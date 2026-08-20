WELLCLUB 360 - Hệ sinh thái sống khỏe kiến tạo giá trị khác biệt tại The Parc One

Khi sức khỏe được xem là một phần của chất lượng sống, các dự án không còn cạnh tranh bằng số lượng tiện ích mà hướng đến việc kiến tạo môi trường giúp cư dân phục hồi thể chất, cân bằng tinh thần và nâng cao trải nghiệm sống mỗi ngày. Trong xu hướng đó, The Parc One lựa chọn phát triển hệ sinh thái sức khoẻ đặc quyền Well club 360 như một mảnh ghép cốt lõi trong hệ sinh thái sống của dự án.

Khi sức khỏe trở thành giá trị cốt lõi trong triết lý phát triển của đơn vị vận hành dự án The Parc One - MHG

Triết lý wellness được MHG đưa vào không gian sống, hướng đến trải nghiệm sống cân bằng, giàu sức khỏe.

Chất lượng sống lên ngôi đang biến sức khỏe thành thước đo mới của bất động sản. Báo cáo từ Global Wellness Institute (GWI) cho thấy nền kinh tế wellness toàn cầu đã chạm mốc 6,8 nghìn tỷ USD, trong đó bất động sản wellness đòi hỏi tư duy quy hoạch lấy sức khỏe làm trọng tâm ngay từ đầu, thay vì chỉ lắp đặt vài tiện ích đơn lẻ. Từ nền tảng vận hành khách sạn và khu nghỉ dưỡng cao cấp, Mandala Hospitality Group (MHG) đã hiện thực hóa triết lý này tại The Parc One thông qua hệ sinh thái Well club 360. Thay vì chỉ bổ sung thêm phòng gym, spa hay hồ bơi, The Parc One hướng tới mô hình phát triển đặt sức khỏe của cư dân làm trọng tâm ngay từ khâu quy hoạch, thiết kế, lựa chọn vật liệu, cảnh quan đến hệ thống tiện ích và vận hành

Well club 360 mang chuẩn mực phục hồi của các resort wellness về ngay ngưỡng cửa

Được định hướng là dự án căn hộ cao cấp dành cho cộng đồng chuyên gia quốc tế, doanh nhân và cư dân thành đạt, The Parc One mang đến hành trình tái tạo năng lượng và trị liệu sức khoẻ mỗi ngày theo chuẩn resort hạng sang.

Hệ tiện ích Well club 360 được quy hoạch theo trải nghiệm liên hoàn

Trong đó, Well club 360 là điểm nhấn trong hệ sinh thái, được quy hoạch theo một hành trình chăm sóc sức khỏe liên hoàn. Cư dân có thể bắt đầu ngày mới đầy sinh khí tại Breath Garden, phòng gym, yoga, pilates hiện đại hoặc chạy bộ bên công viên hồ mỗi sớm mai.

Phục hồi & thư giãn sau với hệ thống thuỷ trị liệu chuyên sâu như: từ bể lạnh, bể sục Jacuzzi thư giãn cơ bắp, dòng sông lười massage chân, thác nước nấm thư giãn cổ vai gáy, bể bơi bốn mùa. Đồng thời, tăng tuần hoàn máu và đào thải độc tố mỗi ngày với chuỗi phòng xông hơi khô - ướt, xông hơi đá quý thạch anh, xông hơi đá muối Himalaya.

Không gian chuông xoay & yoga tại The Parc One

Cuối cùng kết thúc bằng khoảng thời gian nghỉ ngơi trong không gian yên tĩnh tại phòng thiền chuông hoặc các hoạt động thư giãn tại phòng chiếu phim.

Không tốn thời gian di chuyển, không rào cản trải nghiệm, Well club 360 biến việc chăm sóc thân - tâm - trí từ một dịch vụ đắt đỏ thành thói quen tự nhiên trong sinh hoạt thường nhật của cư dân The Parc One. Đây cũng là một trong những điểm khác biệt hiếm có của The Parc One khi đưa tiêu chuẩn nghỉ dưỡng và chăm sóc sức khỏe vào không gian sống thường nhật, thay vì chỉ tập trung vào các tiện ích giải trí truyền thống.

Khi giá trị bất động sản được tạo nên từ chất lượng sống tinh tuyển

Giá trị của một bất động sản hạng sang không còn dừng lại ở vị trí hay diện tích xây dựng, mà được quyết định bởi tiêu chuẩn sống vượt trội đằng sau cánh cửa. Tại Bắc Giang – nơi quy tụ cộng đồng chuyên gia quốc tế và tầng lớp thượng lưu ngày càng đông đảo, khái niệm an cư đã được nâng tầm: Căn hộ không chỉ để ở, mà phải là không gian nghỉ dưỡng và chăm sóc sức khỏe mỗi ngày.

Không gian sống xanh bên hồ tại The Parc One

Sở hữu DNA từ thương hiệu quản lý vận hành khách sạn cao cấp MHG, The Parc One khẳng định vị thế khác biệt bằng mô hình căn hộ Wellness độc đáo, kết hợp hoàn hảo giữa không gian sống sinh thái bên hồ, hệ tiện ích vận động giải trí và chăm sóc sức khoẻ thủy trị liệu chuyên sâu. Tại đây, cư dân không chỉ sở hữu một tài sản gia tăng giá trị theo thời gian, mà còn thụ hưởng đặc quyền sống xứng tầm với mức đầu tư thông qua hệ sinh thái Well club 360 và tiêu chuẩn vận hành khách sạn hạng sang. Với giới chuyên gia và doanh nhân bận rộn, đây là giải pháp sống đắt giá: Tái tạo năng lượng trọn vẹn, tận hưởng phong cách sống đẳng cấp quốc tế ngay tại nhà mà không cần tốn thời gian di chuyển.

Lựa chọn The Parc One là lựa chọn một chuẩn mực sống khác biệt - nơi giá trị bất động sản đồng hành cùng chất lượng sống trọn vẹn mỗi ngày.

Dự án căn hộ cao cấp The Parc One

‎ Địa chỉ: đường Nguyễn Văn Cừ, phường Bắc Giang, tỉnh Bắc Ninh

‎ Hotline: 0868 689 606

‎ Website: theparcone.com.vn

Hệ thống đại lý dự án The Parc One

Công ty Cổ phần Đầu tư Bất động sản Hợp Nhất: 034 570 7888

Công ty Cổ phần Địa ốc SGO: 098 316 9908

‎Công ty Cổ phần Bất động sản BHS: 085 666 3368

Liên minh Bất động sản Bắc Giang

Công ty Cổ phần Sàn giao dịch Bất động sản DK Land: 032 777 7555

Công ty Cổ phần Đầu tư Bất động sản Tiến Phát: 0981 019 268

Công ty Cổ phần Địa ốc Landmass: 098 545 2122

