Sun Group sẽ làm tổ hợp 5 tòa tháp cao tới 39 tầng gần 9.000 tỷ đồng tại tỉnh từng rộng nhất Việt Nam

Tổ hợp nhà ở, thương mại dịch vụ Trường Vinh nằm tại Lô đất HH01 Khu vực bùng binh Hải Quan, tiếp giáp các đại lộ lớn như Lê Hồng Phong, V.I Lê nin trung tâm Nghệ An. Vị trí dự án chỉ cách sân bay Vinh khoảng 7km, cách chợ Vinh 3km, cách trung tâm hành chính tỉnh Nghệ An và Quảng trường Hồ Chí Minh chưa tới 1km.

Trên quỹ đất rộng hơn 3,7 ha, chủ đầu tư Sun Group xây dựng tổ hợp nhà ở, thương mại dịch vụ gồm 5 tòa tháp cao tối đa 39 tầng được quy hoạch tối ưu theo mô hình khu phức hợp đô thị hiện đại, cùng nhiều hạng mục tiện ích đáp ứng nhu cầu an cư, trải nghiệm, vui chơi, giải trí, mua sắm...

Các hạng mục chính của tổ hợp gồm: Khối đế thương mại, dịch vụ cao 1-3 tầng, tổng diện tích sàn xây dựng khoảng 30.000 m2, bổ sung nguồn cung mặt bằng bán lẻ thúc đẩy hoạt động thương mại. Khối tháp nhà ở cao 35-37 tầng với khoảng 3.500 căn hộ, đáp ứng nhu cầu về chỗ ở cao cấp cho khoảng hơn 6.000 người…

Theo đơn vị thiết kế, quy hoạch tổng quan dự án ưu tiên mục tiêu kiến tạo không gian mở cho các hoạt động sáng tạo và gắn kết cộng đồng giữa lòng thành phố. Do đó, các khối nhà được bố trí tiếp giáp các trục đường xung quanh, dành quỹ đất cho Quảng trường trung tâm tại “trái tim” của dự án.

Không gian được tổ chức theo cấu trúc hướng tâm, với các dải cây xanh được mở rộng theo từng lớp, đan xen với đường dạo, tiểu cảnh và các điểm dừng chân, tạo nên điểm nhấn cảnh quan nổi bật. Xen kẽ trong đó là những không gian chức năng như thư viện ngoài trời, café terrace, sân sinh hoạt cộng đồng cùng các tác phẩm nghệ thuật công cộng, góp phần truyền tải câu chuyện lịch sử, văn hóa của đô thị Vinh.

Phát biểu tại lễ khởi công, lãnh đạo UBND tỉnh Nghệ An khẳng định, với vị trí đắc địa ngay cửa ngõ kết nối Sân bay với trung tâm đô thị Vinh, dự án không chỉ đáp ứng nhu cầu về nhà ở, văn phòng và không gian thương mại cao cấp mà còn mang đến một phong cách sống tiện nghi, hiện đại và thân thiện cho cộng đồng cư dân.

Chủ tịch Sun Group Đặng Minh Trường cho biết, doanh nghiệp sẽ xây dựng dự án đầu tiên của Sun Group tại Nghệ An thành tổ hợp hiện đại, hài hòa giữa thương mại - dịch vụ, không giản ở và không gian xanh trên nền hạ tầng kỹ thuật đồng bộ. Sun Group cam kết dồn những nguồn lực tốt nhất để triển khai dự án bài bản, đúng quy hoạch, bảo đảm chất lượng, an toàn và đúng tiến độ. Để dự án Trường Vinh không chỉ là một công trình đẹp, mà là một phần trong diện mạo mới của thành Vinh.