TPHCM dùng 2 khu đất vàng thanh toán cho dự án chống ngập 10.000 tỷ

Tại kỳ họp thứ tư HĐND TPHCM khóa XI ngày 27/8, HĐND TPHCM nhiệm kỳ 2026 - 2031 đã thông qua danh mục quỹ đất dự kiến thanh toán cho hợp đồng BT dự án Giải quyết ngập do triều khu vực TPHCM có xét đến yếu tố biến đổi khí hậu giai đoạn 1.

Theo tờ trình của UBND TPHCM, 2 khu đất được đề xuất thanh toán tại địa chỉ 79B Lý Thường Kiệt, phường Tân Hòa (diện tích khoảng 2,9 ha) và 257 Trần Hưng Đạo, phường Cầu Ông Lãnh (diện tích khoảng 0,23 ha).

Cả 2 khu đất trên đều thuộc trường hợp quỹ đất do cơ quan, tổ chức của Nhà nước quản lý và đủ cơ sở để trình HĐND TPHCM đưa vào danh mục quỹ đất dự kiến thanh toán cho hợp đồng BT của dự án chống ngập.

Trong đó, khu đất 79B Lý Thường Kiệt có chức năng hỗn hợp gồm đất ở, thương mại dịch vụ và cây xanh công viên. Khu vực này đã có đồ án quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 khu chung cư cao tầng kết hợp thương mại, dịch vụ và công viên cây xanh.

Còn khu đất số 257 Trần Hưng Đạo vừa được thu hồi từ Trung tâm Huấn luyện và thi đấu Thể dục thể thao TPHCM, đơn vị trực thuộc Sở Văn hóa và Thể thao. Trung tâm Phát triển quỹ đất TPHCM đã tiếp nhận, quản lý khu đất theo quy định.

Đề xuất này nhằm thay thế 2 khu đất trước đó ở phường Phước Long (diện tích hơn 4,2 ha) và khu đất số 299 Đào Trí, phường Phú Thuận vì không còn đủ điều kiện thanh toán theo hợp đồng BT.

Một cống ngăn triều thuộc dự án chống ngập 10.000 tỷ đồng tại TPHCM. Ảnh: Hữu Huy.

Dự án Giải quyết ngập do triều khu vực TPHCM có xét đến yếu tố biến đổi khí hậu giai đoạn 1 (dự án chống ngập 10.000 tỷ đồng) được khởi công từ năm 2016, với tổng vốn đầu tư gần 10.000 tỷ đồng, gồm 6 cống kiểm soát triều lớn, gần 8 km đê kè và 68 cống nhỏ dọc sông Sài Gòn. Dự án khi hoàn thành sẽ bảo vệ khoảng 6,5 triệu dân khu vực trung tâm TPHCM khỏi tác động của triều cường, góp phần giảm ngập và thích ứng biến đổi khí hậu.

Tuy nhiên, quá trình triển khai phát sinh vướng mắc, dẫn đến chậm tiến độ kéo dài. UBND TPHCM xác định cần khẩn trương tháo gỡ các vướng mắc để hoàn thành công trình và đưa vào vận hành, khai thác trong năm 2026. Bởi đây là dự án lớn, trọng điểm và cấp thiết của TPHCM, nhằm góp phần khắc phục tình trạng ngập úng do triều, nhất là trong bối cảnh biến đổi khí hậu và mực nước biển diễn biến ngày càng phức tạp.

Sau khi HĐND TPHCM thông qua, UBND TPHCM sẽ thực hiện các thủ tục liên quan để thanh toán hợp đồng BT của dự án theo quy định.

Trước đó, Công ty CP Đầu tư Xây dựng Trung Nam (Trungnam Group) - nhà đầu tư dự án Giải quyết ngập do triều khu vực TPHCM có xét đến yếu tố biến đổi khí hậu giai đoạn 1 có văn bản gửi lãnh đạo UBND TPHCM và các cơ quan liên quan về việc bổ sung quỹ đất thanh toán vào Phụ lục hợp đồng BT.

Theo đó, Trung Nam Group đề nghị giữ 5 trong 7 khu đất đã được xác định từ Hợp đồng BT ký năm 2016, gồm khu C8A - Khu A, Khu đô thị Nam TP (phường Tân Mỹ) diện tích 5.500 m2, khu đất 232 Đỗ Xuân Hợp (phường Phước Long) diện tích 17.575 m2, khu đất 762 Bình Quới (phường Bình Quới) diện tích 4.298 m2, khu Trung tâm Hạt nhân phường Phước Long có diện tích 4,2 ha, khu đất 290 Đào Trí phường Phú Thuận có diện tích 3,3 ha.

Ngoài ra, Trung Nam Group cũng đề xuất bổ sung 4 khu đất mới, gồm Khu dân cư và tái định cư xã Nhà Bè (20,2 ha), Khu đô thị Nhơn Đức - Phước Lộc (xã Hiệp Phước và xã Nhà Bè) diện tích 89,6 ha, Khu đất 420 Nơ Trang Long (nay là Vũ Ngọc Phan) phường Bình Lợi Trung có diện tích 14,8 ha, Khu đất 257 Trần Hưng Đạo (phường Cầu Ông Lãnh, quận 1), diện tích 2.374 m2.

Theo Trung Nam Group, việc bổ sung các khu đất này là điều kiện tiên quyết để dự án có thể khởi động trở lại, hoàn thiện các hạng mục dang dở và đưa vào vận hành.