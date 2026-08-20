Ngân hàng hướng tới các dự án bất động sản có pháp lý rõ ràng

Lãi suất tăng

Ngân hàng VPBank áp dụng biểu lãi suất cơ sở mới từ ngày 7/8/2026 đối với các khoản vay có tài sản bảo đảm dành cho khách hàng cá nhân. Đáng chú ý, lãi suất cơ sở đối với một số khoản vay mua bất động sản lên tới 12,7%/năm, trước khi cộng thêm biên độ theo hợp đồng tín dụng. Đây là mức cao nhất trong biểu lãi suất cơ sở mà VPBank công bố đối với khoản vay mua bất động sản.

Trong nhóm ngân hàng thương mại nhà nước, Vietcombank nâng lãi suất từ 7,8% lên 9,8%/năm; VietinBank điều chỉnh từ 7,6% lên 10,5%/năm; Agribank ghi nhận mức tăng từ 6,6% lên 8,2%/năm. BIDV áp dụng lãi suất từ 9,2% đến 9,7%/năm trong 6 tháng đầu cho khoản vay tối thiểu 36 tháng.

Lãi suất cho vay mua nhà tăng cao.

Dữ liệu của Viện Nghiên cứu Kinh tế - Tài chính - Bất động sản Dat Xanh Services cũng ghi nhận mặt bằng lãi suất vay mua nhà trong nửa đầu năm phổ biến ở mức 12-14%/năm, trong khi một số khoản vay thả nổi lên tới 16%. Mặt bằng này cao hơn khoảng 3 - 4% so với năm 2025.

Trong định hướng điều hành chính sách lãi suất thời gian tới, Ngân hàng Nhà nước (NHNN) cho biết sẽ tiếp tục chỉ đạo các tổ chức tín dụng kiểm soát mặt bằng lãi suất phù hợp với diễn biến thị trường, vừa đảm bảo khả năng thu hút vốn huy động, vừa có lãi suất cho vay hợp lý; khuyến khích tổ chức tín dụng chia sẻ lợi ích, giảm lãi suất cho vay hỗ trợ khách hàng.

NHNN thực hiện công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát lãi suất huy động, cho vay, xử lý nghiêm các hành vi sai phạm liên quan đến lãi suất, hành vi cạnh tranh huy động vốn không lành mạnh.

Căn cứ việc tuân thủ nghiêm túc của tổ chức tín dụng đối với chỉ đạo của NHNN về việc giảm mặt bằng lãi suất, NHNN sẽ giao chỉ tiêu tăng trưởng tín dụng năm 2027 cho các tổ chức tín dụng theo hướng giảm chỉ tiêu tăng trưởng tín dụng đối với tổ chức tín dụng không thực hiện đúng chỉ đạo của NHNN.

Ngân hàng cho vay bất động sản thời gian tới ra sao?

Tại hội nghị nhà đầu tư cập nhật kết quả kinh doanh nửa đầu năm, bà Bùi Thị Thu Thủy - Giám đốc Cao cấp Quản trị Tài chính Doanh nghiệp, Khối Tài chính Kế hoạch Techcombank - cho biết, đến cuối quý II, tỷ lệ cho vay bất động sản trên tổng danh mục tín dụng của ngân hàng tăng nhẹ lên 32%. Tuy nhiên, Techcombank đặt mục tiêu đưa tỷ lệ này về khoảng 30% vào cuối năm 2026.

Đáng chú ý, bất động sản vẫn chiếm tỷ trọng lớn trong danh mục tín dụng của ngân hàng này. Đến cuối quý II, bất động sản chiếm khoảng 56% tổng dư nợ khách hàng doanh nghiệp của Techcombank. Ở phân khúc khách hàng cá nhân, cho vay mua nhà chiếm khoảng 67% dư nợ, lần lượt tăng 21% và 5% so với cuối năm trước.

Tại sự kiện gặp gỡ nhà đầu tư công bố kết quả kinh doanh quý II, lãnh đạo VPBank cho biết, ngân hàng tập trung cung cấp vốn lưu động và dịch vụ tài chính cho hệ sinh thái doanh nghiệp, nhà thầu và các chuỗi cung ứng hình thành quanh các công trình hạ tầng lớn.

Với bất động sản, ngân hàng tập trung vào cả khách hàng doanh nghiệp và người dân có nhu cầu mua nhà để ở. Chiến lược cho vay được VPBank xây dựng trên nhiều tiêu chí: đúng chủ đầu tư, đúng vị trí, đúng phân khúc khách hàng hoặc loại hình nhà ở, đúng dự án và đúng người dùng cuối. Các phân khúc được ưu tiên gồm bất động sản khu công nghiệp, nhà ở xã hội...

Tại hội nghị nhà đầu tư cập nhật kết quả kinh doanh 6 tháng đầu năm, ông Phạm Như Ánh - Tổng Giám đốc MB nhận định thị trường bất động sản vẫn gặp khó khăn do thanh khoản chậm. Diễn biến này cũng ảnh hưởng đến nhu cầu vay vốn ở một số lĩnh vực liên quan.

Dù đánh giá thị trường còn những thách thức, MB vẫn mở rộng tín dụng kinh doanh bất động sản. Trong 6 tháng đầu năm, dư nợ cho vay kinh doanh bất động sản của MB tăng hơn 40.000 tỷ đồng, đưa tỷ trọng nhóm này từ 11,18% cuối năm trước lên 13,6%.