Rời phố chật chội tìm nhà ven sông: Tọa độ nào ở Tây Hồ Tây đang lọt tầm ngắm người mua Hà Nội?

Nhìn lại lịch sử các đại đô thị thế giới, mỗi lần quy hoạch dịch chuyển về phía dòng sông đều kéo theo một làn sóng lớn của dân cư, thương mại và dòng vốn. Từ Thames (London), Hudson (New York) đến Hoàng Phố (Thượng Hải), những dòng sông lớn không chỉ định hình cấu trúc đô thị mà còn trở thành trục phát triển của những bất động sản giá trị bậc nhất khu vực.

Hà Nội đang đứng trước chuyển động tương tự. Siêu dự án trục đại lộ cảnh quan sông Hồng với quy mô hơn 11.400 ha, tổng vốn đầu tư gần 737.000 tỷ đồng không chỉ bổ sung một trục hạ tầng mới, mà còn được kỳ vọng kiến tạo hành lang đô thị, kinh tế, cảnh quan biểu tượng, đón đầu sự dịch chuyển của dòng vốn và dòng người trong tương lai.

Trong chuyển động đó, những dự án vừa bám trục phát triển ven sông Hồng, vừa gần sát những trung tâm đô thị cao cấp đã hiện hữu như Sunshine River Park của Sunshine Group đang trở thành tâm điểm thị trường.

Sunshine River Park và vị thế kế sông, cận thuỷ hiếm hoi gần kề Ciputra

Với quy mô 25 tầng nổi và 3 tầng hầm tại phường Phú Thượng, Sunshine River Park nằm ngay vùng lõi giao thoa của hệ thống hạ tầng chiến lược phía Tây Hồ Tây, kế cận khu đô thị Ciputra và trực diện trục đại lộ sông Hồng.

Sunshine River Park sở hữu vị thế kế sông cận thuỷ (Edge Waterfront) hiếm hoi ngay mặt tiền đại lộ sông Hồng và kề cận Ciputra.

Với ba mặt hướng sông cùng tầm nhìn panorama bao quát cầu Nhật Tân và cầu Thăng Long, dự án sở hữu tọa độ "edge waterfront" (trực diện mặt nước, sát ven sông) đắt giá. Khi quy hoạch mới của thành phố dành phần lớn diện tích ven sông cho không gian công cộng, quỹ đất cao tầng gần mặt nước gần như không còn khả năng tái tạo, khiến giá trị của những dự án hiện hữu như Sunshine River Park càng trở nên khác biệt.

Bên cạnh lợi thế quy hoạch, vị trí này còn mang đến những đặc quyền sinh thái đắt giá. Dòng sông Hồng đóng vai trò như hệ thống điều hòa vi khí hậu, giúp hạ 2 - 3°C so với nhiệt độ chung đô thị và đưa gió tươi tự nhiên vào từng không gian sống.

Bước qua ranh giới khói bụi phố thị, cư dân được tận hưởng bầu không khí trong lành giàu ion âm tốt cho sức khỏe. Đêm xuống, sự tĩnh lặng của dòng sông hòa quyện cùng tiếng thác tràn đa tầng của tổ hợp River Park Oasis nội khu mở ra không gian chữa lành đích thực, giúp giải tỏa áp lực cho những chủ nhân bận rộn.

Hạ tầng đồng bộ, kết nối “siêu tốc” đến cơ quan hành chính đầu não

Song hành cùng đặc quyền biệt lập ven sông, Sunshine River Park giải quyết triệt để bài toán kết nối nhờ tọa lạc tại nút giao giao thông hình bàn cờ thông suốt của khu Bắc Thủ đô. Thông qua trục phía Đông liên kết trực tiếp vào Vành đai 2 (đại lộ Võ Chí Công), lộ trình lên sân bay quốc tế Nội Bài được rút ngắn chỉ còn khoảng 15 phút di chuyển. Ở hướng ngược lại, phía Tây dự án tiếp giáp ngay Vành đai 3 (trục Phạm Văn Đồng), mở ra làn đường cao tốc trên cao kết nối thẳng đến các trung tâm công nghệ và vùng kinh tế mới sầm uất.

Sunshine River Park gây ấn tượng với ba mặt hướng sông và trực diện đại lộ cảnh quan sông Hồng theo quy hoạch.

Đặc biệt, nằm giữa hai đại lộ này là Vành đai 2.5 (đường Nguyễn Văn Huyên kéo dài) kết hợp cùng tuyến Metro số 2 (Nam Thăng Long - Trần Hưng Đạo). Đây là mạch di chuyển chiến lược giúp cư dân tiếp cận trực tiếp vào trung tâm hành chính mới khu vực Tây Hồ Tây quy tụ đại siêu thị Lotte Mall, trung tâm R&D Samsung cùng trụ sở của 13 Bộ ngành, cơ quan chính phủ và các Đại sứ quán quốc tế. Việc di chuyển đến các công sở tại lõi Cầu Giấy hay Ba Đình nhờ đó chỉ mất dưới 10 phút thông qua các làn đường rộng thoáng.

Trong tầm nhìn dài hạn, khi công trình hầm đường bộ vượt sông Hồng hoàn thành, Sunshine River Park sẽ là mắt xích liên kết đôi bờ thịnh vượng, nối liền từ lõi Ciputra sang bờ Bắc Đông Anh, nơi đang hình thành tháp tài chính 108 tầng và các siêu đô thị thông minh. Sự cộng hưởng giữa vị thế mặt tiền đại lộ sông Hồng và mạng lưới vành đai kết nối các trung tâm đầu não chính là bảo chứng vững chắc cho giá trị bền vững của dự án theo thời gian.