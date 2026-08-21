Từ hành trình “không điểm chạm” đến “quản gia số”: Chuẩn sống công nghệ tại tổ hợp 12 tòa tháp của Sunshine Group

Hà nh trình “không điểm chạm”: Từ hầm gửi xe đến ngưỡng cửa

Trải nghiệm “không điểm chạm” tại Noble Crystal Riverside bắt đầu ngay từ khi cư dân trở về nhà. Tại khu vực hầm, Smart Parking sử dụng công nghệ nhận diện biển số, check-in tự động và kết nối với hệ thống bãi đỗ thông minh, giúp quá trình ra vào diễn ra nhanh chóng, thuận tiện, rút ngắn thời gian tìm kiếm và di chuyển, đồng thời hạn chế ùn tắc vào những khung giờ cao điểm.

Hành trình ấy tiếp tục với Smart Elevator - hệ thống thang máy thông minh mang đến một không gian chuyển tiếp liền mạch, đồng thời tăng cường tính riêng tư cho cư dân. Người dùng có thể lựa chọn nhiều phương thức nhận diện quyền di chuyển như thẻ từ, mã QR, ứng dụng trên điện thoại hoặc Face ID. Hệ thống có khả năng nhận diện cư dân và tầng cần đến, trong khi cư dân cũng có thể điều khiển từ xa hành trình thang máy dành cho khách tới thăm.

Ngay trước ngưỡng cửa, trải nghiệm công nghệ tiếp tục được cá nhân hóa nhờ khóa kỹ thuật số đa phương thức (vân tay, mật mã, thẻ từ, chìa cơ). Kết hợp cùng chuông hình thông minh, chủ nhân dễ dàng quan sát không gian bên ngoài, nhận diện khách ghé thăm và cập nhật thông báo từ ban quản lý trước khi mở cửa.

Sống thông minh là đặc quyền của cư dân Noble Crystal Riverside

Song hành với sự tiện nghi là một mạng lưới an ninh vận hành không ngơi nghỉ. Hệ thống camera AI giám sát đa lớp tại các khu vực công cộng cùng camera chuyên dụng trong thang máy thiết lập hàng rào bảo vệ dự án 24/7.

Đặc biệt, hệ thống PCCC tiêu chuẩn quốc tế với đầu báo khói, báo nhiệt Simplex/Edward và đầu phun Tyco/Viking được tích hợp trên cùng một nền tảng quản lý tập trung. Tất cả tạo nên một lớp bảo vệ "vô hình" nhưng luôn hiện diện, mang lại sự an tâm tuyệt đối trong từng nhịp sống.

Khi AI trở thành “quản gia số”, cá nhân hóa từng nhịp sống trong căn hộ

Một trong những điểm khác biệt tại Noble Crystal Riverside là định hướng ứng dụng AI vào các giải pháp Smart Home, biến công nghệ thành một trợ lý thông minh thực thụ đồng hành cùng gia chủ.

Hệ thống AI Smart Living tại Noble Crystal Riverside giúp cá nhân hóa trải nghiệm sống, mang đến sự tiện nghi và liền mạch trong từng nhịp sinh hoạt.

Căn hộ Noble Crystal Riverside được bàn giao với hệ thống công tắc cảm ứng hoặc cơ, hỗ trợ kết nối Wi-Fi, BLE, Zigbee cùng phần mềm quản lý nhà thông minh Smart Home, tạo nền tảng để chủ nhân dễ dàng mở rộng và bổ sung các thiết bị theo nhu cầu cũng như tiêu chuẩn bàn giao mong muốn.

Trên nền tảng đó, AI Smart Home cho phép thiết lập và điều chỉnh ánh sáng, nhiệt độ cùng các thiết bị theo thói quen sinh hoạt của từng gia đình. Chỉ với một thao tác chạm hoặc câu lệnh giọng nói, chủ nhân có thể kích hoạt những kịch bản vận hành phù hợp với từng thời điểm trong ngày, từ đó tạo nên không gian sống được “may đo” theo phong cách và nhu cầu riêng.

Khi công nghệ được vận hành thông minh, giá trị cư dân nhận lại không chỉ là sự tiện nghi. Đó còn là những phút giây được giải phóng khỏi các thao tác vụn vặt, thêm quỹ thời gian cho những điều quan trọng và một nhịp sống thư thái hơn trong chính ngôi nhà của mình.

Không chỉ được tận hưởng sự tiện nghi bậc nhất, cư dân Noble Crystal Riverside còn sở hữu không gian sinh thái Urban Resort đa tầng. Hệ tiện ích được quy hoạch trải dài từ mặt đất lên không trung với lõi cảnh quan rộng 30.000m² cùng mô hình phố mua sắm giữa công viên độc đáo, hơn 100 khu vườn trên cao, cùng hệ thống bể bơi, sông lười, sân thể thao… tạo nên tiêu chuẩn sống nghỉ dưỡng 5 sao hàng đầu tại khu Nam TP.HCM.

Không gian sống xanh tại Noble Crystal Riverside - tổ hợp 12 toà tháp của Sunshine Group tại khu Nam Tp.HCM

Ở thời điểm hiện tại, dự án đang áp dụng chính sách chiết khấu lên đến 17%, bình ổn lãi suất và ân hạn nợ gốc 36 tháng; đồng thời chỉ cần ký quỹ 25% giá trị căn hộ, sẽ được hưởng lợi ích tương đương 8%/360 ngày và khấu trừ trực tiếp vào giá trị hợp đồng mua bán (theo chính sách NobleX Home+). Kết hợp với chương trình tri ân 10 năm của Sunshine Group, đây được là thời điểm tốt nhất để khách hàng có thể gia tăng sở hữu tại dự án.