TP.HCM xem xét xây trung tâm hành chính tập trung ở Thủ Thiêm

UBND TP.HCM vừa có tờ trình báo cáo nghiên cứu điều chỉnh quy hoạch một số vị trí trong Khu đô thị mới Thủ Thiêm để triển khai dự án Trung tâm hành chính tập trung.

Cần một trung tâm hành chính quy mô

Sau khi sáp nhập, TP.HCM trở thành đô thị đặc biệt với 168 đơn vị hành chính cấp xã, phường và quy mô dân số đạt gần 14 triệu người. Hiện quy mô cán bộ công chức làm việc tại các cơ quan hành chính của TP.HCM mới khoảng 7.000 người và dự kiến tinh gọn 20% trong 5 năm tới.

Tuy nhiên, hệ thống cơ quan hành chính Nhà nước hiện được bố trí phân tán ở nhiều địa điểm khác nhau, không đáp ứng về quy mô, chưa phù hợp công năng, gây khó khăn trong chỉ đạo điều hành, phối hợp nhiệm vụ giữa các sở ngành, đồng thời chưa đảm bảo phục vụ người dân và doanh nghiệp một cách nhanh chóng, thuận tiện.

Trong bối cảnh vị thế và tầm nhìn phát triển mới, UBND TP.HCM cho rằng việc lựa chọn vị trí và đầu tư xây dựng một trung tâm hành chính tập trung, hiện đại, đa chức năng trở thành yêu cầu cấp thiết.

TP.HCM xem xét xây trung tâm hành chính tập trung tại Thủ Thiêm. (Ảnh: Đ.V)

Trước thời điểm hợp nhất, Sở Xây dựng TP.HCM từng đề xuất xây dựng trung tâm hành chính tại số 86 Lê Thánh Tôn với diện tích 1,8 ha, phục vụ khoảng 1.692 cán bộ công chức. Tuy nhiên, phương án này không đáp ứng yêu cầu diện tích và hạn chế về kết nối với các tuyến giao thông huyết mạch như đường vành đai, cao tốc, đường sắt, cũng như kết nối vùng.

Để đảm bảo đủ diện tích xây dựng các khối cơ quan hành chính, không gian công cộng, cây xanh, quảng trường, bãi đỗ xe... theo tiêu chuẩn đô thị đặc biệt và phục vụ lâu dài, Sở Xây dựng đề xuất quy mô khu đất để xây dựng khu Trung tâm hành chính tập trung TP.HCM trong giai đoạn mới phải tối thiểu 10 ha.

Qua nghiên cứu và rà soát, vị trí được xem xét là khu đất hơn 33 ha thuộc khu vực Hồ trung tâm Thủ Thiêm tại Khu đô thị mới Thủ Thiêm, phường An Khánh - theo kiến nghị của Tập đoàn Sun Group.

Theo quy hoạch được phê duyệt, khu đất này gồm hơn 3 ha đất văn hóa (dự kiến xây dựng Cung Thiếu nhi) và khoảng 30 ha đất cây xanh, mặt nước.

Đây là vị trí thuận lợi khi nằm ở trung tâm mới của thành phố, kết nối dễ dàng với đường vành đai, cao tốc, các đầu mối giao thông như ga metro, ga đường sắt quốc gia Thủ Thiêm, sân bay Tân Sơn Nhất và Long Thành, đồng thời tiếp giáp khu trung tâm hiện hữu...

Khu vực hiện là đất trống, hạ tầng giao thông chính đô thị đã xây dựng đồng bộ, đảm bảo đủ diện tích để bố trí trung tâm hành chính.

Cũng theo tờ trình, UBND TP.HCM cho biết, Tập đoàn Sun Group đã đề xuất hai phương án.

Trong đó, phương án 1 sẽ sử dụng tối đa 16 ha, phía Đông và Đông Bắc giáp đất cây xanh, mặt nước, phía Tây giáp đường Tố Hữu, phía Nam giáp đường Mai Chí Thọ. Mật độ xây dựng 40-60%, công trình cao khoảng 35 tầng, tổng diện tích sàn xây dựng tối thiểu 160.000 m2.

Phương án 2 sử dụng toàn bộ hơn 33 ha đất, cơ cấu sử dụng đất sẽ được xác định sau khi tuyển chọn phương án kiến trúc.

Sở Xây dựng TP.HCM đánh giá, phương án 1 phù hợp hơn vì đảm bảo diện tích cần thiết, vẫn giữ một phần công viên mặt nước và không ảnh hưởng đến dự án Cung Thiếu nhi đang chuẩn bị triển khai.

Vị trí khu đất dự kiến đặt Trung tâm Hành chính tập trung tại Khu đô thị Thủ Thiêm. (Ảnh: Sở Xây dựng TP.HCM)

Ba phương án bố cục

Trên cơ sở đề xuất lựa chọn quy mô khu đất là khoảng 16 ha, Sở Xây dựng TP.HCM đã đề xuất 3 phương án bố cục hình khối công trình như sau:

Phương án 1: Bố cục hình khối kiến trúc theo hướng tổ hợp cao tầng, bao gồm 2 khối công trình ≥ 30 tầng, thể hiện mục tiêu vút lên, bứt phá, vươn mình của thành phố trong kỷ nguyên mới.

Phương án 2: Bố cục hình khối kiến trúc theo hướng phân tán, bao gồm 5 khối công trình ≤ 20 tầng, thể hiện hình ảnh gắn kết giữa các khối, cơ quan. Hình thành các khu chức năng riêng biệt, đáp ứng mục tiêu bố trí các khu vực hoạt động hành chính, quản lý.

Phương án 3: Tổ chức hình khối theo hướng kết nối dàn trải theo đường cong của giao thông tiếp cận từ đó tạo nên cụm kiến trúc (khoảng 15 tầng) với diện mặt đứng dài tạo hiệu ứng thị giác tốt khi đi trên đường.

Sở Xây dựng cho rằng, mỗi phương án bố cục đều có những ưu điểm và hạn chế nhất định. Do đó, thành phố cần xem xét kỹ trong quá trình, lập quy hoạch chi tiết, thiết kế ý tưởng và tuyển chọn phương án kiến trúc công trình.

Nếu được cấp thẩm quyền chấp thuận chủ trương, thành phố sẽ rà soát và điều chỉnh cục bộ Quy hoạch chung tại khu vực Hồ trung tâm Thủ Thiêm, sau đó điều chỉnh cục bộ quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2.000.

Ngoài ra, các sở ngành sẽ khẩn trương nghiên cứu, cho ý kiến về đất đai, thủ tục đầu tư, thẩm định dự án, cấp phép xây dựng và các vấn đề pháp lý, rút ngắn thời gian thực hiện, hướng tới mục tiêu khởi công công trình trong quý I/2026.

Từ những cơ sở trên, UBND TP.HCM kiến nghị Ban Thường vụ Thành ủy xem xét chấp thuận chủ trương chọn vị trí tại công viên Hồ trung tâm Thủ Thiêm với quy mô 15-20 ha. Diện tích cây xanh, mặt nước được sử dụng để xây dựng Trung tâm hành chính sẽ được bố trí bù tại khu vực khác trong phường An Khánh.