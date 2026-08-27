Sun Group đang làm siêu dự án có quảng trường dài 350m, sức chứa tới 100.000 người tại thành phố giàu nhất Việt Nam

Ngày 29/4/2026, UBND TP.HCM cùng Tập đoàn Sun Group đã chính thức khởi công dự án Quảng trường Trung tâm Thành phố và Trung tâm Hành chính Thành phố tại vùng lõi Khu đô thị mới Thủ Thiêm, với tổng mức đầu tư gần 29.600 tỷ đồng.

Dự án có quy mô gần 47 ha, được triển khai theo phương thức PPP, hợp đồng BT, do Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển Mặt Trời Sài Gòn (thành viên Sun Group) làm nhà đầu tư.

Tổ hợp được bao quanh bởi các trục giao thông huyết mạch Mai Chí Thọ, Nguyễn Cơ Thạch, Tố Hữu và sông Sài Gòn, giúp dự án có khả năng kết nối liền mạch. Tham gia thiết kế dự án là các đơn vị tư vấn hàng đầu của Mỹ như SOM, EDSA, Morphis…

Toàn cảnh công trường dự án được chụp vào tháng 7/2026.

Sau khoảng 3 tháng thi công, những hạng mục đầu tiên của Trung tâm Hành chính TP.HCM mới và Quảng trường Trung tâm tại Khu đô thị Thủ Thiêm, phường An Khánh, đã dần hình thành.

Hàng trăm kỹ sư, công nhân được chia thành nhiều mũi thi công, làm việc liên tục ngày đêm. Hàng chục máy khoan cọc nhồi, cần cẩu và thiết bị cơ giới được huy động để triển khai các hạng mục trọng yếu.

Dự án đang được đẩy mạnh triển khai.

Theo Sun Group, thay vì xây dựng một trung tâm hành chính độc lập, TP.HCM đã lựa chọn mô hình “tích hợp”, kết hợp quảng trường – công viên – trung tâm hành chính trong cùng một chỉnh thể với 3 phân khu “Của dân – Do dân – Vì dân”. Trong đó, có hồ trung tâm rộng khoảng 12 ha, đóng vai trò “lõi sinh thái”, lan tỏa ra các lớp không gian đồng tâm.

Đáng chú ý là Quảng trường “Vì dân” dài khoảng 350 m, rộng 245 m, quy mô 6,6 ha, có thể đón 90.000 – 100.000 người cùng lúc, đủ sức tổ chức các sự kiện cấp quốc gia.

Quy mô quảng trường trung tâm rộng lớn, tạo “khoảng xanh” cho lõi đô thị nhộn nhịp.

Tiếp đến là công trình Trung tâm hành chính, đây sẽ là nơi làm việc của hơn 8.000 cán bộ, công chức, viên chức và tiếp đón khoảng 1.500 – 2.000 lượt công dân mỗi ngày thông qua hệ thống “một cửa” hiện đại.

Bên cạnh đó là Nhà hát đa năng kết hợp Trung tâm Hội nghị - Biểu diễn với sức chứa khoảng 2.000 chỗ, phục vụ các chương trình nghệ thuật, hội nghị, triển lãm và hoạt động cộng đồng.

Công viên trung tâm hứa hẹn kiến tạo một biểu tượng mới đầy sức hút cho TP. Hồ Chí Minh.

Với sự tham gia của Sun Group, dự án được kỳ vọng trở thành mảnh ghép quan trọng trong chiến lược xây dựng “hệ sinh thái đô thị toàn diện” mà TP.HCM đang theo đuổi.

Khi hoàn thành, tổ hợp không chỉ góp phần hình thành trung tâm hành chính – chính trị tập trung, hiện đại mà còn hỗ trợ tinh gọn bộ máy, nâng cao hiệu quả quản lý và tạo thuận lợi hơn cho người dân, doanh nghiệp khi thực hiện thủ tục hành chính.