn 2026 – 2027.

Ngày 18/8, Novaland tổ chức chương trình "Aqua City tổng lực hoàn thiện – Kiến tạo đô thị biểu tượng" nhằm gặp gỡ các đối tác tài chính, ngân hàng và nhà thầu chiến lược; cập nhật những thông tin mới nhất về pháp lý, nguồn vốn, tiến độ thi công và lộ trình triển khai Aqua City; đồng thời chia sẻ định hướng hợp tác, tăng cường phối hợp nguồn lực trong giai đoạn tăng tốc.

Aqua City từng bước phục hồi, quay lại quỹ đạo phát triển, diện mạo ngày càng sinh động

Aqua City có quy mô 1.000 ha, là một trong những dự án trọng điểm của Tập đoàn Novaland, được định hướng phát triển thành đại đô thị sinh thái ven sông đáng sống của TP. Đồng Nai, góp phần định hình diện mạo đô thị hiện đại và thúc đẩy sự phát triển của khu vực. Dự án hưởng lợi lớn từ loạt hạ tầng giao thông trọng điểm đang tăng tốc về đích như Đại lộ Nguyễn Hữu Cảnh, cầu Long Hưng, sân bay Long Thành,…

Một góc đô thị Aqua City quy mô 1.000ha của Tập đoàn Novaland

Sau khi các vướng mắc pháp lý từng bước được tháo gỡ, Aqua City nỗ lực phối hợp với đối tác tài chính, nhà thầu để từng bước hoàn thiện đô thị. Hiện dự án bước vào giai đoạn thi công cao điểm với sự tham gia của hơn 4.000 kỹ sư, công nhân cùng hàng trăm nhà thầu, đơn vị tư vấn và đối tác. Trên toàn dự án, nhiều hạng mục nhà ở, hạ tầng kỹ thuật, cảnh quan và tiện ích đang được triển khai đồng loạt tại các phân khu như Sun Harbor, Ever Green và Đảo Phượng Hoàng.

Tính đến giữa tháng 08/2026, các định chế tài chính cam kết tài trợ trên 2 0 .000 tỷ đồng để triển khai thi công, hoàn thiện Aqua City trong giai đoạn 2026–2027, trong đó 5.444 tỷ đồng đã được giải ngân. Theo kế hoạch, dự án đặt mục tiêu bàn giao hơn 9.000 sản phẩm và tiếp tục triển khai các hạng mục tiện ích trọng điểm về giáo dục, y tế, giải trí,...từng bước hoàn thiện hệ sinh thái đô thị và hình thành cộng đồng cư dân thịnh vượng, đáng sống.

Aqua City đang bước vào giai đoạn thi công cao điểm với hơn 4.000 kỹ sư, công nhân cùng hàng trăm nhà thầu, đơn vị tư vấn và đối tác tham gia triển khai

Đến nay, dự án cũng đã bàn giao 1.300 nhà phố, biệt thự, liên tục đón cư dân về sinh sống. Nhiều tiện ích được đưa vào vận hành phục vụ nhu cầu vui chơi, giải trí, mua sắm, ẩm thực và chăm sóc sức khỏe của cư dân như Aqua Marina, Nova Mall, Trung tâm thể thao, hệ thống clubhouse, công viên ven sông, chuỗi nhà hàng – Cafe Casa,…

Cột mốc đáng chú ý là cuối tháng 7/2026, những cư dân đầu tiên tại Aqua City đã được bàn giao sổ hồng. Bên cạnh đó, hai dự án thành phần tại Aqua City vừa có thêm hơn 1.000 căn nhà đủ điều kiện đưa vào kinh doanh, tạo cơ sở để dự án tiếp tục triển khai các hoạt động trong thời gian tới.

Chia sẻ tại sự kiện, ông Cao Trần Duy Nam, Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn Novaland, cho biết, Novaland mong muốn xây dựng mạng lưới các nhà thầu chiến lược có năng lực tài chính, năng lực thi công và cam kết về chất lượng, tiến độ để đồng hành cùng tập đoàn theo lộ trình từ nay đến 2032. Novaland hiện sở hữu danh mục hơn 57 dự án, quy mô khoảng 10.600 ha , tổng mức đầu tư khoảng 442.000 tỷ đồng, dự kiến sẽ được khởi công và hoàn thành trong giai đoạn 2027 - 2032. Đây là danh mục khối lượng công việc đủ lớn và dài hạn để cùng các đối tác hoạch định nguồn lực, nhân sự lâu dài. Trong đó, Aqua City là đại đô thị khởi đầu cho giai đoạn tăng tốc này.

Đối tác tài chính và nhà thầu cam kết đồng hành hoàn thiện Aqua City

Tại sự kiện, đại diện các ngân hàng đồng hành gồm Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quận đội (MB), Ngân hàng Thương mại Cổ phần Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank) và Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công thương Việt Nam (VietinBank) khẳng định sẽ tiếp tục sát cánh cùng Novaland trong quá trình triển khai dự án thông qua các giải pháp tài chính và tín dụng phù hợp, góp phần bổ sung nguồn lực để Aqua City được triển khai đúng kế hoạch.

Đại diện ngân hàng đánh giá việc nguồn vốn tín dụng được tập trung vào các dự án có pháp lý rõ ràng và được triển khai thực chất sẽ góp phần nâng cao hiệu quả sử dụng vốn, thúc đẩy hoạt động sản xuất – kinh doanh và tạo động lực cho các ngành nghề trong chuỗi cung ứng.

"Với lợi thế của một đô thị sinh thái ven sông, vị trí đắc địa, quy mô lớn, cùng nền tảng pháp lý vững chắc, Aqua City có nhiều tiềm năng phát triển dài hạn. Khi hoàn thiện, dự án được kỳ vọng trở thành một đô thị đáng sống, thu hút cư dân, chuyên gia và nguồn nhân lực đến sinh sống, làm việc, từ đó tạo động lực phát triển thương mại, dịch vụ và kinh tế khu vực. Đây cũng là những cơ sở quan trọng để chúng tôi đánh giá về giá trị của dự án và tiếp tục xem xét các giải pháp tài trợ vốn, đồng hành cùng Novaland trong quá trình triển khai và hoàn thiện Aqua City", Đại diện Ngân hàng MB cho biết.

Theo các nhà thầu, việc đồng hành cùng Aqua City vượt qua giai đoạn khó khăn giúp mọi người cảm nhận được sự nỗ lực không ngừng và tâm huyết của Novaland đối với dự án, đặc biệt là tinh thần nghiêm túc, trách nhiệm trong việc thực hiện các cam kết. Đây là cơ sở để các đối tác, nhà thầu tin tưởng và tiếp tục đồng hành cùng Novaland trong chặng đường kế tiếp .

"Chúng tôi cam kết tiếp tục huy động đội ngũ kỹ sư, chuyên gia và công nghệ xây dựng phù hợp nhằm bảo đảm chất lượng, tiến độ thi công, đồng hành cùng Novaland đưa Aqua City hoàn thiện theo kế hoạch", Đại diện nhà thầu Ho Team chia sẻ.

Đại diện đối tác tài chính, nhà thầu chia sẻ tại sự kiện

Ông Dương Văn Bắc, Tổng Giám đốc Tập đoàn Novaland, cho biết những chuyển động mới tại Aqua City không chỉ cho thấy nỗ lực của Novaland trong việc đưa dự án trở lại quỹ đạo phát triển, thực hiện các cam kết với khách hàng mà còn là minh chứng hiệu quả cho quyết sách của Chính phủ.

"Chúng tôi thật sự biết ơn Chính phủ, các cơ quan Trung ương và chính quyền địa phương đã tháo gỡ các điểm nghẽn, qua đó tạo điều kiện để doanh nghiệp khơi thông nguồn lực và tiếp tục triển khai dự án ; đồng thời các đối tác tài chính, nhà thầu, đơn vị tư vấn và khách hàng đã luôn đồng hành, tin tưởng trong suốt thời gian qua. Đây sẽ là động lực để Tập đoàn tiếp tục hành trình hoàn thiện Aqua City, từng bước hình thành một đô thị sinh thái ven sông hiện đại, đáng sống", ông Dương Văn Bắc chia sẻ.