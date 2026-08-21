Khu đô thị gần 10.000 tỷ của Sun Group tại nơi được ví như “Đảo Ngọc” của một tỉnh miền Trung có diễn biến mới

Theo Báo Quảng Ngãi, sáng 20/8, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Đức Tuy kiểm tra thực tế công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng và tái định cư dự án Khu đô thị mới An Phú.

Dự án Khu đô thị mới An Phú có tổng mức đầu tư 9.727 tỷ đồng. Riêng phần diện tích bị ảnh hưởng tại phường Trương Quang Trọng khoảng 161 ha, liên quan hơn 1.200 hộ gia đình, cá nhân và 4 tổ chức, trong đó đất ở khoảng 22 ha.

Theo kế hoạch, Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh tập trung đẩy nhanh giải phóng mặt bằng khoảng 70-80 ha đất nông nghiệp, tạo quỹ đất sạch phục vụ triển khai dự án.

Qua kiểm tra, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Đức Tuy yêu cầu các sở, ngành, địa phương và đơn vị liên quan khẩn trương tháo gỡ vướng mắc, đẩy nhanh công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng và tái định cư. Quá trình triển khai phải bảo đảm quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của người dân và tuân thủ quy định pháp luật, qua đó góp phần thúc đẩy tiến độ dự án.

Phối cảnh khu đô thị An Phú tại tỉnh Quảng Ngãi.

Mới đây, Liên danh Công ty TNHH Quản lý và Dịch vụ Hạ tầng Kỹ thuật Miền Trung - Công ty TNHH Dịch vụ Bất động sản Mặt Trời Đà Nẵng đã lập báo cáo đánh giá tác động môi trường (ĐTM) đối với dự án Khu đô thị mới An Phú (Đảo Ngọc).

Theo báo cáo, tháng 6/2025, UBND tỉnh Quảng Ngãi chấp thuận chủ trương đầu tư dự án. Đến tháng 4/2026, tỉnh phê duyệt kết quả lựa chọn nhà đầu tư, với nhà đầu tư được lựa chọn là liên danh nêu trên.

Dự án Đảo Ngọc có diện tích khoảng 162 ha, nằm trên địa bàn các phường Trương Quang Trọng và Cẩm Thành. Khu đất nằm biệt lập giữa sông Trà Khúc, cách Quốc lộ 1A khoảng 930 m, đường Hoàng Sa khoảng 360 m và đường Trường Sa khoảng 488 m.

Đập dâng Trà Khúc nằm giữa khu đất, đồng thời là tuyến giao thông chính kết nối Đảo Ngọc với hai bên bờ sông qua đường Hoàng Sa và Trường Sa.

Về cơ cấu sử dụng đất, dự án dành hơn 48 ha để xây dựng nhà ở và hơn 54 ha cho hệ thống hạ tầng xã hội.

Theo quy hoạch, dự án sẽ phát triển 1.573 lô nhà ở liền kề, cao tối đa 5 tầng, mật độ xây dựng 70-90%. Trong số này có 297 căn được xây thô, hoàn thiện mặt ngoài và 1.276 lô phân lô.

Khu nhà ở biệt thự gồm 585 lô, cao tối đa 3 tầng, mật độ xây dựng 50-70%. Khu chung cư hỗn hợp rộng khoảng 4 ha, cao tối đa 15 tầng, cung cấp 1.948 căn hộ. Ngoài ra, dự án bố trí khoảng 9,9 ha đất xây dựng nhà ở xã hội, cao tối đa 5 tầng, với 1.530 căn hộ.

Hệ thống hạ tầng xã hội gồm công trình thương mại, dịch vụ cao tối đa 20 tầng cùng các công trình giáo dục, y tế, thể dục thể thao, nhà văn hóa...

Về giao thông, dự án dự kiến xây dựng trục đường D16 rộng 24 m, kết nối Đảo Ngọc với hai bờ sông Trà Khúc. Hệ thống giao thông nội khu có một tuyến đường trục chính rộng 25-55 m.

Theo kế hoạch của nhà đầu tư, công tác giải phóng mặt bằng và giao đất được thực hiện trong giai đoạn 2026-2030; đầu tư xây dựng triển khai từ năm 2027 đến 2033. Toàn dự án dự kiến đi vào vận hành từ năm 2034.