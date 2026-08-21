Tỷ phú Phạm Nhật Vượng đang xây sân golf 6 sao trên vịnh biển đẹp bậc nhất hành tinh, kỳ vọng trở thành sân golf hàng đầu thế giới

Vào đầu năm 2026, Vinpearl chính thức khởi công sân golf links siêu cao cấp Bãi Tre trên đảo Hòn Tre (Nha Trang), đánh dấu bước mở rộng mới trong hệ sinh thái nghỉ dưỡng - giải trí của Vingroup tại một trong những điểm đến du lịch nổi tiếng nhất Việt Nam.

Dự án có quy mô hơn 100ha, nằm trải dài từ Bãi Tre đến Đầm Bấy, sở hữu địa hình Top Cliff (vách núi ven biển) đầu tiên tại Việt Nam với tầm nhìn trực diện ra vịnh Nha Trang. Theo định hướng của chủ đầu tư, đây không chỉ là một sân golf hạng sang mà còn được kỳ vọng trở thành một trong những sân golf hàng đầu thế giới.

Sân golf nằm tại khu vực Bãi Tre vắt sang Đầm Bấy. Ảnh: Vinpearl

Điểm khác biệt lớn nhất của dự án nằm ở địa hình gần như nguyên bản. Khu vực Bãi Tre hội tụ ba yếu tố hiếm có gồm không gian biệt lập, cảnh quan biển đảo và địa hình núi đá sát biển với cao độ thay đổi liên tục. Những điều kiện này tạo nền tảng để phát triển một sân golf links đạt tiêu chuẩn quốc tế mà vẫn giữ được tối đa yếu tố tự nhiên.

Sân golf được thiết kế theo mô hình 19 hố bởi Kyle Phillips - kiến trúc sư sân golf hàng đầu thế giới. Ông là tác giả của nhiều sân golf góp mặt trong bảng xếp hạng World Top 100 Golf Courses, như California Golf Club of San Francisco (Mỹ), Kingsbarns (Scotland), South Cape Owners Club (Hàn Quốc) hay Yas Links (UAE).

Theo triết lý thiết kế của Kyle Phillips, toàn bộ dự án được phát triển trên cơ sở tôn trọng tuyệt đối địa hình tự nhiên, hạn chế tối đa việc san gạt, đồng thời tận dụng hướng gió biển, cao độ địa hình và hệ thực vật bản địa để tái hiện tinh thần của những sân links ven biển nổi tiếng trên thế giới.

Cảnh quan thiên nhiên của Bãi Tre từ trên cao. Ảnh: Vinpearl

Đặc biệt, 9 hố golf phía sau được bố trí trên các triền vách đá hướng thẳng ra đại dương, nơi mỗi cú đánh đều chịu tác động của gió biển, độ cao và địa hình tự nhiên. Đây cũng là sân golf đầu tiên tại Việt Nam được xây dựng trên địa hình vách núi ven biển, mang đến trải nghiệm khác biệt cả về chiến thuật thi đấu lẫn giá trị cảnh quan.

Ngoài 18 hố thi đấu truyền thống, dự án còn bổ sung hố golf thứ 19 nhằm kéo dài trải nghiệm sau vòng chơi, tạo không gian giao lưu cho golfer và hoàn thiện hành trình dịch vụ theo tiêu chuẩn sân golf cao cấp quốc tế.

Vinpearl định vị Bãi Tre là sân golf public 6 sao, phục vụ golfer trong nước và quốc tế, các câu lạc bộ golf cũng như cộng đồng cư dân Vinhomes tại Nha Trang. Khu clubhouse được thiết kế theo phong cách sang trọng, đề cao tính riêng tư và cá nhân hóa nhằm đáp ứng nhu cầu của nhóm khách hàng cao cấp.

Khi hoàn thành, sân golf Bãi Tre được kỳ vọng sẽ trở thành một trong những công trình biểu tượng mới của Vinpearl Nha Trang, đồng thời nâng tầm hệ sinh thái nghỉ dưỡng - giải trí bên biển của doanh nghiệp, hướng tới phân khúc khách hàng cao cấp trong nước và quốc tế.