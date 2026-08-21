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Novaland báo tin vui tại dự án “sống còn”: Những khách hàng đầu tiên đã nhận sổ hồng, hơn 1.000 căn đủ điều kiện đưa vào kinh doanh

| | Bất động sản

Novaland báo tin vui tại dự án “sống còn”: Những khách hàng đầu tiên đã nhận sổ hồng, hơn 1.000 căn đủ điều kiện đưa vào kinh doanh

Những khách hàng đầu tiên tại Aqua City đã nhận sổ hồng, trong khi hơn 1.000 căn nhà tại hai phân khu Aqua Marina City và Aqua Waterfront City đủ điều kiện đưa vào kinh doanh.

Theo Bản tin Nhà đầu tư tháng 8/2026 của Novaland, ngày 23/7/2026, những khách hàng đầu tiên tại Aqua City đã nhận giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất.

Cùng với việc cấp sổ hồng, Novaland cho biết hơn 1.000 căn nhà thuộc các phân khu Aqua Marina City và Aqua Waterfront City đã được Sở Xây dựng Đồng Nai xác nhận đủ điều kiện đưa vào kinh doanh trong tháng 8/2026.

Nhiều phân khu tại Aqua City được đẩy nhanh tiến độ, trong đó﻿ Đảo Phượng Hoàng đồng loạt triển khai hạ tầng và nhà phố, biệt thự.

Những chuyển động trên diễn ra trong bối cảnh Novaland đang tập trung nguồn lực để thúc đẩy tiến độ tại các dự án, đồng thời cải thiện pháp lý, bàn giao sản phẩm và khôi phục hoạt động kinh doanh.

Theo số liệu Novaland công bố, tính đến ngày 31/7/2026, doanh nghiệp đã bán mới 206 căn, bàn giao 580 căn và cấp 1.156 sổ hồng.

Bên cạnh Aqua City, một số dự án khác của Novaland cũng ghi nhận diễn biến mới. Tại The Grand Manhattan, doanh nghiệp đang đẩy nhanh công tác hoàn thiện các tháp A2, A3 và khu căn hộ; hồ bơi tầng 7, công viên 4.200 m2 dần thành hình.

Dự án Victoria Village đang được tăng tốc bàn giao, đồng thời tiếp tục triển khai các thủ tục chuẩn bị cấp sổ hồng. Phần cao tầng của dwj án Palm City đã được phê duyệt quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 và giấy phép bán hàng, trong khi The Park Avenue tiếp tục được thi công.

Về kết quả kinh doanh, 6 tháng đầu năm 2026, Novaland ghi nhận doanh thu thuần hợp nhất 5.096 tỷ đồng, hoàn thành 22% kế hoạch năm. Lợi nhuận sau thuế đạt 1.772 tỷ đồng, tương đương 96% mục tiêu cả năm.

Tú An

Nhịp Sống Thị Trường

Từ Khóa:
Novaland, dự án

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