Cư dân Yên Bình Complex vui mừng nhận sổ đỏ sau 2 tháng bàn giao nhà

Việc hoàn tất thủ tục pháp lý chỉ sau hai tháng nhận nhà mang lại niềm vui lớn cho cư dân, tạo dựng niềm tin vững chắc về năng lực thực thi của Chủ đầu tư tại thị trường bất động sản.

Nụ cười hạnh phúc của những cư dân đầu tiên nhận bàn giao sổ đỏ

Sáng ngày 16/08, không khí tại Văn phòng bán hàng dự án Yên Bình Complex (Khu đô thị Yên Bình), trở nên náo nhiệt từ rất sớm. Đông đảo cư dân cùng gia đình đã có mặt trong tâm trạng háo hức, chờ đón giây phút chính thức cầm trên tay cuốn sổ đỏ mang tên mình. Trong bối cảnh nhiều dự án trên thị trường phải mất từ một đến vài năm mới hoàn thiện xong thủ tục cấp quyền sở hữu, tiến độ ra sổ thần tốc chỉ sau hai tháng kể từ ngày bàn giao đợt một vào tháng 6/2026 đã đưa Yên Bình Complex trở thành điểm sáng trên thị trường bất động sản hiện nay.

Đồng hành xuyên suốt cùng dự án từ những ngày đầu triển khai, Công ty Cổ phần Bất động sản INDOCHINE - Đơn vị phát triển và Tổng đại lý phân phối dự án bày tỏ niềm tự hào khi chứng kiến trọn vẹn hành trình chuyển mình của vùng đất này. Có mặt tại buổi lễ trao sổ, bà Hằng Lê - Tổng Giám đốc Bất động sản INDOCHINE xúc động chia sẻ:

"INDOCHINE vô cùng vinh hạnh khi được đồng hành cùng chủ đầu tư và quý khách hàng ngay từ những ngày đầu dự án còn nằm trên bản vẽ quy hoạch. Trải qua từng giai đoạn thi công vượt tiến độ, cất nóc, bàn giao căn hộ và đến hôm nay là trao tận tay cư dân tấm sổ đỏ quyền lực chỉ sau hai tháng nhận nhà, chúng tôi thực sự cảm phục tâm huyết cũng như năng lực tài chính vững mạnh của Chủ đầu tư. Đây chính là minh chứng rõ ràng nhất cho một sản phẩm an cư chuẩn mực, mang lại sự an tâm tuyệt đối cho khách hàng và đối tác."

Nụ cười hạnh phúc của cư dân khi chính thức cầm trên tay cuốn sổ đỏ căn hộ Yên Bình Complex

Sự kiện diễn ra trong bầu không khí ấm cúng nhưng không kém phần trang trọng. Cầm trên tay cuốn sổ đỏ còn thơm mùi mực mới, một cư dân nhận nhà từ tháng 6, bày tỏ: "Tôi từng mua nhà ở nhiều nơi nhưng chưa bao giờ thấy thủ tục ra sổ lại nhanh và thuận lợi như tại Yên Bình Complex. Mới nhận bàn giao nhà hồi tháng 6, vừa hoàn thiện nội thất xong thì giữa tháng 8 đã được mời lên nhận sổ đỏ. Cầm cuốn sổ mang tên mình, gia đình tôi thấy an tâm tuyệt đối vì tài sản được pháp luật bảo hộ trọn vẹn, không còn bất kỳ nỗi lo lắng nào về tính pháp lý."

Trợ lực từ thực tế vận hành và sức hút giỏ hàng cuối cùng

Sự kiện trao sổ đỏ cho những cư dân đầu tiên tại Yên Bình Complex tiếp tục tiếp thêm sức nóng cho hoạt động kinh doanh và khai thác thực tế tại dự án. Tòa tháp TT01 sau khi đi vào vận hành đã nhanh chóng đạt tỷ lệ lấp đầy chạm mốc kỷ lục. Đáng chú ý, mức giá cho thuê thực tế tại đây đang duy trì ổn định trong khoảng từ 8 đến 12 triệu đồng/tháng cho mỗi căn hộ. Con số này tạo nên một bước nhảy vọt so với mặt bằng giá thuê xung quanh khu vực Vạn Xuân, phản ánh nhu cầu ở thực của đội ngũ chuyên gia, kỹ sư làm việc tại nhà máy Samsung Thái Nguyên kế cận là vô cùng lớn.

Tín hiệu tích cực từ thị trường cho thuê và sự bảo chứng pháp lý đã hướng sự chú ý của giới đầu tư về quỹ căn cuối cùng thuộc tòa TT03 - The Flow, tháp căn hộ sở hữu hai tầm nhìn ôm trọn công viên trung tâm và hồ điều hòa. Với mức giá cạnh tranh từ 33 triệu/m2, người mua chỉ cần thu xếp số vốn ban đầu khoảng 340 triệu đồng, tương ứng 20% giá trị căn hộ, để ký hợp đồng sở hữu. Khoản vay 65% còn lại được hỗ trợ lãi suất 0% trong 12 tháng, kết hợp cùng tiến độ thi công khẩn trương để bàn giao vào đầu năm 2027, cho phép khách hàng nhận nhà đưa vào khai thác dòng tiền ngay mà không phải lo gánh nặng lãi vay.

Chủ đầu tư trao quà tặng nội thất cho khách hàng tham dự sự kiện

Ngay tại sự kiện bàn giao sổ đỏ ngày 16/08, chủ đầu tư cũng kết hợp tổ chức trao các gói quà tặng nội thất trị giá lên đến 150 triệu đồng cho những khách hàng tham dự sự kiện Chính sách này tạo điều kiện thuận lợi để người mua có thể dọn vào ở hoặc cho thuê sinh lời tức thì sau khi nhận nhà.

Chứng kiến không khí nhận sổ đỏ nhộn nhịp cùng thực tế căn hộ đang cho thuê được giá cao, nhiều khách hàng đã quyết định xuống tiền mua thêm căn hộ thứ hai ngay trong buổi sáng diễn ra sự kiện. Một nhà đầu tư vừa nhận sổ căn hộ tòa TT01 và quyết định đặt cọc thêm một căn tại tháp The Flow, chia sẻ: "Tôi thấy dự án làm thật, bàn giao thật và ra sổ nhanh như cam kết nên không có lý do gì để ngần ngại. Mức giá thuê 8-12 triệu đồng/tháng của căn hộ đầu tiên đang mang lại dòng tiền rất đều đặn. Nhân dịp chủ đầu tư tặng gói nội thất từ 100-150 triệu và có chính sách hỗ trợ tài chính tốt, tôi quyết định mua thêm một căn tại tòa TT03 để vừa tích lũy tài sản, vừa đón đầu làn sóng tăng giá khi khu trung tâm thương mại lân cận hoàn thành."

Sự kết hợp đồng bộ giữa pháp lý hoàn thiện, tiến độ thi công vượt trội và tiềm năng khai thác dòng tiền rõ ràng đã khẳng định vị thế của Yên Bình Complex như một điểm sáng đầu tư bền vững, mang lại giá trị gia tăng thực sự cho người sở hữu tại vùng đất công nghiệp Thái Nguyên.

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