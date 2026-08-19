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Tháo dỡ sân vận động Đông Kinh

| | Bất động sản

Sân vận động Đông Kinh - công trình thể thao có sức chứa 15.000 chỗ ngồi - tại phường Đông Kinh, tỉnh Lạng Sơn sẽ được tháo dỡ để xây dựng Quảng trường Lạng Sơn, kết hợp với Nhà tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Theo kế hoạch đang được UBND tỉnh Lạng Sơn triển khai đến các sở, ngành, khu vực sân vận động Đông Kinh hiện hữu sẽ được giải phóng để thực hiện Dự án Quảng trường Lạng Sơn, kết hợp Nhà tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh.

UBND tỉnh Lạng Sơn cho biết, sân vận động Đông Kinh được xây dựng từ năm 2002, đến năm 2006 được giao cho Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu thể thao tỉnh quản lý, sử dụng. Công trình có diện tích tổng thể hơn 16.400m2, sức chứa khoảng 15.000 chỗ ngồi, gồm sân bóng đá, đường chạy tiêu chuẩn, khán đài A có mái che, cùng các hạng mục phụ trợ.

Tháo dỡ sân vận động Đông Kinh- Ảnh 1.

Sân vận động Đông Kinh, Lạng Sơn.

Việc tháo dỡ sân vận động được đặt trong lộ trình chuyển đổi không gian trung tâm đô thị. Theo kế hoạch, sau khi hoàn tất các điều kiện liên quan và các hoạt động thể thao được chuyển sang cơ sở mới, sân Đông Kinh được giải phóng mặt bằng để triển khai dự án Quảng trường. Dự án Quảng trường Lạng Sơn kết hợp Nhà tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh được tỉnh chấp thuận chủ trương và có tiến độ thực hiện trong giai đoạn 2026 - 2028.

Theo phương án đầu tư, Quảng trường Lạng Sơn được quy hoạch trên diện tích khoảng 4,58 ha, tại vị trí sân vận động Đông Kinh, phường Đông Kinh. Công trình gồm quảng trường trung tâm, khu vực sân khấu, Nhà tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh, các hạng mục phụ trợ, bãi đỗ xe và hệ thống cây xanh.

Không gian này được định hướng là nơi tổ chức các sự kiện chính trị, văn hóa, lễ hội lớn, đồng thời phục vụ các hoạt động cộng đồng, sinh hoạt và vui chơi của người dân.

Theo UBND tỉnh Lạng Sơn, công trình không chỉ bổ sung một thiết chế văn hóa quan trọng mà còn góp phần nâng cao chất lượng không gian đô thị, tạo điểm nhấn kiến trúc ở khu vực trung tâm, bảo tồn, phát huy các giá trị lịch sử, văn hóa của Lạng Sơn.

Sau khi sân vận động Đông Kinh được giải phóng mặt bằng, các hoạt động thể thao, văn hóa trên địa bàn tỉnh được chuyển ra Khu liên hợp thể thao tỉnh Lạng Sơn. Hiện, dự án được thi công và dự kiến hoàn thành vào cuối năm 2027. Khu liên hợp thể thao tỉnh Lạng Sơn nằm trên địa bàn phường Đông Kinh, thuộc khu vực phía Tây trung tâm tỉnh Lạng Sơn.

Theo Anh Trọng

Tiền Phong

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